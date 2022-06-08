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Россия поздравила казахстанцев с успешным проведением референдума

07.06.2022, 10:21 6751
МОСКВА. 7 ИЮНЯ - Россия поздравляет народ Казахстана с успешным проведением референдума по поправкам в Конституцию, результаты которого заслуживают доверия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Искренне поздравляем народ Казахстана в связи с успешным проведением 5 июня конституционного референдума. В России с уважением относятся к суверенному демократическому волеизъявлению граждан дружественной нам республики по ключевым вопросам ее политического и социально-экономического развития", - говорится в сообщении МИД РФ.

 
В ведомстве также отметили, что "наблюдатели не выявили существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, и считают референдум состоявшимся, а его результаты - заслуживающими доверия".
 
Исход референдума, как подчеркнули в ведомстве, "убедительно демонстрирует выбор народа Казахстана в пользу политического и социально-экономического совершенствования устоев казахстанской государственности и запуск процесса широкомасштабных внутриполитических преобразований".
 

В основе этих реформ лежат задачи обеспечения интересов общества, совершенствование механизмов защиты прав и свобод граждан, расширение их участия в управлении государством", - приводит сообщение российского МИДа ТАСС.

 
Россия на новом этапе развития своего союзника продолжит планомерно наращивать весь комплекс двусторонних взаимовыгодных связей и евразийских интеграционных инициатив, отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане 5 июня. Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей.
 

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Токаев встретился с главой МИД Китая

07.06.2022, 18:11 3306
Токаев встретился с главой МИД Китая
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе беседы президент выразил уверенность, что запланированный на осень 2022 года ответный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан придаст новый мощный импульс развитию казахско-китайских отношений.
 

В нынешнем году мы отмечаем очень важное и знаменательное событие - 30-летие со дня установления казахско-китайских дипломатических отношений, а также проведение юбилейного XX Съезда Компартии Китая. Рассчитываю, что предстоящие переговоры на высшем уровне откроют новую яркую страницу в летописи нашего стратегического партнерства", - отметил Токаев. 

 
Он также поблагодарил за приглашение принять участие в онлайн-диалоге высокого уровня БРИКС+ под председательством КНР, посвященном формированию глобального партнерства в целях развития в новую эпоху.
 

Казахстан поддерживает выдвинутые Си Цзиньпином инициативы в сфере глобальной безопасности и развития. Их реализация позволит смягчить острый дефицит безопасности и доверия в международных отношениях, а также будет способствовать реализации целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года", - заявил глава государства.

 
В свою очередь Ван И передал президенту слова приветствия и поздравление председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением общенационального референдума.
 

Результаты референдума свидетельствуют о том, что предпринимаемые под вашим руководством меры по всесторонней модернизации государства пользуются самой широкой поддержкой граждан. Это имеет крайне важное значение для строительства Нового Казахстана и создает прочную основу для будущего развития страны", - сказал член госсовета Китая.

 
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждено обоюдное стремление продолжить взаимодействие на международной арене, в том числе по линии ООН, ШОС, СВМДА и ОИС.

Напомним, Ван И находится с визитом в столице Казахстана, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В столице китайский дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Завтра в Нур-Султане впервые пройдет 3-я министерская встреча "Китай - Центральная Азия".
 

Китай против односторонности и травли - глава МИД Ван И

07.06.2022, 17:48 3816
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Пекин намерен твердо отстаивать международную справедливость, заявил глава Министерства иностранных дел Китая Ван И, выступая перед журналистами в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Sputnik
 

Мы намерены защищать международную систему, выступать против односторонности и травли, развивать шанхайский дух, продвигать здоровое и устойчивое развитие ШОС", - заявил дипломат. 

 
Напомним, Ван И находится с визитом в столице Казахстана, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В столице китайский дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. 
 
Завтра в Нур-Султане впервые пройдет 3-я министерская встреча "Китай - Центральная Азия". 

 

С 1 июня восстановлено авиасообщение между Казахстаном и Китаем

07.06.2022, 13:49 5336
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Между Казахстаном и Китаем восстановлено авиасообщение, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пандемия коронавируса оказала свое негативное влияние на мировом уровне. Мы преодолеваем пандемию благодаря взаимному сотрудничеству и поддержке. Ярким доказательством этого служит восстановление регулярного авиасообщения между Казахстаном и Китаем с 1 июня", - сказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на брифинге после встречи с китайским коллегой Ван И.

 
По его словам, рейсы выполняют авиакомпании Air Astana и Cеhina Southern Airlines. Они будут осуществляться два раза в неделю. 
 
Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Казахстан с официальным визитом, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
 

Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила итоги референдума

07.06.2022, 13:02 5906
Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила итоги референдума
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан озвучила окончательные итоги референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642 человека. Во всенародном голосовании 5 июня приняли участие 7 985 769 человек, или 68,05% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, в соответствии со статьей 31 Конституционного закона о республиканском референдуме референдум считается состоявшимся", - сказал на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров. 

 
Он сообщил, что поправки в Конституцию поддержали 77,18% граждан.
 

77,18% от принявших участие граждан в голосовании во всех регионах страны, или 6 163 516 человек, проголосовали за конституционные поправки. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов. Число граждан, проголосовавших против поправок, составило 18,66%, или 1 490 470 человек", - отметил Нурлан Абдиров.


Таким образом, по его словам, "предложенные изменения в Основной закон нашей страны считаются принятыми".

 

Решения, принятые на референдуме, имеют обязательную силу и не требуют дополнительного подтверждения актами", - заявил глава Центризбиркома.

 
Поправки в Конституцию вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума.
 
Он добавил, что число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответов - 1,58%, или 125 859 бюллетеней. Остальные бюллетени - неустановленного образца либо в которых невозможно определить волеизъявление голосовавшего признаны недействительными. Число таких бюллетеней составило 2,58%, или 205 924 бюллетеня.
 

При подведении итогов ЦИК приняла во внимание обращение территориальной комиссии города Алматы. На основании представленных территориальной комиссией материалов в соответствии со статьями 21, 31 Конституционного закона о республиканском референдуме ЦИК признала проведение референдума на отдельном участке административно-территориальной единицы недействительным. В связи с этим результаты голосования на участке № 2 города Алматы не включены в окончательные итоги референдума", - добавил Нурлан Абдиров.

 
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций. 
 
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
 
Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления. 
 
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум выносится 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона. 
 
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. 
 
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.
 

Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана

06.06.2022, 14:48 10046
Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бен Фархана Аль Сауда, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приветствуя руководителя МИД Королевства, Токаев отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории страны - проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению Нового Казахстана.

Президент подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана в арабском и исламском мире. Глава государства также акцентировал внимание на благоприятных инвестиционных возможностях для реализации совместных проектов в Казахстане в сельскохозяйственной, нефтехимической, туристической, горно-металлургической и финансовой сферах.
 

Наши страны последовательно развивают политический диалог в духе дружбы и взаимного доверия, основанного на общих ценностях. Выражаю готовность к дальнейшему продолжению плодотворного сотрудничества с хранителем двух святынь королем Салманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом", - заявил президент. 

 
Он отметил важность активизации казахско-саудовской межправительственной комиссии и делового совета, а также сообщил о готовности направить представительную правительственную делегацию в Эр-Рияд для проведения соответствующих переговоров.
 
Кроме того, глава государства поблагодарил руководство Королевства за создание необходимых условий и традиционное гостеприимство, оказываемое казахстанским паломникам в Мекке и Медине.
 
В свою очередь Фейсал бен Фархан Аль Сауд передал Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана слова приветствия короля Саудовской Аравии и наследного принца и поздравил президента с успешным проведением референдума в Казахстане.
 

Королевство Саудовская Аравия желает вашей стране успехов в построении второй республики и продолжении под вашим руководством реализации масштабных реформ, нацеленных на дальнейшее процветание Казахстана", - подчеркнул он.


Напомним, сегодня был завершен подсчет голосов казахстанцев, проголосовавших на всенародном референдуме. Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей. 

На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. 

Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки.
 

Референдум: явка за рубежом составила 72,95%

06.06.2022, 09:35 11711
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Почти 73% казахстанцев за рубежом приняли участие в референдуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 06.00 утра по времени Нур-Султана закрылись участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве, завершивших таких образом голосование на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", - говорится в сообщении в Telergam-канале МИД РК.

 
По данным Министерства иностранных дел РК, явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%.
 
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций. 
 
По предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан к 22.00 составила 68,44% от общего числа граждан, включенных в списки. 
 
Всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека. Бюллетени получили 8 030 739 граждан.
 

Референдум-2022: озвучены результаты exit poll

06.06.2022, 08:38 12211
Референдум-2022: озвучены результаты exit poll
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Озвучены результаты экзитполов референдума по поправкам в Конституцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Опрос проводился на выходе из избирательных участков. Респондентам задавался вопрос: "Вы проголосовали за или против поправок в Конституцию?"
 
По данным института "Когамдык пікір", 74,8% респондентов ответили, что проголосовали за поправки в Конституцию, 25,2% респондентов - против. Явка составила 70,1%.
 
Опрос института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А": за поправки - 76,7%, против - 23,3%. Явка составила 67,5%.
 
