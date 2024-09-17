哈萨克斯坦和中国在绿色技术领域签署了备忘录

Ваше мнение

В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?