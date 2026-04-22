21.04.2026, 19:42 25971
Глава государства провел встречу с президентом Таджикистана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Астану для участия в региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала, сообщили в пресс-службе Акорды.
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-таджикских отношений, договорившись повысить уровень стратегического партнерства двух стран. Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в водно-энергетической области", - говорится в сообщении.
Участники встречи подчеркнули важность полноценной реализации всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон также обменялись мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе.
новости по теме
22.04.2026, 09:45 2726
Создание Международной организации по воде при ООН обсудят на полях экологического саммита
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, в ходе которой стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Казахстана и ООН в области устойчивого развития, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Глава внешнеполитического ведомства подтвердил неизменную приверженность Казахстана принципам Устава ООН и последовательному укреплению многосторонней дипломатии. Министр выразил признательность руководству Организации в лице генерального секретаря Антониу Гутерриша за плодотворное партнерство в подготовке Регионального экологического саммита в Астане (РЭС), особо отметив представительный состав делегации ООН.
В свою очередь Ли Цзюньхуа высоко оценил поддержку Казахстаном реформ ООН, включая реализацию страновых инициатив, направленных на повышение эффективности ее деятельности на местах с учетом интересов и потребностей стран региона.
Отдельное внимание было уделено приоритетным направлениям сотрудничества, в том числе работе по запуску Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
Кошербаев проинформировал собеседника о продвижении инициативы президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию в структуре ООН Международной организации по воде, направленной на развитие водной дипломатии и координацию международных усилий в данной области. В этой связи глава внешнеполитического ведомства пригласил Ли Цзюньхуа принять участие в первых консультациях по данному вопросу, которые состоятся на полях саммита.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить работу по укреплению стратегического диалога между Казахстаном и ООН.
Напомним, 22-24 апреля Астана проходит региональный экологический саммит #RES2026. В мероприятии примут участие главы государств и правительств ряда стран, а также руководители международных организаций.
Ранее Казахстан представил в ООН инициативу по созданию водной организации.
20 декабря 2025 года на полях саммита диалога "Центральная Азия - Япония" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил создать новую международную организацию для координации и объединения международных усилий по водной проблематике.
22.04.2026, 09:35 3511
Министр иностранных дел Казахстана провел переговоры с генсеком ШОС
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым, сообщили в пресс-службе МИД.
На встрече были обсуждены вопросы текущей деятельности ШОС, а также ход подготовки к планируемым в 2026 году мероприятиям на высшем и высоком уровнях, включая Саммит глав государств в Бишкеке.
Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего совершенствования деятельности ШОС, а также раскрытия потенциала Организации.
Глава внешнеполитического ведомства РК выразив поддержку Казахстана деятельности ШОС, подчеркнул, что Организация подходит к своему 25-летию в качестве устоявшегося и авторитетного многопрофильного объединения, выступая действенным фактором обеспечения безопасности и стабильности в Евразийском регионе.
В свою очередь, генеральный секретарь, подчеркнув активную роль Казахстана в деятельности Организации, проинформировал о приоритетных направлениях работы на предстоящий период.
Напомним, ШОС была основана в 2001 году. В состав Организации входят: Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран, Беларусь. Совокупный ВВП ШОС составляет 35% общемирового, а численность населения примерно половину человечества.
21.04.2026, 16:28 30886
Дорожное и авиасообщение, АПК, образование, новые проекты сотрудничества - о чем говорили президенты Казахстана и Монголии
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Монголии Касым-Жомарт Токаев Ухнаагийн Хурэлсух провели совместный брифинг для представителей СМИ, где сообщили о достигнутых договоренностях.
Мы договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В частности, мы достигли договоренности об открытии консульского учреждения Казахстана в Баян-Улгийском аймаке Монголии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента Казахстана, одной из ключевых тем переговоров стало наращивание взаимодействия в транзитно-транспортной сфере
Мы подтвердили заинтересованность в установлении прямого сообщения между Казахстаном и Монголией. Мы пришли к общему мнению о необходимости строительства автомагистрали, которая свяжет наши государства. С моим монгольским коллегой мы достигли договоренности о создании на предварительном этапе совместной межправительственной рабочей группы. На данную группу будут возложены функции по комплексному рассмотрению всех сложных вопросов, координации переговоров с сопредельными государствами и контролю за сроками исполнения проекта. Очевидно, что в будущем запуск автомагистрали Казахстан - Монголия придаст мощный импульс торговым отношениям, а ее транзитный потенциал принесет ощутимую выгоду и нашим соседям", - подчеркнул глава государства.
Приоритетной задачей также остается восстановление авиасообщения между странами.
В ближайшее время планируется возобновить пассажирские авиаперевозки между Астаной и Улан-Батором. Наряду с этим в рамках переговоров мы заключили соглашение об организации авиасообщения по маршруту Усть-Каменогорск - Улгий", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Наряду с этим вопросами первостепенной важности для двух стран являются модернизация АПК и поддержка животноводства.
