Токаев - Алиеву: На повестке дня развитие "срединного коридора"

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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По словам президента, итоги его недавнего визита в Баку открыли новую страницу казахстанско-азербайджанских отношений.
Наши переговоры были продуктивными и привлекли к себе внимание политических и экономических кругов за рубежом. Мы считаем Азербайджан нашим союзником, стратегическим партнером. Будем всегда придерживаться этой линии", - сказал Токаев.
Лидеры Казахстана и Азербайджана отметили, что правительствам даны поручения принять все необходимые меры для качественной реализации достигнутых договоренностей.
Азербайджан играет большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. У нас сейчас на повестке дня стоит развитие так называемого срединного коридора. Мы заинтересованы продолжать этот формат работы", - подчеркнул глава Казахстана.
В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на саммит СВМДА и традиционное гостеприимство казахского народа.
Очень рад посетить братский Казахстан. Также хотел бы поздравить уже с хорошими результатами состоявшегося саммита. Это еще одна демонстрация роли, которую Казахстан играет на международной арене, и высокого авторитета вашей страны. В первую очередь хотел бы вас поблагодарить за бережнее отношение к памяти Гейдара Алиевича Алиева. И с момента вашего визита, я думаю, у нас есть хорошие достижения и результаты", - отметил президент Азербайджана.
Наряду с этим главы государств обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня.