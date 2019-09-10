В системе обязательного медстрахования участвуют более 80% жителей Карагандинской области

Караганда. 9 сентября. Kazakhstan Today - В системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) участвуют более 80% жителей Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Наша область первая по ОСМС. Мы готовим почву для внедрения её по всей стране. Мы должны максимально использовать эту возможность, для того чтобы улучшить инфраструктуру и всю систему здравоохранения в нашей области", - сказал глава региона Ерлан Кошанов на аппаратном совещании.

Было отмечено, что в других областях республики обязательное медицинское страхование заработает с начала 2020 года. Апробация в Карагандинском регионе должна помочь выявить и устранить возможные недочёты в работе системы.

Как доложил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, при ведомстве открыли офис по коммуникациям по ОСМС. В его задачи входит полное межведомственное взаимодействие, распределение ресурсов и ответственности по охвату граждан информационно-разъяснительной работой, управление рисками, проблемами и изменениями коммуникационных планов.

По словам Ержана Нурлыбаева, главные условия стабильной работы системы - это высокий уровень охвата населения и регулярность платежей. Сейчас в области 335 тыс. участников программы ОСМС, это 81% от общего населения региона. Ещё остались жители, не прикреплённые к поликлиникам и не имеющие статуса в системе ОСМС. За последний год около 24 тысяч работодателей в регионе сделали взносы за своих сотрудников в систему обязательного медстрахования.

Для того чтобы улучшить показатели и привлечь к участию в системе ОСМС как можно больше людей, в области проводят активную разъяснительную работу. Самозанятым рассказывают о правилах единого социального платежа. Безработным помогают в трудоустройстве.

По итогам обсуждения Ерлан Кошанов поручил местной полицейской службе, органам юстиции и акиматам городов и районов усилить работу по выявлению не прикреплённых к поликлиникам людей и актуализации их статуса в системе ОСМС. Также он потребовал провести встречи с работодателями, не делающими взносы в систему ОСМС.

Напомним, что на тестовое внедрение системы медстрахования в Карагандинской области из республиканского бюджета выделено 2,3 млрд тенге. Предусмотрены профилактические осмотры на предмет раннего выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, глаукомы и вирусных гепатитов более чем 175 тыс. человек. В сумму также входит предоставление медицинской реабилитации для тех, кто перенёс инсульт, инфаркт, тяжёлую травму или сложную операцию.

Внедрение системы обязательного медицинского страхования не отменяет бесплатных медицинских услуг, доступных всем, вне зависимости от наличия страховки. К таким услугам будут относиться вызов скорой помощи, экстренная госпитализация и другие. Всего в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи жителям Карагандинской области планируют оказать 5,6 млн услуг в год.

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