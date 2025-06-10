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Болгария - один из важнейших партнеров Казахстана в Европе - Токаев Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Болгарии Руменом Радевым подчеркнул, что Болгария - один из важнейших партнеров РК в Европе, сообщает пресс-служба главы государства.
Наше двустороннее сотрудничество демонстрирует стабильную динамику в самых разных сферах. Это проявляется в доверительном политическом диалоге, плодотворном межпарламентском взаимодействии, динамичном росте торговли и инвестиций, контактах между людьми и взаимной поддержке на международной арене. Приятно отметить, что наша двусторонняя торговля выросла, это очень хорошая тенденция. Около 60 компаний с болгарским участием успешно работают на нашем рынке. В настоящее время мы продуктивно сотрудничаем в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, производство, транспорт и строительство. Мы видим большой потенциал для сотрудничества в таких перспективных областях, как энергетика, транспорт и логистика, "зеленый" переход, атомная отрасль, космос, сельское хозяйство, цифровизация, здравоохранение и туризм", - заявил президент Казахстана.
В свою очередь Румен Радев подчеркнул, что Болгария высоко ценит укрепление традиционно теплых и плодотворных связей между странами и народами.
Хочу лично приветствовать Вашу дальновидную политику и масштабные реформы, которые способствуют процветанию Вашей страны. Мы считаем Казахстан ключевым и приоритетным партнером в Центральной Азии. Ваши успехи за эти годы вызывают восхищение: стремительный экономический рост, прорывы в инновациях, науке, образовании и высоких технологиях. Вчера я посетил национальный космический центр. Ваши достижения произвели на меня глубокое впечатление", - добавил президент Болгарии.
Дополнено 09.06.2025, 12.58
Президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате.
На встрече Касым-Жомарт Токаев отметил устойчивый рост товарооборота и имеющийся потенциал для его наращивания.
За четыре месяца текущего года взаимная торговля превысила 83 млн долларов, а в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза, достигнув 375 млн долларов.
Казахстан стремится к дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма", - заявил глава Казахстана.
Он поддержал взаимодействие с болгарскими компаниями и инвесторами, подчеркнув, что ключевую роль в обеспечении успеха этой деятельности должна сыграть межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.
В свою очередь президент Болгарии подчеркнул, что его страна высоко ценит возможность углублять партнерство с Казахстаном, открывая новые горизонты для многопланового сотрудничества.
Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Я убежден, что ключ к успеху - это взаимодействие. В дальнейшем развитии наших отношений, а также контактов между Европейским союзом и Казахстаном мы должны в полной мере опираться на стратегическое расположение наших стран, которые являются ключевыми звеньями в связях между Азией и Европой", - сказал Румен Радев.
В ходе переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-болгарских отношений.
Дополнено 9 июня, 13.19
Казахстан и Болгария по завершении переговоров глав государств подписали ряд двусторонних документов:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Болгария по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
- Меморандум о взаимопонимании между городом Астаной и городом Софией;
- Меморандум об установлении побратимских отношений между городом Шымкентом и городом Пловдивом;
- Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте РК и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел Республики Болгария;
- Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Болгарской торгово-промышленной палатой.
Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Болгария Румена Радева, прибывшего с официальным визитом в Астану.