Nur Otan запустит публичный рейтинг своих депутатов

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек в режиме видеоконференции провел совещание со всеми региональными филиалами по общественно-партийному участию на местах в решении задач, поставленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на недавнем заседании мажилиса парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В начале заседания участники почтили память погибших во врем январских событий.





Бауыржан Байбек отметил, что наша страна пережила тяжелое испытание. Благодаря решительным действиям главы государства, мудрости нашего народа в критический момент мы смогли сохранить суверенитет и независимость нашей страны.





Как сказал наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, впервые в истории независимости мы столкнулись с очень сложным и опасным периодом. Еще раз выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших соотечественников. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы еще раз убедились, что главное - мир и согласие в стране, безопасность граждан. Разрушенное имущество будет восстановлено, сгоревшие здания отстроены, но раны на сердце не заживут", - сказал Бауыржан Байбек.

По его словам, Nur Otan уже задействовал все свои ресурсы для выполнения поставленных главой государства задач в социально-экономической сфере. Депутаты фракций всех уровней встречаются с населением на местах, принимают активное участие в разъяснительной работе и восстановлении разрушенной инфраструктуры. Партийная фракция в Мажилисе приступила к законодательному обеспечению реализации поручений президента. Бауыржан Байбек особо отметил, что все это время, включая дни январской трагедии, продолжали непрерывно работать общественные приемные Nur Otan. Несколько тысяч активистов партии в составе общественных дружин "Халык сакшысы" помогали в наведении общественного порядка, оказывая помощь военным, полицейским и работникам коммунальной сферы Алматы. Кроме того, только в Алматы партийные добровольцы оказали помощь различного вида на сумму более 155 млн тенге.

Все возможности и усилия партии должны быть направлены на качественное исполнение поставленных президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым задач. Для этого у партии есть все необходимые инструменты. К примеру, в прошлом году мы наладили работу более 1,7 тысяч общественных советов, созданных на всех уровнях. В их составе более 12 тысяч человек, в том числе общественные активисты, члены неправительственных организаций, депутаты, предприниматели, представители СМИ и блогеры. В прошлом году они внесли множество значимых предложений, способствовавших решению острых проблем населения. Поэтому общественные советы при Nur Otan могут и должны способствовать качественному исполнению поручений нашего президента непосредственно на местах", - подчеркнул он.

Как отметил первый зампред партии, уже в феврале в публичном формате будет запущена платформа для формирования общественного рейтинга депутатов от партии Nur Otan.

Данный рейтинг был создан для публичного стимулирования депутатов маслихатов к более эффективному и постоянному взаимодействию с населением. События последних дней показали, насколько данная инициатива актуальна и важна. Народные избранники, прежде всего, должны работать в прямом контакте с людьми. Наши депутаты и активисты из партийного резерва, умеющие открыто работать с народом и брать персональную ответственность, должны оцениваться объективно в соответствии с запросами населения. С сентября прошлого года эта платформа в пилотном режиме применялась во всех регионах, а уже с февраля текущего года данный общественный рейтинг станет публичным", - сообщил Бауыржан Байбек.

Первый заместитель председателя партии отдельно остановился на роли Первого Президента в истории страны, а также ответил на критику в адрес партии в социальных сетях.

Президент Касым-Жомарт Кемелевич призвал всех нас объединиться ради общей цели - оперативного решения злободневных вопросов и построения Нового Казахстана. "Жумыла котерген жук женіл", говорили еще наши предки. Партия Nur Otan всегда говорила о важности сохранения единства и внутренней стабильности страны. Сама жизнь показывает особую значимость поднимаемых партией вопросов. В такое трудное время находятся и те, кто бездумно, ради сиюминутного хайпа, предлагает распустить парламент и партию, по сути, подрывая государственность страны, одной из общественно-политических опор которой является и партия Nur Otan. С момента своего создания партия ведет работу по сохранению территориальной целостности нашего государства и укреплению единства общества", - сказал он.

По его словам, сейчас появилось много людей, высказывающих разные мнения и о Первом Президенте.

Как показывает история, масштабные события и роль личности нельзя оценивать однозначно. Например, существует много противоречивых мнений о первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке. Однако он был и остается исторической личностью, основателем современного турецкого государства.

При объективной оценке прошлого каждый из нас, прежде всего, должен руководствоваться своими моральными принципами, пониманием чести и совести. В 90-е годы, в самый сложный период становления страны, когда не было известно, будет ли Казахстан полноценным государством или нет, наша страна под руководством Нурсултана Назарбаева обрела свою Независимость, создав и укрепив институты государственности. Нас признало все мировое сообщество. Несомненно, исторические заслуги Елбасы и старшего поколения, которые в течение 30 лет укрепляли основы государственности, провели демаркацию границ и сохранили целостность страны, будут достойно оценены в национальной истории. Конечно, всегда есть и ошибки, которые необходимо исправлять. В этом и суть реформ, объявленных нашим президентом. Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста главы государства, низко и это не красит отдельных граждан", - сказал он.

Как подчеркнул Бауыржан Байбек, нашей независимости только 30 лет, и сейчас крайне важно сформировать в казахстанском обществе традиции государственности, в том числе и преемственности власти.

Сейчас необходимо сохранить государственность и преумножить то, что мы имеем. Поэтому партия Nur Otan, основателем которой является Елбасы, должна продолжать работу, направленную на сохранение единства страны и стабильности общества. В настоящее время мы начали подготовку к предстоящему внеочередному съезду. Как вы знаете, в трагические дни января Елбасы призвал всех нас сплотиться вокруг президента, работать вместе во имя сохранения мира и единства страны. Партия Nur Otan - это единственная общественно-политическая сила, обладающей достаточными ресурсами для полноценной и качественной реализации заявленных президентом страны реформ. Партия Nur Otan мобилизует все свои силы для выполнения поставленных нашим президентом задач - общественные организации, депутатские фракции, все 800 тысяч членов партии", - заключил он.

В ходе совещания с информацией о проводимой работе по исполнению поручений главы государства на местах, деятельности филиалов и общественных приемных по оказанию гуманитарной помощи выступили первые заместители председателей Алматинского городского филиала М. Отыншиев, Мангистауского областного филиала Е. Абилов, Жамбылского областного филиала Д. Бейсенкулов и председатель Молодежного крыла Jas Otan Н. Жетписбаев.