Россия поздравила казахстанцев с успешным проведением референдума

МОСКВА. 7 ИЮНЯ - Россия поздравляет народ Казахстана с успешным проведением референдума по поправкам в Конституцию, результаты которого заслуживают доверия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Искренне поздравляем народ Казахстана в связи с успешным проведением 5 июня конституционного референдума. В России с уважением относятся к суверенному демократическому волеизъявлению граждан дружественной нам республики по ключевым вопросам ее политического и социально-экономического развития", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что "наблюдатели не выявили существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, и считают референдум состоявшимся, а его результаты - заслуживающими доверия".

Исход референдума, как подчеркнули в ведомстве, "убедительно демонстрирует выбор народа Казахстана в пользу политического и социально-экономического совершенствования устоев казахстанской государственности и запуск процесса широкомасштабных внутриполитических преобразований".

В основе этих реформ лежат задачи обеспечения интересов общества, совершенствование механизмов защиты прав и свобод граждан, расширение их участия в управлении государством", - приводит сообщение российского МИДа ТАСС .

Россия на новом этапе развития своего союзника продолжит планомерно наращивать весь комплекс двусторонних взаимовыгодных связей и евразийских интеграционных инициатив, отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.



