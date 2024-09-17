哈萨克斯坦和中国在绿色技术领域签署了备忘录

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《“一带一路”媒体合作成都倡议》
一、共建“一带一路”倡议提出以来，共建国家以互联互通为主线，加强政策沟通、 设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为全球互联互通贡献力量，为国际 经济合作搭建平台，为世界经济增长增添动力。
二、随着共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，要更进一步发挥媒体合作的 文化交流互鉴作用。各国媒体应秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢 的丝路精神，坚持共商、共建、共享原则，传播公正、客观、真实的信息，避免 偏见、虚假新闻和误导信息，力争促进更深层次的互联互通。
三、充分发挥“一带一路”新闻合作联盟等多边合作平台的作用，进一步加强媒 体合作，拓展内容形式、丰富渠道平台，深入开展联合采访、人员互访、信息互 换、节目共制、技术协作、合作传播，汇聚更多促进互联互通的媒体力量，共同 讲好促进共同发展、互利共赢的故事，讲好深化区域合作、完善全球治理的故事， 讲好促进文明互鉴、民心相通的故事。
四、在共建“一带一路”下一个金色十年，各国媒体将共同传承和发扬丝路精神、 厚植丝路情谊，为推动高质量共建“一带一路”，助力世界各国共同实现现代化， 建设一个开放包容、互联互通、共同发展的世界，推动构建人类命运共同体，展 现媒体担当、贡献媒体力量。
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