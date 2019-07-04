Госсекретарь США призвал Казахстан поделиться опытом возвращения своих граждан из Сирии

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Казахстан поделиться опытом возвращения своих граждан из Сирии, передает Kazakhstan Today.
Государственный секретарь Майкл Помпео встретился с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым. Государственный секретарь выразил решительную поддержку укреплению стратегического партнерства между США и Казахстаном и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с новым правительством президента Касым-Жомарта Токаева", - сообщила пресс-служба МИД РК.
Помпео приветствовал недавние заявления президента Токаева о расширении политического участия в Казахстане и действия по усилению защиты основных свобод для народа Казахстана.
Он высоко оценил лидерство Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии и призвал Казахстан поделиться своим опытом с другими странами.
Госсекретарь также высоко оценил поддержку Казахстаном прочного мира в Афганистане.
Как сообщалось ранее, в январе этого года из Сирии эвакуировали 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей. В отношении семерых возвращенных казахстанцев - шести мужчин и одной женщины - были начаты досудебные расследования.
В мае из Сирии эвакуировали еще 231 казахстанца, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот. Позднее стало известно, что 20 возвращенных подозревают в причастности к террористической деятельности.
С 28 по 31 мая успешно проведен заключительный третий этап специальной гуманитарной операции "Жусан". В результате из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок.
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