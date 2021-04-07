Казахстанский МИД сделал заявление по ситуации в Иордании

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан внимательно отслеживает события в Иорданском Хашимитском Королевстве, являющемся одним из ключевых партнеров нашей страны на Ближнем Востоке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба министерства, Казахстан подтверждает свою солидарность политике короля Абдаллы II, направленной на улучшение благосостояния иорданского народа, обеспечение региональной стабильности и безопасности в мире.

Казахстан выражает полную поддержку принимаемым руководством Иордании мерам для сохранения внутриполитической стабильности", - говорится в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства.

Накануне власти Иордании арестовали 20 человек по подозрению в заговоре с целью свержения монарха. Под стражу взяли в том числе и члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида, бывшего советника короля, экс-министра финансов Басема Авадаллу. Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн сообщил, что его поместили под домашний арест.

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