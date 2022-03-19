Мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии - представительство КНР в ЕС

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ПЕКИН. 18 МАРТА - Мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии, говорится в заявлении представительства Китая в Евросоюзе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Китайцы могут полностью понять боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии", - говорится в ответе представительства КНР в ЕС на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к Пекину осудить спецоперацию РФ на Украине.

Нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права. Являясь пережитком холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом, НАТО продолжает расширять свою географию и спектр операций. Какую роль она сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире? НАТО нужно хорошенько подумать", - заключается в заявлении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 15 марта, на пресс-конференции в преддверии экстренного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе призвал Китай осудить специальную операцию ВС РФ на Украине.

Китай как член Совета Безопасности ООН обязан поддерживать и соблюдать международное право и присоединиться к остальному миру, осуждающему вторжение России на Украину", - цитирует Столтенберга ТАСС .

Еще в марте прошлого года МИД Китая напомнил, что в результате бомбардировок в Югославии у НАТО появился "кровавый долг" перед Пекином.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила тогда, что в 1999 году Вашингтон, "пренебрегая международными правовыми нормами", начал бомбить Югославию. "Погибло много людей, среди них три китайских журналиста".

Также во вторник, 15 марта, США потребовали от всех стран обозначить позицию по ситуации на Украине.

США настаивают, чтобы все страны, включая Китай, четко обозначили свою позицию по украинскому кризису, цитирует РИА Новости постпреда США при НАТО Джулианн Смит.

Я думаю, что цель наших контактов с китайской стороной (в Риме - прим. редакции) состояла в том, чтобы направить четкое послание: США хотят увидеть, как все страны мира, включая КНР, четко обозначат свою позицию по конфликту на Украине. Они должны встать на стороне основанного на правилах мирового порядка", - сказала Смит в ходе брифинга для журналистов.

Как подчеркнула американский дипломат, "сейчас не время для того, чтобы страны притворялись нейтральными в данном конкретном конфликте".

К слову, сейчас в сети набирает популярность архивное видео 1999 года, на котором нынешний президент США Джо Байден хвастается, как разбомбили Белград по его инициативе.

Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае. Это я предложил забрать все запасы их горючего. Это я все это предложил", - говорит на видео Джо Байден.

Джо Байден, который в то время являлся членом Сената США, был одним из самых ярых сторонников бомбардировок Югославии НАТО.