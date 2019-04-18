Нигматулин поручил разработать новые правила проведения медосмотров для получения водительских прав

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Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе в рамках рассмотрения проекта законодательных поправок по вопросам оказания государственных услуг депутаты предложили упростить процедуру медицинского осмотра при получении водительских прав, передает Kazakhstan Today.



Отметив необходимость оптимизации количества анализов для получения медицинской справки, Нурлан Нигматулин подчеркнул важность не только сокращения, но и повышения качества предоставляемых услуг.



"Такое ощущение, что вы космонавтов готовите, отбираете, а не водителей. Но сегодня же совсем другие условия. Достаточно проводить тестирование и показатели зрения, слуха, то есть основные специалисты. Оптимизируете и вносите предложения", - сказал Нигматулин, обращаясь к вице-министру здравоохранения Олжасу Абишеву.



Другая проблема, по словам Нурлана Нигматулина, в организации медицинского осмотра и медицинского освидетельствования: люди выстраиваются и стоят в длинных очередях, чтобы сдать анализы, и сдают их в неподобающих условиях.



Председатель мажилиса отметил, что корпорация "Правительство для граждан" и Министерство здравоохранения должны не просто пересмотреть правила проведения медицинских осмотров, а разработать новые, сообщает пресс-служба палаты.



"Здесь вопрос, чтобы пересмотрели правила проведения медосмотров. Они утверждались 6-10 лет назад. Но тогда не было спецЦОНов, а сейчас они везде. Второе - совсем другой уровень автоматизации госуслуг. Уровень интеграции информационных систем совсем другой. Пожалуйста, коллеги, все это надо предусмотреть, когда будем организовывать базу для медосмотра и прохождения получения водительских прав. Людям должно быть комфортно. XXI век. Пересмотр должен коснуться не только количества, но самое главное повысить качество оказываемых услуг", - подчеркнул Нигматулин.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства