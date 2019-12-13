Парламент ратифицировал протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур"

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - На заседании сената парламента ратифицирован Протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и Российской Федерации от 10 декабря 1994 года, передает Kazakhstan Today.

Протокол, подписанный в Челябинске 9 ноября 2017 года, предусматривает возврат Российской Федерацией арендованных земельных участков общей площадью 11,6 тыс. гектаров Республике Казахстан.

Как отметил представлявший документ первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, всего выводится из аренды 4 земельных участка.

Возвращаемые земельные участки будут перераспределены для строительства международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай, железной дороги Алматы - Москва, для линейной части газопровода Бейнеу - Шымкент и развития поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области", - отметил он.

Также на заседании был ратифицирован договор между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц.

Договор направлен на укрепление правового сотрудничества в уголовных правоотношениях между Казахстаном и Монголией.

Согласно Договору, с письменного согласия осужденного лица и если на момент получения запроса о передаче приговор, вынесенный в отношении осужденного лица, вступил в законную силу и период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее одного года, может осуществляться передача осужденного лица для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы у себя на родине.

Выступивший на заседании сенатор А. Лукин подчеркнул, что наличие таких международных правовых инструментов, безусловно, облегчит дальнейшую судьбу наших соотечественников, осужденных за пределами Республики Казахстан, поскольку их содержание в исправительных учреждениях чужой страны препятствуют их общению с родственниками и близкими, а также имеет языковой барьер.

По имеющейся информации, в Казахстане отбывают наказание пять граждан Монголии. Граждан Казахстана, отбывающих наказание в Монголии, нет.

Аналогичные договоры Казахстаном заключены с 21 страной мира, в частности, с Украиной, Китаем, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и т.д., сообщили в пресс-службе сената парламента РК.

Кроме того, на заседании сената рассмотрен во втором чтении проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте". Законопроект по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства с поправками сенаторов направлен в мажилис.

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