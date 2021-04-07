Глава государства принял министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - В ходе встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийарто Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокую динамику казахско-венгерского стратегического партнерства, основанного на доверительном политическом диалоге, поступательном торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, взаимной поддержке в условиях пандемии COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Казахстана передал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану благодарность за его активное участие в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшем 31 марта этого года в онлайн-режиме на тему "Туркестан - духовная столица тюркского мира".

Надеюсь, что проведенные переговоры придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию отношений между Казахстаном и Венгрией. Венгрия - первая страна в вашем регионе, где Казахстан открыл свое посольство почти 30 лет назад. У нас особенные отношения. Венгрия весьма популярна среди казахстанцев, у нас большая симпатия к вашей стране. Используя эту возможность, хочу выразить признательность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за его позитивный вклад в работу Совета сотрудничества тюркоязычных государств", - отметил глава государства.

В свою очередь Петер Сийарто поблагодарил президента за возможность встречи и передал слова приветствия от руководства своей страны, подтвердив готовность Будапешта к дальнейшему углублению комплексного взаимодействия с Казахстаном, в том числе с использованием потенциала Тюркского совета. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии отметил важную роль Туркестана в качестве духовной столицы.

Вы, господин президент, и Елбасы имеете очень большой авторитет в Венгрии. Мы чувствуем дружелюбный настрой Казахстана и народа страны, братство. Наше вступление в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя является одним из результатов стратегического партнерства между нашими странами. Казахстан для нас - важный стратегический партнер", - сказал Петер Сийарто.

Собеседники обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Виктора Орбана в Казахстан в апреле 2019 года.

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