Тема евразийского диалога чрезвычайно актуальна для России и Казахстана - посол РФ в РК
Фото: посольство РФ в РК
Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Тема евразийского диалога чрезвычайно актуальна для Казахстана - как государства, расположенного в самом центре Евразии, и для России - как крупнейшей страны континента и мира, заявил на открытии международного круглого стола Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
Учитывая естественную взаимосвязь наших государств, они в силу исторически сложившихся причин являются главными носителями идеи евразийства. Как отметил знаменитый ученый Лев Гумилев, один из выдающихся евразийцев XX века, еще "на заре" своей государственности Русь сомкнула свои границы с Великой степью, сформировав таким образом уникальный цивилизационный симбиоз славян и степных тюрков. Поэтому и теперь наши страны, занимающие центральное положение в Евразии, имеющие уникальный опыт в обеспечении диалога культур и цивилизаций, осознающие общность судеб стран континента, призваны сыграть основную роль в поиске новых горизонтов этого диалога на благо мирного поступательно развития нашего макрорегиона и всего человечества. Ведь, именно в Евразии, как известно, обеспечивается рост мировой экономики, укрепляют свои позиции новые центры развития и политического влияния", - заявил посол.
Он подчеркнул важное место Казахстана в этом контексте.
Как неоднократно отмечал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, в процессе формирования нового полицентричного мира участвует большое количество игроков - не только крупных, но и средних держав, таких, как Казахстан, при этом их роль в современных условиях все больше возрастает. Нужно отметить сбалансированный, конструктивный внешнеполитический курс Республики Казахстан и активную роль Астаны в поддержании региональной стабильности", - отметил Алексей Бородавкин.
По его словам, своим примером Казахстан во многом задает тон эффективному взаимодействию стран на континенте и в мире.
В этой связи Россия рассчитывает на конструктивный вклад Казахстана в построение системы равноправных взаимовыгодных международных отношений в Евразии. Еще 10 лет назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил подумать о гармонизации интеграционных процессов на континенте и формировании большого евразийского партнерства через сопряжение сотрудничества в ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, проекта "Пояс и путь". Это пространство видится нами как "интеграция интеграций". В развитие этой идеи выдвинута инициатива формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности с участием евразийских государств и их объединений, готовых к сотрудничеству. На континенте уже существуют представительные международные структуры, которые могут составить основу будущей региональной архитектуры безопасности. Это не только уже упомянутые ШОС, АСЕАН, но и СНГ, ОДКБ и другие объединения, а также СВМДА, в котором Казахстан играет ключевую роль с самого момента его создания", - сообщил посол.
Алексей Бородавкин подчеркнул, что необходимо активизировать диалоговый процесс и развивать горизонтальные, "сетевые" связи между этими организациями и форумами.
Учитывая изложенное, полагаем, в частности, что идущее сейчас преобразование СВМДА в полноценную организацию должно сопровождаться утверждением ее евразийской природы. Россия готова внести свой конструктивный вклад в этот процесс", - добавил он.