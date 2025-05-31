30.05.2025, 11:43 31671
Токаев и Мелони провели переговоры в Астане Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась торжественная встреча председателя совета министров Италии Джорджи Мелони, прибывшей в столицу Казахстана с официальным визитом, сообщает Акорда.
Президент Казахстана и премьер-министр Италии представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
Напомним, Токаев и Мелони проведут переговоры на высшем уровне, в ходе которых обсудят перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнерства.
Также они приняли участие в специальной сессии Международного форума "Астана", на котором премьер-министр Италии выступила с докладом о текущей геополитической ситуации и региональном сотрудничестве.
Дополнено 30.05.2025, 12.24
Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры.
Ваш визит - это большое событие в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы придаем особое значение укреплению взаимных связей, дружбы и взаимного доверия. Не случайно Италия является третьим торговым партнером Казахстана в мире, а также крупнейшим партнером в Европе. Считаю, что мы должны сохранить высокую динамику нашего сотрудничества. Безусловно, Ваш визит сыграет очень важную роль в плане придания дополнительного импульса развитию многогранного сотрудничества между двумя странами", - заявил на встрече президент Казахстана.
В свою очередь Джорджа Мелони поблагодарила Токаева за приглашение, теплый прием и за возможность выступить с речью на Международном форуме "Астана".
По ее словам, форум становится все более значимой площадкой для диалога.
Мы рассматриваем Казахстан в качестве стратегического партнера Италии, а данный регион - как стратегически важный перекресток. Нам нужен диалог, и Вы очень хорошо понимаете это. Казахстан является важным партнером для Италии во многих областях. Наше сотрудничество всегда было очень плодотворным. Но, как я уже говорила вчера, всегда есть возможность добиться большего, начиная с энергетики и заканчивая культурой, обменом между нашими университетами и нашими народами", - сказала премьер-министр Италии.
В ходе встречи собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
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30.05.2025, 17:02 25421
Сотрудничество между Астаной и Ашхабадом демонстрирует положительную динамику - Токаев
Президент Туркменистана пожелал лидеру Казахстана успешного проведения саммита "Центральная Азия - Италия"
Фото: Акорда
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым отметил, что сотрудничество между Астаной и Ашхабадом развивается по восходящей и демонстрирует положительную динамику по многим ключевым отраслям, сообщает Акорда.
Пользуясь возможностью, хотел бы отметить наше особое внимание к развитию сотрудничества с Вашим государством. Мы рассчитываем на достижение конкретных результатов в ходе нашего экономического взаимодействия. Связи и в других областях развиваются достаточно успешно. Прежде всего это культурно-гуманитарная сфера. Перспективы взаимовыгодных связей достаточно хорошие при том понимании, что будут предприниматься обоюдные усилия по конкретным проектам, которые уже сейчас стоят в повестке дня", - заявил глава государства.
В свою очередь президент Туркменистана выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и пожелал ему успешного проведения саммита "Центральная Азия - Италия".
Страны Центральной Азии и Италия впервые проводят переговоры в таком формате на высшем уровне. Уверен, что итоги саммита будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между нашими государствами", - отметил Сердар Бердымухамедов.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия председателю халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и пожелал дальнейших успехов в его ответственной деятельности.
Ранее глава государства провел переговоры с председателем совета министров Италии в расширенном формате.
29.05.2025, 16:36 50541
Токаев провел ряд важных встреч на полях форума "Астана" Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на полях форума "Астана" глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд важных встреч с делегатами из разных стран.
В частности, президент принял и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, сообщает Акорда.
Президент отметил, что Казахстан рассматривает Афганистан как важного партнера в регионе и намерен и далее укреплять атмосферу доверия и сотрудничества между странами.
По его словам, Казахстан заинтересован в создании в Афганистане устойчивой и безопасной среды, которая позволит использовать потенциал этого государства во благо всего региона.
Для возобновления контактов Кабул дважды посещала казахстанская правительственная делегация.
В свою очередь Нуриддин Азизи поблагодарил Казахстан за последовательное продвижение темы Афганистана в международных организациях и оказание гуманитарной помощи. По его словам, Кабул рассчитывает на реализацию совместных проектов, которые будут способствовать созданию рабочих мест в Афганистане.
Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и аграрной сферах, а также в геологоразведке и цифровизации. Казахстанские компании и далее готовы участвовать в крупных инфраструктурных проектах на афганской территории. В настоящее время ведется строительство железной дороги Тургунди - Герат. Кроме того, Казахстан обладает возможностями для увеличения поставок продукции сельского хозяйства и химической промышленности в Афганистан", - говорится в сообщении Акорды.
Также Токаев встретился с председателем Глобального института зеленого роста, 8-м Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.
Он выразил благодарность институту за экспертную поддержку в разработке стратегии углеродной нейтральности Казахстана и участие в программе экологического восстановления высохшего дна Аральского моря.
