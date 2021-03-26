Главы МИД Китая и России сделали совместное заявление

ПЕКИН. 25 МАРТА - Секретариат Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Китайской Народной Республики и Российской Федерации по некоторым вопросам глобального управления в современных условиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции послужила катализатором изменений в мироустройстве и спровоцировала дальнейшую разбалансировку системы глобального управления. Под ударом оказались процессы экономического развития, возникают многочисленные новые вызовы и угрозы. Мир вступил в период высокой турбулентности и быстрых перемен. В этих условиях призываем международное сообщество, отложив разногласия, укреплять взаимопонимание и наращивать сотрудничество в интересах всеобщей безопасности и геополитической стабильности, содействовать становлению более справедливого, демократического и рационального многополярного миропорядка", - говорится в тексте заявления.

Авторы заявления подчеркивают, что все права человека универсальны, неделимы и взаимосвязаны. Устойчивое развитие является основой для повышения уровня жизни и благосостояния населения каждого государства, и таким образом способствует пользованию всех прав человека. Развитие и осуществление прав человека и основных свобод являются взаимозависимыми. Государства должны, базируясь на этом, сообразно национальным особенностям защищать и реализовывать права человека в политической и социально-экономической сферах, в областях культуры и экологии, содействовать всестороннему развитию личности и повышению благополучия своих народов. Поощрение и защита прав человека также является общей задачей международного сообщества, поэтому его членам следует в одинаковой степени уделять внимание обеспечению на системной основе всех категорий прав человека.

Главы МИД двух стран считают, что необходимо отказаться от политизации темы защиты прав человека, практики ее использования в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других государств и применения политики двойных стандартов, на основе принципов равенства и взаимоуважения вести диалог в данной области на благо народов всех стран.

Одним из достижений человечества является демократия, признаком которой выступает законодательно закрепленное народовластие, то есть возможность участия граждан в управлении собственной страной, а также применении полученной власти в законных целях. При этом единого стандарта демократической модели не существует. Необходимо уважать законные права суверенных государств самостоятельно определять свой путь развития. Вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом "продвижения демократии" недопустимо",- отметили авторы заявления.

Также КНР и РФ подчеркивают, что важным условием развития человечества является международное право. Всем без исключения государствам следует прилагать усилия к обеспечению незыблемости системы международных отношений, центральная роль в которой принадлежит Организации Объединенных Наций, и миропорядка, сформированного в соответствии с нормами международного права.

Мы подтверждаем приверженность Декларации Китайской Народной Республики и Российской Федерации о повышении роли международного права 2016 года и вновь заявляем о ключевом значении Устава ООН, закрепленных в нем целей и принципов, которые играют важную роль в поддержании международного мира и безопасности, а также развитии международного права. Подходы к решению глобальных вопросов должны вырабатываться совместными усилиями всего международного сообщества на основе общепризнанных норм и принципов международного права и выполняться всеми его участниками. Призываем мировые державы, в первую очередь постоянных членов Совета безопасности ООН, укреплять взаимодоверие и выступить в авангарде защитников международного права и основанного на нем миропорядка. В условиях усиления мировой политической турбулентности особо востребован созыв саммита государств - постоянных членов СБ ООН в целях налаживания между ними прямого диалога о путях решения общих проблем человечества в интересах поддержания глобальной стабильности", - сказано в заявлении.

Стороны уверены, что в продвижении многостороннего сотрудничества международному сообществу необходимо придерживаться таких принципов, как открытость, равноправие и деидеологизированность, сообща реагировать на вызовы и угрозы глобального характера, совместными усилиями отстаивать авторитет многосторонних структур и повышать эффективность их работы, способствовать оптимизации системы глобального управления, вместе защищать мир и стратегическую стабильность, содействовать развитию человеческой цивилизации и получению равноправного доступа к ее благам.

При этом основным инструментом ведения международных дел должен стать диалог, направленный на сплочение всех стран мира, а не на их разобщение, на сотрудничество, а не противоборство", - отметили в заключение главы МИД Китая и России.

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