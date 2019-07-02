Токаев дал ряд поручений Байбеку

Глава государства указал на необходимость качественной перезагрузки работы партии путем усиления взаимодействия с правительством, мажилисом, маслихатами, укрепления первичных партийных организаций. Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на обеспечении партийного и общественного контроля над реализацией предвыборных обещаний, сообщили в пресс-службе Акорды.
Задача партии - обеспечить общественный контроль и реализацию предвыборных обещаний. Все наказы, полученные от населения, необходимо взять на строгий контроль и обеспечить их четкое выполнение. Важно своевременно и эффективно доводить до населения суть проводимых в стране реформ", - сказал президент Казахстана.
В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по активизации работы партии в Национальном совете общественного доверия и выдвижению через партийные механизмы молодых управленцев в президентский кадровый резерв.
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