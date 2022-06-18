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Казахстан и Башкортостан намерены развивать совместные проекты

17.06.2022, 14:02 11676
Казахстан и Башкортостан намерены развивать совместные проекты
Фото: Акорда
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Башкортостана Радий Хабиров обсудили меры по дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава Казахстана отметил поступательное развитие торгово-экономических отношений Казахстана и Башкортостана.
 

Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы создавать и развивать конкретные проекты для делового сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном. Поэтому приглашаю ваших руководителей компаний в Казахстан. Мы будем создавать все условия. Наш интерес абсолютно очевиден. Если с вашей стороны будут предлагаться очень интересные совместные проекты с учетом индустриального потенциала, я думаю, хорошо поработаем", - сказал президент.

 
В свою очередь Радий Хабиров выразил Токаеву признательность за встречу и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном.
 

Башкортостан выражает сильное намерение продолжать работать с бизнесом Казахстана. Для нас это очень важно. Мы все это время не сидели сложа руки. Во время моего визита в Казахстан заключен ряд соглашений и договоренностей, которые были реализованы. Прежде всего мы создавали инфраструктуру взаимоотношений", - отметил Хабиров.


 

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Токаев выразил претензии к ряду российских общественных деятелей

17.06.2022, 22:33 8251
Токаев выразил претензии к ряду российских общественных деятелей
Фото: Telegram/Борт№1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - В ходе Петербургского экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил претензии к ряду российских общественных деятелей из-за некорректных высказываний про Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я, пользуясь этой трибуной, может быть, это будет не совсем уместно, но тем не менее хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов. Абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана. Неточные высказывания журналистов и даже деятелей культуры", - заявил президент Казахстана.

 
Глава государства подчеркнул, что нет таких вопросов, которые можно муссировать тем или иным способом, сея тем самым рознь между народами двух стран.
 

Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, "на чью мельницу воду льют"  эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране", - высказался президент.

 
Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину, который изложил позицию высшего руководства Кремля по отношению к другим государствам, в том числе и к Казахстану.


 

Токаев сформулировал позицию Казахстана по вопросу самоопределения наций

17.06.2022, 22:08 8606
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Петербургского международного экономического форума сформулировал позицию Казахстана по вопросу самоопределения наций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются. Современное международное право - это устав ООН. Но два основных принципа, заложенных в устав, в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом - это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент, видимо, в свое время не учли, а возможно, и специально внесли как компромисс два принципа, которые сейчас противоречат друг другу. И коль скоро они противоречат друг другу, то есть и разные понимания", - заявил Касым-Жомарт Токаев. 

 
Он отметил, что если право нации на самоопределение будет реализовано, то на Земле возникнет более 500-600 государств и будет хаос.
 

По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал глава государства.

 

Углубление многостороннего сотрудничества с Китаем является крайне важной задачей - Токаев

17.06.2022, 20:32 9546
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - За последние 15 лет Китай инвестировал в экономику Казахстана более 22 миллиарда долларов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В предстоящее десятилетие такие традиционно дружественные страны, как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, могут стать крупными инвесторами в экономики нашего региона. Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна уже инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 22 миллиарда долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что актуальны не только политические моменты. Предстоит усилить прямые связи между бизнес-структурами, выстроить новые транспортно-логистические коридоры.
 

Перспективными выглядят совместные усилия по созданию пула прорывных инновационно-технологических проектов, непрерывных транспортно-логистических цепочек, в конечном счете формированию новых возможностей для роста глобальной экономики", - заключил глава государства.

 

Токаев выступит на Петербургском экономическом форуме в пятницу

17.06.2022, 10:05 12886
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Сегодня, 17 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарной сессии экономического форума в Санкт-Петербурге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно программе форума, пленарная сессия начнется в 17.00 по времени Нур-Султана. 
 
Первым выступит президент России Владимир Путин. После него - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, далее - президент Египта Абдель Фаттах Аль-Сиси и председатель КНР Си Цзиньпин.

Модератором форума будет главный редактор телеканала RT, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
 

Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме

16.06.2022, 22:58 15161
Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме
Фото: akorda.kz
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
17 июня в первой половине дня глава государства проведет двусторонние встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Башкортостана Радием Хабировым. Во второй половине дня Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, сообщается в Telegram-канале телерадиокомплекса президента РК.
 
Программу визита завершит двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

 

Иран, Россия и Турция сделали совместное заявление по итогам 18-й Международной встречи по Сирии

16.06.2022, 15:50 16546
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Опубликовано совместное заявление представителей Ирана, России и Турции по итогам 18-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран - гарантов Астанинского формата:
 
Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.
 
Рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в обеспечении устойчивого урегулирования сирийского кризиса.
 
Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в т.ч. трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили растущее присутствие и активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на объекты гражданской инфраструктуры, которые приводят к жертвам среди мирных жителей. Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии.
 
Осудили все виды террористической активности в различных частях Сирии. Подтвердили необходимость дальнейшего сотрудничества в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, "Джабхат Ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом. Высказали серьезную обеспокоенность присутствием и террористической активностью группировки "Хейат Тахрир Аш-Шам" и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации (ИЗД) и за ее пределами.
 
Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в ИЗД и вокруг нее, включая гуманитарную ситуацию. Подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.
 
Обсудили ситуацию на северо-востоке САР и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Выразили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили серьезную обеспокоенность относительно активизации боевых действий и всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения к востоку от Евфрата, в т.ч. в форме подавления мирных демонстраций, насильственный призыв на военную службу и дискриминационные практики в области образования. Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирии.
 
Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право и международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе и призвали их прекратить. Подчеркнули, что использование Израилем гражданских самолетов в качестве прикрытия для агрессии на сирийской территории является грубым нарушением международных правил и подвергает опасности жизни мирных граждан.
 
Выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.
 
Подчеркнули важную роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в САР.
 
Отметили созыв восьмого заседания Редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета 30 мая - 3 июня в Женеве и приветствовали объявление о проведении девятого заседания 25-29 июля при конструктивном подходе сирийских сторон. В этой связи подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы Комитета. Подчеркнули, что КК должен осуществлять свою работу без каких-либо бюрократических и логистических проволочек.
 
Высказали убежденность, что в своей работе Комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы Комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов.
 
Вновь выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии. Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, включая все избирательные меры и изъятия в отношении конкретных районов Сирии, которые могут привести к распаду страны, способствуя реализации сепаратистских планов.
 
Подчеркнули необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий.
 
В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры – объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
 
Подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации.
 
Приветствовали состоявшийся 13 июня 2022 г. успешный обмен насильственно удерживаемыми лицами между сторонами сирийского вооруженного конфликта, продемонстрировавший настрой сирийских сторон укреплять взаимное доверие при содействии стран-гарантов Астанинского формата. Проведенная операция продемонстрировала решимость стран-гарантов активизировать и расширять взаимодействие в рамках Рабочей группы, которая является уникальным механизмом, доказавшим свою востребованность и эффективность в деле укрепления доверия между сирийскими сторонами. Сошлись во мнении относительно необходимости наращивания масштабов будущих операций по освобождению задержанных лиц, а также расширения деятельности Рабочей группы за счет рассмотрения вопросов передачи тел погибших и установления личностей пропавших без вести.
 
Отметили сирийскую законодательную инициативу, касающуюся всеобщей амнистии за террористические преступления, совершенные сирийцами до 30 апреля 2022 г.
 
С удовлетворением отметили участие делегаций Иордании, Ирака и Ливана в качестве наблюдателей Астанинского формата, а также представителей ООН и МККК.
 
Выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 18-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане.
 
Договорились провести 19-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане во второй половине 2022 года. Подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в Астанинском формате. Вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 г. договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия.
 

Токаев: дружба между Казахстаном и Россией должна быть вечной

15.06.2022, 16:28 20091
Токаев: дружба между Казахстаном и Россией должна быть вечной
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что дружба между Казахстаном и Россией должна быть вечной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Преемственность дружбы, союзничества между нашими странами, именно преемственность, сохраняется в полном объеме. Во всяком случае, я, как глава государства, буду делать все возможное для сохранения поистине дружественных взаимоотношений между нашими странами", - сказал Токаев. 

 
Он отметил, что "нас не разделяет, а объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире".
 

Эта дружба должна носить абсолютно перманентный, можно сказать, вечный характер", - подчеркнул президент РК.

 
Токаев считает, что у казахов и россиян схожий менталитет.
 

Я считаю, что русские и казахи должны находиться вместе. Я как-то выступал недавно на экономическом форуме в Бишкеке и говорил, что евразийцы, а мы все евразийцы, должны держаться вместе... Мы в конце концов находимся в Евразии и должны держаться вместе. В этом мое глубокое убеждение. От этого мы не проиграем. Мы выиграем все", - заключил президент.

 

Послы пяти стран вручили Токаеву верительные грамоты

15.06.2022, 13:15 20101
Послы пяти стран вручили Токаеву верительные грамоты
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами пяти государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Верительные грамоты вручили послы Вьетнама - Тхай Ныы Май Фам, Португалии - Мария де Фатима Велез де Андраде Мендеш, Армении - Армен Гевондян, Чили - Эдуардо Эксобар Марин, Новой Зеландии - Сара Мари Уолш", - сообщает Акорда.

 
Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, глава государства заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей администрации и казахстанского правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.
 
Обращаясь к послу Вьетнама, президент отметил, что развитие тесного сотрудничества с этой страной является неотъемлемой частью казахстанской внешней политики на азиатско-тихоокеанском пространстве, включая АСЕАН.
 
Португалию Казахстан рассматривает в качестве надежного партнера Казахстана в Европейском союзе, отметил Токаев. 
 

Отмечаю значительный потенциал для взаимодействия в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, возобновляемых источников энергии, новых технологий, культуры и туризма. Прогресс в этом направлении заложит хорошую основу для организации официального визита президента Португалии в Казахстан", - полагает Токаев.

 
Лидер Казахстана подчеркнул, что придает важное значение многолетнему сотрудничеству с Арменией - одним из ключевых партнеров Казахстана на пространстве СНГ.

 
Он также выразил удовлетворение состоянием развития двустороннего взаимодействия с Чили, отметив перспективы их вывода на новый уровень.
 

Мы приветствуем устойчивый интерес чилийского медного гиганта CODELCO к установлению стратегического партнерства с казахстанскими партнерами", - сказал Токаев. 

 
Характеризуя двусторонние отношения с Новой Зеландией, президент отметил, что они основаны на взаимном доверии и неизменной дружбе.
 

Казахстан заинтересован в сотрудничестве с правительством Новой Зеландии в расширении взаимной торговли и инвестиций в целях укрепления общих цепочек поставок и экономической устойчивости" - сказал Токаев.

 
В завершение мероприятия глава государства пожелал дипломатам успехов и передал теплые слова приветствия лидерам их стран.
 

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