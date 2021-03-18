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Казахстан и Китай начали согласование объема перевозок на 2021 год

17.03.2021 12961
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - КНР и Казахстан приступили к согласованию объема перевозок на 2021 год, передает Kazakhstan Today.
 

Вчера в режиме видеоконференцсвязи началось очередное совещание комиссии ОСЖД по грузовым перевозкам. На повестке дня подведение итогов выполнения объёмов перевозок в прошлом году и согласование объёмов перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов на 2021 год с распределением по кварталам, родам грузов и каждому пограничному переходу. Основные темы пленарных заседаний - разработка технических и организационных мероприятий по выполнению запланированных объемов грузооборота", - информирует пресс-служба ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".

 
В работе совещания принимают участие представители железнодорожных администраций Казахстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Социалистической Республики Вьетнам, Корейской Народно-Демократической Республики и Монголии. 
 
В первый день совещания отмечалось, что по итогам 2020 года объём перевозок грузов железнодорожным транспортом из КНР в Казахстан вырос на 13% к уровню 2019 года и составил 7,6 млн тонн. В обратном направлении увеличился на 30% к показателю предыдущего года и достиг 14 млн тонн. 
 
Как сообщил первый заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов, главной темой для обсуждения станут вопросы пропуска грузов на границе с КНР и выполнения норм международных соглашений всеми участниками перевозочного процесса. 
 

С ноября прошлого года в связи с введением со стороны КНР карантинных мер Китай не принимает крытые вагоны, в том числе с зерновыми. Аналогичная ситуация сложилась и у России", - напомнили в компании. 

 
Комиссия завершит свою работу 19 марта. Итогом переговоров станет подписание протокола совещания комиссии ОСЖД. 
 

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