В Казахстане создадут регистр бесплодных пар

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - В 2021 году в Казахстане будет создан регистр бездетных пар, сообщил на брифинге Службы центральных коммуникаций официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов, передает Kazakhstan Today.

В прошлом году казахстанские репродуктологи озвучили статистику, согласно которой в Казахстане каждая пятая пара не может иметь детей. Тогда врачи обратились в Минздрав с идеей создания Национального регистра бесплодных граждан. По словам Коджахметова, регистр будет готов в 2021 году. Более раннему созданию регистра мешала этическая сторона проблемы.

Это весьма щепетильный вопрос, потому что многие пары не хотят, чтобы их данные и их проблема находились в публичном доступе. Поэтому многие обращаются в частные клиники. Согласно правилам врачебной тайны, эта информация пока нам не доступна. Но мы работаем в этом направлении и, думаю, в следующем году нам удастся создать этот регистр. Потому что это очень важная информация, нужная для реализации поручения главы государства по увеличению охвата бесплодных пар квотой на ЭКО", - отметил Б. Коджахметов.

По информации Минздрава, около 9,5 тысячи казахстанских женщин стоят на учёте в медицинских организациях в связи с бесплодием.

К настоящему времени "из пробирки" родились более 22 000 детей. По данным информационной системы Республиканского центра электронного здравоохранения, на учёте с бесплодием состоит 9467 женщин", - сказал Коджахметов.

Программа экстракорпорального оплодотворения включена в систему гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи с 2010 года. На сегодняшний день в Казахстане работают 26 центров ЭКО, в том числе 21 частный.

Напомним, в своём послании народу Казахстана президент поручил правительству запустить с 2021 года специальную программу "Ансаган саби" и увеличить количество квот по программам ЭКО до 7 тысяч, то есть в 7 раз.

В рамках ГОБМП в ней могут принять участие как женщины, так и мужчины, страдающие бесплодием.

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