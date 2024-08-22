Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК

Фото: МИД РК

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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев принял главу афганского дипломатического представительства Мохаммада Ур Рехман Рахмани, сообщает пресс-служба - Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев принял главу афганского дипломатического представительства Мохаммада Ур Рехман Рахмани, сообщает пресс-служба МИД РК





В ходе встречи Бакаев заявил, что Казахстан аккредитовала Рахмани в статусе поверенного в делах Афганистана в РК, руководствуясь важной для обоих государств целью расширения торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Афганистаном.





Активное вовлечение Афганистана в региональные отношения создаст дополнительные условия для восстановления экономики страны, социальной стабильности через улучшение положения афганского народа, а также для поддержания мира и безопасности в регионе.





Казахстан выступает за консолидацию международных усилий по оказанию помощи Афганистану и решению сложных гуманитарных проблем. В этих целях Казахстан предложил создать в Алматы региональный центр ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.



