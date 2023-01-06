В Узбекистане от сиропа "Док-1 Макс" пострадали еще 9 детей

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Ташкент. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Препарат "Док-1 Макс" вызвал побочные действия у девяти детей в Ташкентской области. Состояние четырех из них оценивается как стабильное, пятеро выздоровели и были выписаны домой.





Дети пострадали в Уртасарае в Ташкентской области, сообщает Газета.uz со ссылкой на администрацию региона.





В областном управлении здравоохранения отметили, что пятеро детей уже выздоровели и находятся дома. Состояние еще четырех оценивается как стабильное, они проходят лечение.





До настоящего времени случаев смерти от отравления препаратом „Док-1 Макс" в медучреждениях Ташкентской области не зарегистрировано", - говорится в сообщении.





В администрации также отметили, что представители правоохранительных органов и работников районных и городских медобъединений проверили все аптеки в области и изъяли препараты, произведенные компанией Quramax.





Врачи и патронажные медсестры ходят по домам, объясняя негативные последствия приема лекарств без назначения врача. Они также проверяют аптечки в квартирах", - говорится в сообщении.





Напомним, 22 декабря Минздрав Узбекистана со ссылкой на Агентство по развитию фармацевтической отрасли сообщил о создании оперативной группы из специалистов для расследования ситуации и выяснения причин осложнений у пациентов. Продажа этого препарата на всей территории Узбекистана временно приостановлена.