В свою очередь Пан Ги Мун подчеркнул важность расширения сотрудничества для реализации глобальных экологических инициатив.
Дополнено 29.05.2025, 17.34
Сегодня глава государства также провел встречу с вице-президентом Google по Центральной и Восточной Европе Патриком Ворнкингом.
Токаев отметил значительный вклад Google в цифровую трансформацию Казахстана и обозначил стратегическую цель Казахстана - стать крупнейшим цифровым хабом Евразии и лидером во внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни. Для этого, по его словам, страна активно инвестирует в развитие цифровой и коммуникационной инфраструктуры, а также в увеличение вычислительных мощностей.
Патрик Ворнкинг высоко оценил прогресс Казахстана в создании инфраструктуры и подготовке специалистов для построения цифрового будущего с использованием искусственного интеллекта.
Сегодня глава государства также принял министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, главу Агентства ООН по миграции Эми Поуп и министра-делегата по внешней торговле Франции Лорана Сен-Мартена.
Дополнено 29.05.2025, 19.09
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюем, прибывшим в Казахстан для участия в Международном форуме "Астана". Собеседники уделили отдельное внимание продвижению национального бренда - алматинского апорта. Казахстан официально признан родиной этого сорта яблок. В завершение беседы стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства для достижения взаимовыгодных результатов.
Также глава государства принял генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарена Танга. В ходе беседы были обсуждены совместные инициативы, направленные на развитие потенциала Казахстана в сфере интеллектуальной собственности, укрепление инновационной экосистемы и создание устойчивой экономики знаний.
Президент Казахстана провел встречу с группой высоких представителей ООН.
29.05.2025, 15:41 51951
Защиту прав мигрантов обсудил Токаев с главой Агентства ООН по миграции
Стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества, наращивании институционального потенциала и обмене передовым опытом для содействия устойчивому управлению миграцией в регионе
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Агентства ООН по миграции Эми Поуп, сообщает Акорда.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества по миграционным вопросам, защите прав мигрантов и взаимодействию в рамках стратегического плана МОМ на 2024-2028 годы.
Глава государства сообщил, что Казахстан активно работает в сфере решения проблем незаконной миграции, противодействия торговли людьми и защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом.
Эми Поуп отметила важность председательства Казахстана в алматинском процессе в 2025-2027 гг. на консультативной платформе для продвижения регионального диалога и содействия скоординированным мерам реагирования на проблемы, связанные с миграцией в Центральной Азии.
Стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества, наращивании институционального потенциала и обмене передовым опытом для содействия устойчивому управлению миграцией в регионе.
Напомним, сегодня в столице проходит Международный форум "Астана", в рамках которого глава государства провел ряд встреч с делегатами разных стран.
28.05.2025, 20:29 65451
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Фото: Акорда
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.
Подчеркнуто динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Напомним, 17 мая президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили итоги переговоров РФ и Украины в Турции.
28.05.2025, 12:59 70761
Президенты Казахстана и Руанды определили ряд приоритетных направлений сотрудничества Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Руанды Поль Кагаме провели переговоры в узком и расширенном составах, сообщает Акорда.
Токаев назвал визит Кагаме историческим и открывающим новую главу в отношениях двух стран.
Ваша экономика находится на подъеме, страна добилась впечатляющего экономического роста. Нам нужно наращивать контакты, поскольку Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по объему ВВП, по развитию IT-технологий, а также искусственного интеллекта. Это приоритетные направления для нашего взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому я придаю большое значение Вашему визиту", - заявил на встрече Токаев.
В свою очередь президент Руанды подчеркнул, что его страна будет рада изучить возможности для дальнейшей совместной работы.
Стороны обсудили перспективы развития казахско-руандийских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах и цифровизации, а также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.
На переговорах в расширенном формате глава Казахстана отметил, что с момента последнего визита Поля Кагаме в Казахстан в 2015 году обе страны достигли значительного прогресса в двусторонних отношениях.
Впечатляет экономический рост, превышающий 8 процентов. Это образец успешной модернизации. В этом контексте мы придаем большое значение развитию сотрудничества с Вашей страной. Казахстан готов воплотить наши устремления в практическую плоскость через реализацию конкретных проектов на взаимовыгодной основе. Уверен, что договоренности, достигнутые во время Вашего визита, выведут казахско-руандийские отношения на новый уровень", - заявил Токаев.
Президент Руанды отметил, что рад вновь быть в Астане.
Казахстан добился выдающихся успехов в национальном развитии, благодаря чему его конструктивная позиция пользуется признанием на мировой арене. Мы рады быть партнерами и друзьями с Вами и Вашей страной", - подчеркнул Кагаме.
В ходе переговоров главы государств определили ряд приоритетных направлений для дальнейшего взаимодействия, включая торговлю, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, информационные технологии, электронное правительство и финансы.
