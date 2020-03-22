Главы правительств Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили борьбу с COVID-19

Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонные разговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, премьер-министрами Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, Кыргызской Республики - Мухаммедкалыем Абылгазиевым и Республики Таджикистан - Кохиром Расулзода, передает Kazakhstan Today.

Главы правительств обсудили взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса и защите населения от COVID-19, в том числе вопросы возвращения граждан на родину", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

В частности, в связи с действующими ограничениями в Казахстане и России по въезду/выезду иностранных граждан премьер-министр РК А. Мамин в беседе с председателем правительства РФ М. Мишустиным предложил создать особый взаимный режим для казахстанцев и россиян, возвращающихся на родину транзитом через территорию РК и РФ.

В переговорах с премьер-министрами Узбекистана А. Ариповым, Кыргызстана М. Абылгазиевым и Таджикистана К. Расулзода обсуждены актуальные вопросы водно-энергетического сотрудничества в вегетационный период, а также обеспечения грузовых перевозок через государственную границу РК в условиях режима ЧП.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.

На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

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