Казахстан и Китай начали согласование объема перевозок на 2021 год

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - КНР и Казахстан приступили к согласованию объема перевозок на 2021 год, передает Kazakhstan Today.
Вчера в режиме видеоконференцсвязи началось очередное совещание комиссии ОСЖД по грузовым перевозкам. На повестке дня подведение итогов выполнения объёмов перевозок в прошлом году и согласование объёмов перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов на 2021 год с распределением по кварталам, родам грузов и каждому пограничному переходу. Основные темы пленарных заседаний - разработка технических и организационных мероприятий по выполнению запланированных объемов грузооборота", - информирует пресс-служба ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".
В работе совещания принимают участие представители железнодорожных администраций Казахстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Социалистической Республики Вьетнам, Корейской Народно-Демократической Республики и Монголии.
В первый день совещания отмечалось, что по итогам 2020 года объём перевозок грузов железнодорожным транспортом из КНР в Казахстан вырос на 13% к уровню 2019 года и составил 7,6 млн тонн. В обратном направлении увеличился на 30% к показателю предыдущего года и достиг 14 млн тонн.
Как сообщил первый заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов, главной темой для обсуждения станут вопросы пропуска грузов на границе с КНР и выполнения норм международных соглашений всеми участниками перевозочного процесса.
С ноября прошлого года в связи с введением со стороны КНР карантинных мер Китай не принимает крытые вагоны, в том числе с зерновыми. Аналогичная ситуация сложилась и у России", - напомнили в компании.
Комиссия завершит свою работу 19 марта. Итогом переговоров станет подписание протокола совещания комиссии ОСЖД.
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