Сегодня Поль Кагаме также примет участие в Международном форуме "Астана".
Дополнено 28.05.2025, 14.00
Позже президенты Казахстана и Руанды провели брифинг для представителей СМИ. Журналистам сообщили, что в ходе встречи лидеры двух стран рассмотрели вопросы межпарламентской дипломатии, а также поддержали решение о создании совместных рабочих групп в сферах транспорта, логистики и торговли. Президент Казахстана считает, что это будет стимулировать развитие торгово-экономических отношений.
В ходе переговоров мы обсудили возможности создания международных коридоров и ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности. Мы рассмотрели пути транспортировки казахстанской сельскохозяйственной продукции на африканский континент. Наши страны накопили значительный опыт в области передовых технологий, искусственного интеллекта и космоса. Мы договорились о реализации совместных проектов в сфере цифровизации и кибербезопасности. Достигнуто соглашение о проведении совместных исследований космоса. Данный шаг будет способствовать повышению эффективности государственных услуг и бизнеса, что позволит нам усилить информационную безопасность", - подчеркнул президент.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Руанда заинтересованы в развитии сектора "зеленой" энергетики и эффективном использовании природных ресурсов. В этой связи две страны намерены реализовывать совместные проекты. Данные договоренности будут способствовать увеличению объемов торговли, а также придадут новый импульс инвестиционному сотрудничеству двух стран.
Сегодня установлены тесные контакты между международными финансовыми центрами Астаны и Кигали. Мы планируем и дальше укреплять взаимодействие на мировых финансовых рынках. Особое внимание было уделено борьбе с изменением климата и охране окружающей среды. Руанда обладает большим опытом в защите климата, благодаря чему вносит значительный вклад в глобальные проекты. В данном контексте мы отметили актуальность обмена опытом и обсудили пути объединения усилий по решению экологических проблем в рамках международных конвенций и соглашений", - сказал глава государства.
Еще одной темой переговоров стало сотрудничество в сферах культуры, образования и науки. В частности, президенты договорились о развитии академических связей, обмене студентами и проведении совместных научных исследований.
Высоко оценив многолетний опыт и авторитет президента Руанды в мировой политике, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обменялся с ним мнениями по ключевым геополитическим вопросам.
Мы придерживаемся близких позиций по международной повестке. Считаем, что все мировые кризисы должны решаться только дипломатическим путем. Мы выступаем за мирные переговоры. Вместе с тем мы условились координировать наши усилия в рамках международных организаций и поддерживать инициативы друг друга. Официальный визит Президента Кагаме в нашу страну имеет историческое значение. Мы подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений и расширении сотрудничества в различных областях. Результаты сегодняшних переговоров - яркое тому подтверждение. Теперь нам следует качественно реализовать данные договоренности", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Поль Кагаме сообщил, что страны стремятся обмениваться опытом, в том числе в областях торговли, технологий и сельского хозяйства.
Мы приветствуем соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Қазына" и Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board. Руанда может извлечь огромную пользу из казахстанских инноваций, особенно в области энергетики, горнодобывающей промышленности и переработки минералов", - подчеркнул президент Руанды.
26.05.2025, 13:56 97396
Токаев поздравил главу Грузии с Днем независимости
Он пожелал дружественному народу Грузии дальнейшего прогресса и процветания
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму главе Грузии Михаилу Кавелашвили по случаю Дня независимости, сообщает Акорда.
В своем послании Токаев отметил значимые достижения Грузии в укреплении демократических институтов, модернизации экономики и повышении уровня благосостояния граждан.
Он пожелал Михаилу Кавелашвили всяческих успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Грузии - дальнейшего прогресса и процветания.
24.05.2025, 10:05 121816
Токаев поздравил Алиева с двадцатилетием союзнических отношений
20 лет назад между Казахстаном и Азербайджаном был подписан договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 20-летия со дня подписания договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, сообщает Акорда.
Этот исторический документ, охватывающий ключевые сферы сотрудничества между нашими странами, ознаменовал важную веху в развитии казахско-азербайджанских отношений и заложил прочный фундамент для укрепления взаимодействия по многим направлениям. Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества, реализуем огромный потенциал двустороннего сотрудничества на благо наших народов", - говорится в телеграмме.
21.05.2025, 13:39 141526
Токаев прибыл на неформальный саммит Организации тюркских государств в Будапеште
Фото: Акорда
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Акорда.
Главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По итогам саммита участники планируют принять Будапештскую декларацию.
Для справки
Основной целью Организации тюркских государств (ОТГ) является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации. Она также выступает в качестве моста между государствами-членами в углублении международного сотрудничества в регионе.
В данный момент организация состоит из 5 государств-членов и 2 государств-наблюдателей.
Государства-члены ОТГ: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан.
Государства-наблюдатели при ОТГ: Венгрия, Туркменистан.
Напомним, вчера Токаев и Орбан провели переговоры, на которых обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?