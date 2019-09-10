В Нур-Султане ожидается подъем заболеваемости вирусным менингитом

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане с началом учебного года ожидается подъем заболеваемости вирусным (серозным) менингитом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в столичном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг, за 8 месяцев текущего года после курса лечения вирусного менингита из инфекционных стационаров выписаны 240 жителей, в том числе 173 детей до 14 лет. На сегодня продолжают получать лечение 58 детей и трое взрослых.

Вместе с тем руководитель департамента Садвакас Байгабулов обратился к жителям столицы с призывом соблюдать меры профилактики в связи с ожидаемым подъёмом сезона серозного менингита, который продолжится до декабря.

В осенние месяцы заболеваемость поддерживается с началом учебного года. Вирус передается через воду, овощи, фрукты, пищевые продукты, грязные руки. Усугубляет ситуацию снижение иммунитета у детей вследствие перепада температуры наружного воздуха. Не исключается риск заболевания при посещении плавательных бассейнов, в случае отсутствия производственного контроля (лабораторного исследования) воды в бассейнах", - предупредили в ведомстве, отметив, что наиболее часто болеют вирусным менингитом дети и подростки.

В департаменте также проинформировали, что 7 сентября зарегистрировано два случая вирусного менингита у воспитанников детского сада №30 "Кайнар", в связи с чем в этой группе детсада введены ограничительные мероприятия. Организовано медицинское наблюдение за контактными детьми на 14 дней. Ситуация находится под контролем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

В ведомстве отметили, что вирусный менингит не так опасен, как бактериальный или гнойный. При своевременном обращении в больницу и прохождении лечения выздоровление наступает в кратчайшие сроки. Однако поздняя госпитализация может привести к осложнению в виде поражения головного мозга (менингит/энцефалит).

Симптомы вирусного менингита: слабость, головная боль, возможна сыпь, высокая температура с нарушением желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея).

Так как не существует специфического лекарства или вакцины против энтеровирусных инфекций, напоминаем о соблюдении несложных, но очень эффективных мер профилактики:

пить бутилированную или кипяченную воду;





соблюдать правила личной гигиены;

мыть фрукты и овощи перед употреблением, по возможности обдавать кипятком ягоды и фрукты;

перед посещением плавательных бассейнов ознакомиться с результатами производственного лабораторного контроля.

При вирусном менингите важно не заниматься самолечением и при первых симптомах обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений.

Напомним, вспышка менингококковой инфекции в ряде городов Казахстана наблюдалась в 2018 году.

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