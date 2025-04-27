26.04.2025, 11:33 3931
В Мангистауской области у 16 детей выявили гепатит А
Фото: unsplash.com
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Актау. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области в первом квартале 2024 года было зафиксировано 29 больных гепатитом А, из которых 16 - дети, сообщает Lada.kz.
Чаще заболевание выявлялось у детей до 14 лет. Пациенты зарегистрированы во всех городах и районах, кроме Бейнеу. Десять детей заболели в Каракиянском районе, трое заболевших - жители Жанаозена, по одному случаю заболевания отмечено в Мангистауском, Мунайлинском и Тупкараганском районах", - заявила руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульшат Шорбасова.
Как отметила врач-эпидемиолог, 50% заболевших не были вакцинированы.
Самая надежная защита от гепатита - это профилактическая вакцинация. Ей подлежат дети, достигшие двух лет, а также дети до 14 лет, ранее не получавшие прививку", - добавила она.
Напомним, в марте прошлого года Министерство здравоохранения Республики Казахстан заявило, что в стране зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А.
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23.04.2025, 11:16 14881
Приписки на десятки миллионов тенге выявили в медучреждениях Актюбинской области
Суммы незаконно выплаченных бюджетных средств составили более 80 млн тенге
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Актобе. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Многочисленные нарушения финансовой и медицинской отчетности выявили в медучреждениях Актюбинской области, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что в Кобдинском районе путем дублирования и приписок необоснованно завышен объем оказанных лечебных и диагностических услуг на сумму более 20 млн тенге. Кроме того, без наличия соответствующих приложений к лицензии незаконно оказана амбулаторно-поликлиническая помощь на сумму свыше 45 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.
Также выяснилось, что услуги на сумму более 11 млн тенге оказывали работники, не соответствующие квалификационным требованиям.
К примеру, делопроизводитель Кобдинской районной больницы, не имея профильного образования, провела более тысячи психологических консультаций на сумму свыше 3 млн тенге", - уточнили в ведомстве.
Итого, суммы незаконно выплаченных бюджетных средств составили более 80 млн тенге.
По акту прокурорского надзора нарушения устранены, бюджетные средства возвращены, права жителей восстановлены, должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности", - проинформировали в областной прокуратуре.
В прошлом году за 6 месяцев Фонд социального медицинского страхования выявил более 440 случаев фактически не оказанных услуг на сумму порядка 195 млн тенге.
22.04.2025, 16:01 19216
Как будут работать бригады скорой помощи с 1 мая, рассказали в Минздраве
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая меняется порядок работы мобильных бригад скорой медицинской помощи, напомнили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы Министерством здравоохранения вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности. Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года и не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.
По данным ведомства, вызовы 4-ой категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.
Что изменится с 1 мая:
● мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования - с 8.00 до 20.00;
● вызовы 4-й категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;
● после 20.00 и в выходные дни все вызовы, включая 4-ю категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.
В министерстве обратили внимание, что более 50% вызовов скорой помощи относятся к 4-й категории срочности и связаны с обострениями хронических заболеваний.
Такие вызовы отвлекают ресурсы от пациентов с состояниями, представляющими угрозу жизни, которым необходима немедленная помощь. Изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП. Теперь мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи будут выезжать на вызовы и осуществлять плановые посещения пациентов на дому. Это позволит обеспечивать своевременное наблюдение за состоянием здоровья граждан и оперативно реагировать на ухудшения состояния, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями", -заверили в ведомстве.
В пресс-службе пояснили, что мобильные бригады ПМСП формируются из расчета одна бригада на 25 тысяч населения. Они работают по месту проживания или фактического пребывания пациента, независимо от прикрепления. В случае необходимости мобильные бригады могут сопровождать узконаправленные специалисты, в частности, детям помощь будет оказываться с участием педиатра, взрослым - с привлечением узких специалистов (кардиологов, невропатологов и других врачей) в зависимости от характера и степени тяжести состояния пациента.
При этом в Минздраве отметили, что механизм вызова скорой помощи остается прежним - набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.
Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов - до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут - для вызовов первой категории, 15 - для второй и 30 - для третьей", - проинформировали в министерстве.
18.04.2025, 09:27 29916
Минздрав РК обратился к гражданам после летальных случаев в процедурных кабинетах
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет медицинского и фармацевтического контроля и его территориальные подразделения провели проверки качества предоставления процедурных медицинских услуг. С 2024 года по I квартал 2025 года в комитет поступило семь обращений граждан, касающихся качества услуг. Об этом сообщили в Минздраве РК.
По каждому из этих обращений были проведены внеплановые проверки. В результате проверок выявлены следующие нарушения: 4 факта осуществления медицинской деятельности без соответствующей лицензии; 3 случая оказания процедурных услуг без сертифицированных специалистов; 2 факта нарушения условий хранения лекарственных средств", - проинформировали в ведомстве.
По итогам проверок территориальные департаменты комитета составили протоколы об административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила свыше 1 млн тенге.
В случаях с летальными исходами в Жамбылской области проведены дополнительные внеплановые проверки, в ходе которых выявлены грубые нарушения правил хранения медикаментов и медицинских изделий. Материалы по этим случаям переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Один из процедурных кабинетов в данном регионе официально прекратил деятельность", - подчеркнули в министерстве.
По данным ведомства, в Жамбылской области на сегодняшний день функционируют 107 процедурных кабинетов, из которых только 42 имеют лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи.
Министерство здравоохранения Республики Казахстан настоятельно рекомендует гражданам:
• обращаться за процедурными медицинскими услугами только в лицензированные медицинские организации;
• уточнять наличие лицензии и квалификации персонала;
• не допускать проведения медицинских процедур в домашних условиях без соответствующего врачебного наблюдения.
Мы призываем граждан быть ответственными в вопросах собственного здоровья и сообщать о нарушениях в уполномоченные органы", - отметили в Минздраве.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах.
05.04.2025, 12:39 55721
Внедрение единой системы оплаты медпомощи стартовало в Казахстане
Цифровой инструмент нацелен на эффективное использование финансовых средств, исключение приписок и уменьшение доли коррупционных рисков
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начато внедрение единой системы оплаты медицинской помощи, сообщили Министерстве здравоохранения республики.
В Минздраве рассказали, что новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС.
В марте текущего года пилотная реализация единой платежной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны.
По данным ведомства, новая цифровая система позволит:
- обеспечить прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;
- исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;
- автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые приписки;
- гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.
Данные системы нацелены на эффективное использование финансовых средств, исключение приписок и уменьшение доли коррупционных рисков. Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать медорганизации системы здравоохранения на потребности пациентов", - отметили в Минздраве.
Напомним, зампредседателя Фонда медстрахования подозревается в хищениях. Дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на лечение жителей Восточно-Казахстанского региона.
04.04.2025, 10:12 60576
В Астане врачи спасли шестимесячного ребенка, у которого произошла остановка сердца после сильных ожогов
Фото: акимат Астаны
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане врачи многопрофильной городской больницы № 2 спасли жизнь шестимесячного малыша, который получил сильные ожоги, разлив на себя кипяток, сообщается на сайте столичного акимата.
Ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. В результате малыш получил термический ожог I-II-IIIА степени, охвативший 25% поверхности тела: голову, лицо, шею, грудную клетку, живот и обе верхние конечности. По пути в больницу у него произошла остановка сердца, но врачам удалось его реанимировать. Далее комбустиологи провели интенсивную противоожоговую терапию. Благодаря слаженной работе специалистов и стойкости малыша его состояние стабилизировалось", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.
31.03.2025, 15:05 72561
Вызывавшую кровавый кашель у людей инфекцию определили в России
У заболевших сначала начиналась ломота и слабость, а тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат
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Москва. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заболевание, вызвавшее у россиян кашель с кровью и высокую температуру, оказалось микоплазменной пневмонией, сообщили в Роспотребнадзоре.