Сегодня принципиальное значение имеет обеспечение соответствия животноводческой продукции международным стандартам безопасности. В Казахстане налажено производство эффективной вакцины для защиты сельскохозяйственных животных от болезней. Мы заинтересованы в поставках отечественной вакцины в Монголию и рассматриваем возможность открытия в будущем совместных производственных мощностей", - рассказал президент.
Также Казахстан готов поддержать планы Монголии по созданию системы дистанционного зондирования Земли, также "мы могли бы готовить квалифицированных специалистов для этой отрасли".
Глава государства отметил, что Казахстан ежегодно выделяет образовательные гранты гражданам Монголии.
Кроме того, мы предложили учредить филиал одного из ведущих казахстанских университетов в Улан-Баторе. Помимо этого, достигнута договоренность о расширении взаимодействия в рамках соглашений о городах-побратимах", - добавил президент Казахстана.
В завершение брифинга Касым-Жомарт Токаев наградил Ухнаагийна Хурэлсуха орденом "Алтын Қыран".
Ранее сообщалось, что объем торговли между Казахстаном и Монголией превысил $130 млн. Страны намерены довести его до $500 млн.
21.04.2026, 15:00 33346
МИД: Казахстан укрепляет международное сотрудничество с Португалией, Словенией и Кувейтом
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты продолжают укреплять международные связи за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
В частности, посол Казахстана в Португалии Жан Галиев провел встречу с генеральным директором по внешней политике Министерства иностранных дел Португальской Республики Эленой Малката. В ходе беседы португальская сторона была проинформирована о проводимых в Казахстане по инициативе главы государства реформах и экономическом развитии страны, а также об активной роли Астаны в решении международных вопросов.
Также посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с государственным секретарем правительства Словении по вопросам Национальной ядерной программы Даниэлем Левичаром обсудил перспективы двустороннего сотрудничества в энергетической и атомной сферах.
Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с шейхом Нассером Аль-Мохаммедом Аль-Ахмедом Аль-Джабером Ас‑Сабахом. В ходе встречи посол отметил значительный вклад шейха Нассера Ас-Сабаха в развитие государственного управления Кувейта.
Между тем посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин посетил культурную столицу Пакистана город Лахор, где провел встречи с деловыми и культурными кругами провинции Пенджаб.
Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев провел встречу с президентом "Института мира Накасонэ", депутатом парламента Японии Хирофуми Накасонэ. Ерлан Баударбек-Кожатаев довел до сведения собеседника видение президента РК Касым-Жомарт Токаева относительно ключевых тенденций и вызовов, стоящих перед мировым сообществом, а также ознакомил с предложениями по реформированию ООН, представленными на Анталийском дипломатическом форуме.
Также в Международном институте Центральной Азии при содействии посольства Казахстана в Узбекистане состоялся круглый стол на тему "Новая динамика узбекско-казахских отношений. Что дальше после саммита в Бухаре". Мероприятие было посвящено обсуждению текущего состояния и перспектив развития отношений между Казахстаном и Узбекистаном в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавней неформальной встречи глав государств в Бухаре.
Кроме того, в Брюссельском пресс-клубе состоялся круглый стол на тему "Новый Казахстан: итоги конституционного референдума и путь демократической модернизации", посвященный новой Конституции РК. Мероприятие прошло в рамках недавно инициированной серии Shanyraq Dialogues, которая служит площадкой для открытого диалога о Казахстане и его роли на международной арене.
При поддержке посольства Казахстана в Эфиопии делегация казахстанской компании KTZ Air Cargo приняла участие в международном форуме Ethiopian Aviation Forum 2026" В рамках мероприятия, прошедшего в столице Эфиопии состоялись переговоры между руководством KTZ Air Cargo и национального авиаперевозчика Ethiopian Airlines. В ходе встречи с вице-президентом Ethiopian Airlines Л.Ядечей казахстанская сторона ознакомила собеседника с историей создания отечественной авиакомпании, ее стратегическими задачами и выразила заинтересованность в установлении долгосрочного партнерства с крупнейшей авиакомпанией в Африке и одним из ведущих игроков на мировой арене в данной отрасли.
21.04.2026, 12:36 36611
Межправительственные связи и общая история: о чем говорили лидеры Казахстана и Монголии
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе, сообщает Акорда.
Наши братские народы связывают общая история и единые корни, мы являемся потомками кочевых цивилизаций. Казахи и монголы на протяжении веков были близкими соседями. Образ жизни и традиции наших народов схожи. И сегодня в основе нашей дружбы лежат эти вечные ценности. В настоящее время сотрудничество двух стран развивается в духе стратегического партнерства. Укрепляются межгосударственные, межпарламентские и межправительственные связи. Уважаемый господин резидент, благодаря Вашему личному вкладу наши отношения выходят на новый уровень. Я высоко ценю это", - сказал президент Казахстана.
В свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух напомнил, что 2024 году Токаев совершил государственный визит в Монголию.
Несомненно, это событие будет золотыми буквами вписано в историю нашего двустороннего сотрудничества. Уважаемый господин президент, под Вашим дальновидным, мудрым и высокопрофессиональным руководством в Казахстане достигнуты значительные успехи в развитии экономики и социально-политической сферы. Монгольский народ внимательно наблюдает за достижениями Казахстана. Во время Вашего визита в 2024 году мы подписали более десяти документов. В ходе текущего государственного визита мы также подпишем ряд важных документов", - добавил монгольский лидер.
Напомним, президент Монголии прибыл в Казахстан.
20.04.2026, 19:02 58681
Министр иностранных дел Казахстана принял посла Израиля
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Государства Израиль Йоава Быстрицкого, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития многопланового двустороннего сотрудничества, а также подтвердили взаимную заинтересованность в его дальнейшем углублении", - говорится в сообщении.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
В свою очередь Ермек Кошербаев выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и сообщил о готовности нашей страны предоставить город Туркестан в качестве площадки для проведения мирных переговоров.
20.04.2026, 17:33 62346
Эскалация на Ближнем Востоке может угрожать безопасности стран ОДКБ - Кошанов
Нестабильность в Афганистане также несет долгосрочные вызовы для южных рубежей организации
Рассказать друзьям
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов заявил о сохраняющейся напряженности в мире и рисках для региональной безопасности, подчеркнув необходимость усиления роли Организация Договора о коллективной безопасности.
Глобальная обстановка остается сложной и нестабильной, отметил Ерлан Кошанов.
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке способна выйти за пределы Персидского залива и нарушить стабильность и безопасность сопредельных регионов, включая пространство ОДКБ", - указал он.
Он также отметил, что тревогу вызывает ситуация в Афганистане, где сохраняется нестабильность, формирующая долгосрочные вызовы для южных рубежей организации.
В этих непростых условиях полагаем важным последовательно укреплять комплексный потенциал Организации Договора о коллективной безопасности. Совместные меры в рамках организации позволяют эффективно противостоять современным вызовами угрозам, координировать действия в оборонной сфере и оперативно реагировать на кризисные ситуации", - добавил спикер мажилиса.
20.04.2026, 17:02 68461
МИД: Казахстан расширяет международные связи в ООН, Китае и Японии
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В парламенте Японии состоялось заседание лиги дружбы с Казахстаном, направленной на углубление двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ходе мероприятия был утвержден новый состав парламентской лиги, сформированной по результатам парламентских выборов, состоявшихся 8 февраля 2026 года. Председателем лиги стал Ясутоши Нишимура, руководитель влиятельного комитета по избирательной стратегии правящей Либерально-демократической партии. Ранее он занимал ключевые должности, включая министра экономики, торговли и индустрии и заместителя генерального секретаря кабинета министров.
Он отметил возрастающую роль Казахстана в системе региональной экономики как надежного поставщика энергоресурсов и ключевого звена трансконтинентальных логистических маршрутов. Он подчеркнул, что Япония заинтересована в углублении сотрудничества с Казахстаном в энергетической сфере, включая нефть и уран, а также технологии декарбонизации. Кроме того, Нишимура выразил намерение посетить Астану в ближайшее время с целью укрепления двустороннего диалога на высоком уровне.
Посол РК в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев ознакомил депутатов палаты советников и палаты представителей парламента с актуальными вопросами двусторонних отношений, а также с проводимыми политическими реформами в Казахстане.
Также посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с генеральным директором по вопросам Организации Объединенных Наций, международных организаций и правам человека Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Люсией Гарсией. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия на многосторонних площадках, уделив внимание координации усилий в рамках международных организаций.
Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел встречу с председателем правления компании China Gezhouba Group International Engineering Лю Хуайлянем. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов в Казахстане. Особое внимание было уделено участию китайской стороны в развитии водохозяйственной инфраструктуры.
Между тем посол Казахстана Жанна Сагинова приняла участие в церемонии запуска в Словакии бренда Chery, официальным дистрибьютором которого выступила казахстанская компания Astana Motors.
Посол Казахстана в Индонезии Сержан Абдыкаримов принял участие в Азиатско-Тихоокеанской региональной конференции по Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Абдыкаримов отметил, что для Казахстана глобальное ядерное разоружение и нераспространение является одним из главных приоритетов внешней политики государства. Было подчеркнуто, что в основе принципиальной позиции Казахстана лежит трагическое наследие более 450 ядерных испытаний на бывшем Семипалатинском полигоне, жертвами которых стали 1,5 миллиона граждан страны. В этой связи казахский дипломат отметил важность ДЗЯО как одного из ключевых международных инструментов, формирующего путь к полной ликвидации ядерных угроз.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?