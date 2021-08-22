Казахстан может стать транзитной территорией при эвакуации из Афганистана

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НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - 11 стран Европы и Азии, включая Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, предложили свою территорию для транзита при эвакуации из Афганистана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РЕН ТВ.

Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан или участвуют, или вскоре присоединятся к транзиту американцев и в некоторых случаях иных категорий, эвакуируемых через свою территорию", - отметил он.

Переполненность авиабазы в Катаре привела к тому, что американские власти на шесть-семь часов остановили эвакуационные рейсы из Кабула и начали искать новые транзитные пункты.

По словам Прайса, первый рейс уже сел на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Он также перечислил страны, включая Украину, которые предложили помощь в переселении афганцев из групп риска.

Напомним, 15 августа "Талибан" объявил о захвате власти в Афганистане . Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. В настоящее время западные страны пытаются эвакуировать своих граждан и дипломатов из страны.









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