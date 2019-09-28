Врачей будут наказывать за назначение ненужных анализов - Минздрав РК

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане планируется усилить ответственность медицинских работников за неэтичное поведение, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе пресс-конференции на площадке правительства РК, передает Kazakhstan Today.

В рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования Министерство здравоохранения проводит комплексную работу по расширению перечня бесплатных лекарств и повышению их доступности. В этой связи ранее был усилен контроль за выпуском рецептов, который позволяет вести контроль правильности назначения врача и обеспечения эффективности лечения, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Так же, как неэтичное продвижение лекарственных средств, существует во многих странах, к сожалению, и в Казахстане есть факты неэтичного назначения ненужных исследований, которые получают вознаграждение от лабораторных компаний. Это известные факты. Соответствующие меры в защиту пациентов будем принимать", - сказал министр здравоохранения.

Такая мера позволит снизить количество проведения ненужных исследований, что, в свою очередь, значительно сэкономит затраты населения.

Биртанов сообщил, что в Казахстане расходы на охрану здоровья на одного человека составляют порядка $300 в год, тогда как в развитых странах ОЭСР это в среднем $4 000 на человека, то есть разница составляет более чем в 10 раз.

Бесплатные лекарства выдаются, но не все анализы покрываются. Сегодня расходы, которые выделяет Казахстан на охрану здоровья каждого гражданина, недостаточны, чтобы обеспечить все современные медицинские технологии", - сказал министр.

Поэтому, как отметил глава Минздрава, граждане вынуждены сами оплачивать дорогостоящие процедуры, в том числе и добровольное медицинское страхование. Однако внедрение ОСМС позволит увеличить эту сумму в два раза.

Внедрение ОСМС позволит увеличить это покрытие в 2 раза. Мы рассчитываем, что в 2025 году покрытие будет составлять порядка $600 в год на одного казахстанца", - уточнил министр здравоохранения.

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