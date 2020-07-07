Жительница Шымкента по завышенной цене продавала дефицитные лекарственные препараты

Шымкент. 6 июля. Kazakhstan Today - 5 июля 2020 года сотрудники ДЭР по Шымкенту на основании оперативной информации выявили факт незаконной продажи дефицитных лекарственных препаратов, сообщает Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов, передает Kazakhstan Today.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Шымкента занималась незаконной реализацией лекарственного препарата "Ингавирин" без разрешительных документов на общую сумму 200 000 тенге. Таким образом, она продавала 1 упаковку за 10 тысяч тенге, что в несколько раз дороже стоимости в аптеках (цена вариьируется от 3 до 5 тысяч тенге)", - сообщили в ведомстве.

Следует отметить, что в соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 15 июля 2019 года предельная цена на препарат "Ингавирин" составляет 5640 тенге за 1 упаковку.

В настоящее время по данному факту начато расследование.

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