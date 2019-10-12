Бауыржан Байбек обсудил с членом Политбюро ЦК Компартии Китая обмен опытом в борьбе с коррупцией

Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек встретился с членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председателем Государственной надзорной комиссии КНР Ян Сяоду. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и обмена опытом в сфере противодействия коррупции, передает Kazakhstan Today.

В рамках поручения Елбасы, лидера Nur Otan Нурсултана Назарбаева, в 2014 году после широкого общественного обсуждения была принята партийная Программа противодействия коррупции до 2025 года, которая в последующем легла в основу Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан. По инициативе Nur Otan приняты законы "О доступе к информации", "О противодействии коррупции", "Об общественных советах" и другие. В ближайшее время партийцами будет опубликован Национальный индекс восприятия коррупции, сообщили в пресс-службе партии.

В свою очередь правящая партия Китая также ведет большую работу по реформированию внутрипартийной работы, уделяя особое внимание вопросам противодействия коррупции. Взят курс на принципиальную и последовательную борьбу с коррупцией и бюрократизмом, близость и служение интересам простых граждан, открытость и ответственность.

Сейчас перед нами стоят новые вызовы, связанные с необходимостью сохранить стабильность, при этом продолжая экономическое развитие и внедрять реформы, отвечающие запросам граждан. Поэтому важен обмен опытом в вопросах партийного контроля, борьбы с коррупцией, развития кадров, привлечения молодежи", - отметил в ходе встречи Ян Сяоду.

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