Какие страны поддержали Россию в признании независимости ЛНР и ДНР

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА. 23 ФЕВРАЛЯ - 21 февраля после заседания Совета безопасности Российской Федерации президент Владимир Путин объявил о решении признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик . В этот же вечер он подписал соответствующие указы. Как на это отреагировали страны - в обзоре KAZAKHSTAN TODAY.

Сирия: глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил о поддержке решения Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР.

Я хотел бы сказать, что действительно сейчас в мире происходит очень важное событие. Вчера господин Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории, и вы знаете, что Сирийская Арабская Республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин... Мы выражаем нашу полную солидарность с Донецкой и Луганской республиками", - цитирует Фейсала Микдада РБК .

Венесуэла: Президент страны сравнил Украину с колонией, информирует Президент страны сравнил Украину с колонией, информирует РИА "Новости"

Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине и являющейся безусловным союзником США и Европы. Эта страна управляется почти как колония …Экономику Украины разрушили Байден и НАТО - всей этой кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо", - сказал Николас Мадуро.

Южная Осетия: "Южная Осетия, с 2014 года признающая суверенитет ДНР и ЛНР, полностью поддерживает решение России о признании республик Донбасса. Это решение - залог прекращения братоубийственного безумия, это сбережение тысяч человеческих жизней, это шанс для Украины вернуться к нормальной жизни и обрести будущность. Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия", - сообщил президент частично признанной республики Анатолий Бибилов.

Нагорный Карабах: "От имени властей и народа Республики Арцах приветствую решение президента РФ Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права", - заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.





Абхазия: Глава Абхазии Аслан Бжания заявил, что историческое решение, принятое Россией, стало судьбоносным для граждан ЛНР, оно ознаменовало качественно новый этап строительства и развития государственности.





Народ Абхазии, переживший войну, понимает как никто другой стремление жителей ДНР и ЛНР созидать во имя процветания своей родной земли, какой ценой и невосполнимыми утратами завоевывается свобода", - цитирует президента Абхазии ТАСС .





Никарагуа: Президент Никарагуа Даниэль Ортега считает, что решение президента России о признании Донецкой и Луганской народных республик дает возможности избежать серьезных последствий конфликта на Украине.





Решение, принятое сегодня президентом Путиным, открывает возможность, чтобы эта ситуация не имела более серьезных последствий. Потому что Украину используют, чтобы провоцировать Россию. А Украина всячески пытается присоединиться к НАТО, и если это произойдет, будет война с Россией. Поэтому Россия поступает именно так, как поступает - она защищается", - сказал глава Никарагуа.





Китай: "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна: следует уважать законные интересы безопасности любой страны и соблюдать цели и принципы Устава ООН. Развитие украинского вопроса до сих пор тесно связано с задержкой в эффективной реализации Минских соглашений. Китай будет продолжать контактировать со всеми сторонами по существу дела. Ситуация в Украине ухудшается. Китай еще раз призывает все стороны проявлять сдержанность, признать важность реализации принципа неделимости безопасности, облегчить ситуацию и разрешить разногласия путем диалога и переговоров", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Сербия: "Остается открытым вопрос, может ли кризис распространиться на другие части Европы. После решения президента Путина политическое давление на Сербию будет намного больше", - заявил президент страны Александр Вучич в интервью Pink TV. Он отметил, что "Сербия находится на европейском пути, но 85% населения всегда на стороне России".

Казахстан: "Нужно исходить из анализа причин, почему Россия приняла такое решение. Понятно, что отсутствуют договоренности между Западом и Россией по системе безопасности. Участники "нормандского формата" не достигли взаимопонимания по пути реализации минских соглашений... В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности Казахстана, на котором мы официально примем позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит, мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - "Нужно исходить из анализа причин, почему Россия приняла такое решение. Понятно, что отсутствуют договоренности между Западом и Россией по системе безопасности. Участники "нормандского формата" не достигли взаимопонимания по пути реализации минских соглашений... В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности Казахстана, на котором мы официально примем позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит, мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Свобеза отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния.

телефонном разговоре Владимир Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о позиции российского руководства в отношении ситуации вокруг Украины. Путин подтвердил приверженность его страны курсу на укрепление добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном в интересах народов двух государств.

Реакция Запада на решение России признать независимость ДНР и ЛНР не стала неожиданной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью радио "Комсомольская правда".

А мы что, не знали, что они говорили, говорят и будут говорить? Что, для нас это было каким-то откровением?... Мы что, не знали, как они будут реагировать? Конечно знали. Последние два месяца были крайне показательными - врали, врут и будут врать", - сказала Захарова.