Си Цзиньпин пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Китай

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с главой МИД КНР Ван И, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Елбасы, в ходе беседы Нурсултан Назарбаев отметил, что в Казахстане высоко ценят дружбу с Китаем.

Мы подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, решили все вопросы по границе. Никаких проблем в наших отношениях не было, так должно быть и дальше. Казахстан поддерживает многие инициативы Китая. Одной из них является реализация программы "Один пояс, один путь". Она была озвучена председателем Си Цзиньпинем здесь, в Казахстане. Мы уже многое сделали, еще много проектов находится в работе", - сказал Елбасы.

В свою очередь министр иностранных дел КНР отметил достижения Казахстана и поблагодарил Нурсултана Назарбаева за весомый вклад в развитие всесторонних казахстанско-китайских отношений. Ван И выразил надежду, что партнерство двух государств будет углубляться и далее.

Скоро Казахстан отметит 30-летие своей независимости. Вы стояли у истоков ее обретения. Успешное развитие Казахстана за эти годы вызывает всеобщее восхищение. Вы - главный конструктор этого успеха. Благодаря вашему руководству Казахстан добился процветания. Вы многое сделали для своей страны и для развития добрососедских отношений между нашими странами. В вашем лице китайский народ имеет надежного друга. И мы никогда не забываем, что инициатива "Один пояс, один путь" начиналась здесь, в столице Казахстана", - подчеркнул Ван И.

Глава МИД КНР также передал Нурсултану Назарбаеву теплое устное приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина, который пригласил Елбасы с визитом в Китай в любое удобное для него время. Министр также рассказал о состоявшемся ранее заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Ван И подчеркнул, что все эти годы Казахстан был не только одним из самых активных участников ШОС, но и инициатором многих идей, проектов и программ.

В свою очередь, Первый Президент Казахстана передал самые теплые пожелания руководителю КНР, а также высказал мнение о значении ШОС и проекта "Один пояс, один путь".

Благодарю председателя Си Цзиньпина за добрые слова. Я стоял у истоков создания ШОС. Считаю, что нам следует сохранить и развивать Организацию дальше. В нынешних условиях, когда идея глобализации поставлена под угрозу, ШОС и проект "Один пояс, один путь" - это выход для многих народов, приверженных идее интеграции", - сказал Нурсултан Назарбаев.

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