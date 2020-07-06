Власти рассказали о причинах дефицита лекарств в Казахстане

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Причины дефицита лекарств по Казахстану назвал заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает Kazakhstan Today.

На сегодня, действительно, в аптеках отмечается определенный дефицит лекарственных средств, вызванный несколькими причинами. Во-первых, повышенным спросом со стороны населения, когда люди массово скупают лекарства", - сообщил Ералы Тугжанов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, некоторые граждане сразу выкупают по 10 или более упаковок парацетамола и других лекарств.

Например, если в мае в Алматы за целый месяц продавали 50 тысяч упаковок парацетамола, сейчас только за сутки - 100 тысяч. Аналогично, если в год раньше продавали 100 тысяч градусников, то такой же объем был выкуплен за одну неделю. Во-вторых, недобросовестная конкуренция. То есть скупка лекарств перекупщиками. В этой связи даны поручения компетентным правоохранительным органам по недопущению превышения предельных цен на лекарственные препараты. По всем выявленным фактам будут приняты меры по привлечению к ответственности в установленном законодательством порядке", - цитирует Тугжанова ИА "Казинформ" .

По данным вице-премьера за счет отечественного производства потребность покрывается на уровне 13%, остальные 87% импортируются.

В Казахстане функционирует более 8 тысяч аптек. По противовирусным лекарствам в аптеки поступили 70 тысяч упаковок "Ингавирина". По жаропонижающим - на рынок поступило более 800 тысяч упаковок парацетамола, в ближайшую неделю ожидается дополнительно поставка 900 тысяч упаковок", - цитирует Тугжанова Sputnik .

С конца прошлой недели отечественные производители начали отгрузку более 150 тысяч упаковок антибиотика "Азитромицина".

В ближайшее время дефицит жаропонижающих и противовирусных препаратов будет решен полностью", - заверил заместитель премьер-министра Тугжанов.

В свою очередь, министр здравоохранения Алексей Цой также отметил, что дефицит связан с тем, что при поступлении препаратов их полностью разбирают на утро.

Мы видим, что существует ажиотаж, в некоторых аптеках определенные виды препаратов отсутствуют, либо быстро разбираются при поступлении на утро. Первое - закупаются препараты про запас, были примеры, когда месячные объемы раскупаются за несколько часов. Показатель заболеваемости как ОРВИ, так и КВИ, пневмонии в разы меньше, чем то количество препаратов, которое ежедневно потребляется на рынке", - заявил министр здравоохранения Алексей Цой.

Он отметил, что из-за ажиотажа пациенты, которым действительно нужны лекарства, не могут их приобрести.





Между тем, как сообщил Ералы Тугжанов в Алматы будет запрещено реализовывать лекарственные средства более трех единиц одного наименовения в одни руки.





В целом ситуация по каждом региону по обеспечению лекарствами находится на особом контроле правительства. Например, акиматом Алматы подписано соглашение с фармкомпаниями и определен список из 103 аптек, в которых в приоритетном порядке будут поставляться лекарства. Соглашение предусмотрено обязанность аптек не завышать цены и отпускать лекарства не более трех единиц одного наименования в одни руки, - цитирует вице-премьера Zakon.kz .





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь к ответственности виновных в повышении цен на лекарства, а также заняться проблемой необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные препараты.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства