Павлодар. 7 января. Kazakhstan Today - Члены предвыборного штаба в Павлодаре рассказали, как Nur Otan поддержит одарённых детей из сёл, передает Kazakhstan Today.

Республиканский предвыборный штаб Nur Otan прибыл в Павлодарскую область, сообщает пресс-служба партии. Предвыборная повестка партии была обсуждена на встрече с работниками одного из крупнейших предприятий региона "Алюминий Казахстана".

В ближайшие 5 лет Nur Otan ставит задачу создать в области не менее 45 тысяч новых рабочих мест, обеспечить качественной питьевой водой 45 тыс. жителей из более 100 сёл, отремонтировать 1,6 тыс. километров автодорог, построить 2 млн квадратных метров жилья с предоставлением 9 тыс. квартир для социально-нуждающихся граждан и многое другое.

В целях улучшения экологии планируется строительство полигонов твердых бытовых отходов и модернизация предприятий с ежегодным снижением вредных выбросов в среднем на 3 тысячи тонн.

Далее на встрече с учителями члены предвыборного штаба представили основные направления развития сферы образования.

Партия Nur Otan обеспечит в регионе строительство и капитальный ремонт 83 школ. Всего по стране, как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев в предвыборной программе партии "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!", будет построено 800 новых и модернизировано 5 тысяч действующих школ в малых городах, районных центрах и сёлах. Продолжится работа по выявлению и поддержке одарённых детей, в том числе в сельской местности, с предоставлением возможности для обучения в специализированных школах страны. Особое внимание будет уделено повышению престижа профессии учителя. Заработная плата педагогов увеличится в 2 раза", - отметил руководитель предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

В этот же день представители партии встретились с жителями села Новочерноярка. Ровно год назад в селе остро стоял вопрос отсутствия центрального отопления в 16 многоквартирных домах. После того как затянувшееся строительство котельной было взято на партийный контроль, теплом уже в этом году обеспечены не только дома 800 сельчан, но и школы, больницы и другие социальные объекты.

По словам жителей, одним из проблемных вопросов в Черноярском сельском округе остается качество внутрипоселковых дорог. С учетом этого партия Nur Otan внесла в районную предвыборную программу ремонт улиц в 19 селах, в том числе в Новочерноярке.

В целом в рамках инициированного Елбасы, лидером партии Нурсултаном Назарбаевым проекта "Ауыл - Ел бесігі" в регионе будут модернизированы 170 сёл. Всего по стране в рамках наших предвыборных обещаний планируется повысить стандарт жизни для жителей более 3,5 тыс. сёл", - сказал Бауыржан Байбек.





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