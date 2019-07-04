Госсекретарь США призвал Казахстан поделиться опытом возвращения своих граждан из Сирии

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Казахстан поделиться опытом возвращения своих граждан из Сирии, передает Kazakhstan Today.

Государственный секретарь Майкл Помпео встретился с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым . Государственный секретарь выразил решительную поддержку укреплению стратегического партнерства между США и Казахстаном и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с новым правительством президента Касым-Жомарта Токаева", - сообщила пресс-служба МИД РК.

Помпео приветствовал недавние заявления президента Токаева о расширении политического участия в Казахстане и действия по усилению защиты основных свобод для народа Казахстана.

Он высоко оценил лидерство Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии и призвал Казахстан поделиться своим опытом с другими странами.

Госсекретарь также высоко оценил поддержку Казахстаном прочного мира в Афганистане.

С 28 по 31 мая успешно проведен заключительный третий этап специальной гуманитарной операции "Жусан" . В результате из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок.

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