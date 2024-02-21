20.02.2024, 19:58 7256
Президент Казахстана посетит Россию 21 февраля
Фото: Акорда
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 21 февраля, с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани. Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств", - говорится в сообщении.
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20.02.2024, 19:25 8316
Президент Сербии пригласил Токаева посетить Белград
Состоялся телефонный разговор президент Казахстана с президентом Сербии
Фото: Акорда
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества. Выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.
Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич также обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, подтвердив готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.
Президент Сербии пригласил лидера Казахстана посетить с визитом Белград.
19.02.2024, 19:00 14811
Президент Казахстана обсудил с главой МИД Узбекистана вопросы сотрудничества в водохозяйственной сфере
Фото: Акорда
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев особо отметил высокую динамику развития казахско-узбекского сотрудничества по всему спектру взаимодействия. По его словам, Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему укреплению взаимоотношений с братским Узбекистаном. Глава государства выразил готовность Казахстана и впредь поддерживать инициативы Узбекистана во имя благополучия и процветания народов нашего региона.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, подчеркнута важность поиска новых точек роста и увеличения объема товарооборота между двумя странами.
Глава государства назвал важным укрепление взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Он сообщил, что Казахстан приступил к строительству железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал с последующим выходом на границу с Узбекистаном, что будет способствовать наращиванию объемов грузоперевозок.
В свою очередь Бахтиёр Саидов поделился планами о совместной работе по обеспечению качественной реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.
В ходе беседы также были обсуждены вопросы сотрудничества в водохозяйственной сфере и поддержания региональной безопасности в Центральной Азии.
16.02.2024, 16:03 33251
Предстоящие мероприятия ОДКБ в Казахстане обсудили в МИД
В июне состоится заседание совета министров иностранных дел ОДКБ
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов обменялись мнениями по предстоящим в Казахстане мероприятиям, запланированным в рамках председательства Казахстана в ОДКБ в 2024 году, сообщили в МИД Казахстана.
Стороны уделили особое внимание рассмотрению ряда организационных вопросов предстоящего заседания совета министров иностранных дел ОДКБ, запланированного в июне 2024 года.
В ходе встречи также обсужден широкий круг вопросов по ключевым направлениям сотрудничества в рамках организации, в том числе развития политического взаимодействия, противодействия вызовам и угрозам.
Ранее сообщалось, что осенью в Казахстане пройдут учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024".
Напомним, с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ перешло к Республике Казахстан.
15.02.2024, 08:39 44731
Президент РК высказался об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций
Напомним, в конце прошлого года официальный представитель МИД РК сообщил о планах исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций
Фото: Акорда
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед членами консультативного совета Государства Катар высказался об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент полагает, что устойчивое развитие многогранного партнерства с Катаром напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе в Афганистане.
Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение "Талибан" из списка террористических организаций. Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество. Надеемся, что он также откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского народа", - отметил глава государства.
Токаев заявил о необходимости признать, что геополитические конфликты и разногласия, терроризм, чрезвычайная климатическая ситуация доминируют в международной повестке дня и подрывают глобальную архитектуру безопасности. По его словам, суть угрозы исходит от одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в уставе Организации Объединенных Наций.
Диалог - единственный способ создать благоприятную среду для достижения согласия по новым принципам и нормам. Поэтому я твердо убежден, что все конфликты должны решаться на основе Устава ООН и общепризнанного международного права. Мы не добьемся успеха в решении этих проблем без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Поскольку Совет Безопасности, похоже, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным. В этом контексте Казахстан последовательно выступает за то, чтобы в Совете были представлены голоса средних держав и развивающихся стран. Входящие в их число Казахстан и Катар могут играть более значительную роль в обеспечении глобального мира и безопасности", - сказал президент.
Он высоко оценил миротворческую роль Катара и его посреднические усилия в многочисленных конфликтах по всему миру, в том числе в Палестине.
Насилие ведет только к насилию и неизбежно приводит к трагическим последствиям для Ближнего Востока и остального мира. Поэтому для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне. Нам нужны сконцентрированные усилия всех заинтересованных сторон, включая региональных партнеров и мировых лидеров, чтобы перевести ситуацию в мирное русло и найти решение на основе сосуществования двух государств. Я вновь приветствую неустанные усилия Катара и его активную дипломатию, направленную на урегулирование этого кризиса и продвижение мирного процесса, который положит конец ненависти, насилию, потерям и горю", - подчеркнул Токаев.
Напомним, в конце прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что власти Казахстана приняли решение исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций.
14.02.2024, 15:26 54731
Учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" пройдут в Казахстане
Учения состоятся в сентябре-октябре текущего года
Фото: Акорда
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Организация Договора о коллективной безопасности в 2024 году проведет несколько мероприятий совместной подготовки в Казахстане, а также в Кыргызстане и Таджикистане, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
На территории Республики Казахстан спланировано командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", - цитирует главу штаба ТАСС.
По его словам, организация продолжит привлекать представителей оборонных ведомств, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций в целях исследования актуальных проблем развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.
В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре-октябре в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности на территории Кыргызстана командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", специального учения силами и средствами разведки "Поиск-2024", специального учения силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024", - сообщил он.
В Таджикистане также пройдут учения с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2024".
Напомним, с января 2024 года Казахстан председательствует в ОДКБ. Президент РК Касым-Жомарт Токаев на сессии совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в ноябре 2023 года заявил, что в этом качестве Казахстан готов вносить свой посильный вклад в дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на базе организации. В этой связи он предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность организации в период председательства Казахстана.
14.02.2024, 08:22 59846
Токаев прибыл с государственным визитом в Катар
Фото: Акорда
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Доха. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев вчера прибыл с государственным визитом в Государство Катар, сообщает пресс-служба Акорды.
В международном аэропорту "Хамад" в Дохе президента Казахстана встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.
После завершения церемонии главы государств коротко обменялись мнениями в зале почетных гостей аэропорта.
14 февраля Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.
По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
Президент также примет участие в казахстанско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет встречи с капитанами катарского бизнеса.
12.02.2024, 20:30 78266
Президент Казахстана поздравил нового президента Финляндии
Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Стубба с избранием на пост
Фото: Акорда
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес президента Финляндии Александра Стубба в связи с его победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба Акорды.
Ваша победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки народом вашей перспективной программы, а также признанием вашего богатого политического опыта. Убежден, что под вашим руководством Финляндия продолжит путь динамичного роста и процветания. Мы высоко ценим крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с вами и финским правительством в целях дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества и раскрытия потенциала двусторонних отношений во благо наших стран", - говорится в телеграмме.
10.02.2024, 11:00 95886
Токаев поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе
Президент отметил, что особое значение придает выведению конструктивного партнерства двух стран на новый уровень
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в которой от имени казахстанцев и от себя лично поздравил китайский народ с праздником Чуньцзе, сообщает Акорда.
Убежден, что год Дракона, совпавший с 75-летием со дня образования Китайской Народной Республики, ознаменуется новыми достижениями на пути дальнейшего процветания государства. Искренне желаю, чтобы ваши стратегически важные инициативы и намеченные планы увенчались успехом. Уверен, в рамках очередного "золотого 30-летия" сотрудничества между двумя странами мы достигнем самых высоких целей. Я придаю особое значение выведению нашего конструктивного партнерства на новый уровень во имя светлого будущего наших народов", - говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия и процветания.
Ранее сообщалось, что праздник Весны (Новый год по китайскому лунному календарю) внесен в список праздников ООН. Соответствующую резолюцию приняли на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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