Первые сообщения о появлении в России неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, стали появляться 29 марта. У заболевших сначала начиналась ломота и слабость, а тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что одной из заболевших неизвестным вирусом девушке неделю не помогали антибиотики - в течение этого времени у нее сохранялись приступы кашля, а на пятый день при отхаркивании начали появляться следы крови. В заключении врачи написали, что у пациентки острая инфекция верхних дыхательных путей.
Академик РАН Виталий Зверев выразил уверенность, что в России наблюдается вспышка заболевания неизвестного происхождения. Однако Роспотребнадзор впоследствии опроверг появление новых инфекций в России. По заявлению надзорного ведомства, новые вирусы или мутации в ходе эпидемиологического мониторинга зафиксированы не были, ситуация находится под контролем.
Как отмечал врач-пульмонолог Сергей Ложкин, инфекция опасна тем, что в первое время после заражения у пациента могут отсутствовать выраженные симптомы. Из-за этого заболевшие микоплазменной пневмонией продолжают ходить на работу, посещают общественные места и таким образом распространяют опасные бактерии, что провоцирует резкий рост заболеваемости.
Микоплазменная инфекция представляет собой болезнь, которую вызывают бактерии микоплазмы. Они поражают ткани и внутренние органы человека и могут долго и бессимптомно существовать в организме. Инфекция может спровоцировать опасные заболевания и привести к летальному исходу. Заболевшие микоплазменной инфекцией жалуются на повышенную температуру, заложенный нос, кашель и тяжесть при дыхании.
Вирус имеет две особенности. Он, во-первых, характеризуется длительным лечением, и, во-вторых, может не поддаваться лечению, так как неуязвим к некоторым антибиотикам. Кроме того, у инфицированных пациентов легкие на рентгеновских снимках могут выглядеть белыми. Так называемый синдром белых легких появляется у зараженных из-за пневмонии, так как воздушные мешки заполняются жидкостью.
26.03.2025, 17:35 85106
В Казахстане намерены увеличить в пять раз верхний порог взносов на ОСМС
Фото: ФОМС
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания комитета мажилиса состоялась презентация законопроекта "О внесении изменений в законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования", в рамках которого планируется увеличить в пять раз верхний порог взносов на ОСМС, сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
Для обеспечения финансовой устойчивости системы ОСМС с 1 января 2026 года предлагается повышение верхнего предела базы для исчисления взносов в систему ОСМС", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что введение нового предела облагаемой базы:
- повысит справедливость системы: сейчас лица с высокими доходами платят пропорционально меньше;
- укрепит финансовую стабильность ОСМС, обеспечив дополнительные 234 млрд тенге в 2026 году.
Также в ведомстве рассказали, скольких казахстанцев коснется эта мера.
В пять раз взносы на ОСМС увеличатся только для 2,3 тысяч работников, чей доход составляет выше 4 млн 250 тыс. тенге. Это 0,04% всех наемных работников по стране.В целом, данная норма затронет 9% наемных работников, имеющих доходы свыше 850 тыс. тенге. Для 91% работников ничего не изменится", - заявили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что взносы в систему ОСМС пересмотрят в мажилисе.
11.03.2025, 13:39 119876
К концу 2025 года в Казахстане зарегистрируют препарат от рака
Фото: pexels.com
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что в конце этого года в Казахстане зарегистрируют препарат против онкологических заболеваний, передает корреспондент агентства.
Полным ходом идут клинические испытания второго уровня. В прошлом году мы завершили клинические испытания первого уровня. Теперь расширено количество пациентов, с которыми работаем. В прошлом году тестировали только на рак толстой кишки, теперь охвачены все виды онкологии. Планируем к концу этого года зарегистрировать этот препарат и выходить на рынок", - рассказал Саясат Нурбек.
Он назвал результаты тестирования "очень хорошими" и "устойчивыми", реакция у пациентов положительная.
В среднем на 30% снизились опухоли и началась ремиссия у тех больных, которые по особой процедуре участвовали в тестировании на себе этого препарата", - дополнил глава МНВО.
Ранее сообщалось, что казахстанцам станут доступны онкоскрининги в рамках ГОБМП.
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