По информации Института демократии, 79,4% - за, 20,6% - против. Явка составила 66,3%.
 
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций. 
 
По предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан к 22.00 составила 68,44% от общего числа граждан, включенных в списки.
 
Всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека. Бюллетени получили 8 030 739 граждан. 
 
Явка граждан по регионам на 22:00 времени столицы 5 июня 2022 года:
 
по Акмолинской области - 73,81% 
 
по Актюбинской области - 58,06% 
 
по Алматинской области - 72,83% 
 
по Атырауской области - 67,68% 
 
по Западно-Казахстанской области - 69,37% 
 
по Жамбылской области - 69,59 % 
 
по Карагандинской области - 77,39% 
 
по Костанайской области - 72,28% 
 
по Кызылординской области - 79,89% 
 
по Мангистауской области - 61,19% 
 
по Павлодарской области - 75,53% 
 
по Северо-Казахстанской области - 75,49% 
 
по Туркестанский области - 80,66% 
 
по Восточно-Казахстанской области - 77,49% 
 
по Нур-Султану - 57,06% 
 
по Алматы - 33,30% 
 
по Шымкенту - 72,53%
 
В 20.00 5 июня явка избирателей составляла 67,65%.

В 06.00 по времени Нур-Султана закрылись участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве, завершивших таких образом голосование на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, сообщает Telegram-канал МИД РК.
 
По данным Министерства иностранных дел РК, явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%.
 
Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.
 
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон.
 
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. 
 
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.

Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки. 
 

Иностранные эксперты прокомментировали референдум в РК

05.06.2022, 13:59 14246
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Референдум дает возможность казахстанскому народу самому решать свою судьбу и определить государственный курс на долгие годы, сказал российский политолог Аркадий Дубнов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам политолога, такого рода инструмент демократии - способ совершенствовать устройство страны, информирует "Хабар 24". 
 

Казахстан утверждает, переутверждает свое государство не путем, как некоторые соседние страны, военных действий, не путем попытки расширять свои территории, не путем аннексии, не путем поиска врагов. А переутверждением, совершенствованием страны и ее устройства и предоставлением возможности народу решать свою судьбу гораздо более конкретно через выборы свободные в парламент, через утверждение новых политических партий. Вот это гораздо важнее" - заявил политолог Аркадий Дубнов. 

 
Кроме того, эксперты Центра изучения Евразии считают, демократизация Казахстана идет быстрыми темпами. В дальнейшем такие изменения могут быть примером и для соседних государств. 
 

Политические реформы положительно скажутся на всех сферах, в том числе экономике и образовании. Это первые подобные демократические перемены в Центральной Азии. Я надеюсь, что они повлияют и на другие страны региона", - сообщил директор Евразийского образовательного центра Ли Дже Хек. 

 
Воздействие конституционных реформ на экономику страны подтверждают и китайские эксперты. Подобное произошло в Поднебесной. Тогда власти понимали, что без существенных изменений КНР вряд ли сможет войти в клуб ведущих держав. В целом Китай поддерживает выбранный Казахстаном собственный курс развития и постепенную трансформацию политической жизни в стране. 
 

Немало экспертов говорили, что реформы в КНР начались с экономики. На самом деле китайская реформа началась именно с политики: с разгрома "банды четырех", идеологического раскрепощения, корректировки кадровой политики. Глубина и масштаб реформы политической системы зависят от потребностей экономического развития. После завершения конституционной реформы в Казахстане, уверен, будут приняты еще меры поддержки социально-экономического развития", - сказал директор Института социального развития Европы и Азии центра Госсовета КНР Ли Юнцюань. 

 
Итальянский эксперт Тиберио Грациани считает нынешний референдум историческим событием. Не только потому, что Казахстан - молодая республика. Он сфокусирован на преобразовании государственного строя и его институтов. Такое происходит впервые, когда правительство и государство пытаются изменить себя в соответствии с референдумом и законодательством, говорит глава Института глобального анализа. 
 

Этот референдум - это уже другой подход к демократии. Мы должны помнить, что у каждого народа, каждого государства есть свой исторический бэкграунд. Вы не можете за один день изменить правила, нормы и так далее. На это нужно время и нужно как можно больше вовлекать граждан в принятие решений. Я считаю, что в ближайшем будущем Казахстану нужен будет еще один шаг, чтобы усовершенствовать государство и госаппарат, а также улучшить взаимоотношения между государством, правительством и гражданами", - отметил глава Института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани. 

 
Отмечается, что во мнении, что референдум - разумный шаг с точки зрения развития политической культуры, сходятся все эксперты. Безусловно, это инструмент демократии, почва для которого закладывается уже сегодня. 
 

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