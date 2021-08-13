Главы МИД РК и Туркменистана обсудили вопросы укрепления партнерства

НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - По инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с заместителем председателя кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства. Отдельное внимание уделено взаимодействию по реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошедшей 6 августа в Туркменбаши Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД РК.

Стороны рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Напомним : 6 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

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