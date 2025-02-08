04.02.2025, 15:20 52291
Токаев и глава МИД Туркменистана обсудили реализацию договоренностей в энергетической и транспортной сферах
Президент отметил поступательное развитие казахско-туркменских отношений по всем направлениям в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Акорда.
Глава государства отметил поступательное развитие казахско-туркменских отношений по всем направлениям в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Туркменистан с началом Международного года мира и доверия, инициированного Ашхабадом, который совпал с 30-летней годовщиной позитивного нейтралитета страны.
Отметив важное значение миротворческих инициатив Туркменистана, президент Казахстана выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.
В ходе встречи было отмечено, что между двумя странами активно поддерживается высокая динамика экономического взаимодействия, в конструктивном ключе продвигаются актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Рашид Мередов в свою очередь подчеркнул, что казахско-туркменское сотрудничество носит стратегический характер и имеет прочные и долгосрочные перспективы. В этом ключе туркменская делегация подтвердила приверженность Ашхабада дальнейшему наращиванию сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей.
Собеседники обсудили ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
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05.02.2025, 10:45 43711
Казахстан и Узбекистан создадут центр промышленной кооперации
Фото: Акорда
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о регулировании деятельности международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". Документ был подписан 9 ноября 2023 года в городе Ташкенте, сообщили в мажилисе.
Центр будет функционировать в качестве комплекса промышленной кооперации, экономического и инвестиционного сотрудничества. В его задачи войдут создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей, интегрирование малых и средних промышленных предприятий сторон в международную цепочку добавленной стоимости, повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, создаваемых на территории центра, и другие.
Международный центр промышленной кооперации будет состоять из казахстанской и узбекской частей, каждая из которых будет занимать по 500 квадратных метров и находиться под юрисдикцией своего государства. Управление казахстанской частью вверено Министерству торговли и интеграции РК, узбекской - Министерству инвестиций, промышленности и торговли РУ.
Местом расположения объекта определили приграничные территории стран вблизи пунктов пропуска "Атамекен" (Казахстан) и "Гулистан" (Узбекистан). Через них будут осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, перемещаемых из одной части центра в другую. На территории центра хозяйствующие субъекты смогут осуществлять виды деятельности, направленные на развитие промышленной кооперации.
Ратификация соглашения поспособствует расширению сотрудничества между странами в области развития производства и предпринимательства, а также содействию в привлечении инвестиций и улучшении торгово-экономических отношений.
01.02.2025, 18:30 93651
В МИД РФ заявили, что Берлин увиливает от признания геноцидом блокады Ленинграда
ФРГ последовательно и целенаправленно увиливает от признания исторического факта, что блокада Ленинграда и другие преступления, совершенные нацистами в годы вoйны, были актами геноцида народов СССР
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Москва. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Германии целенаправленно увиливают от признания исторического факта, что блокада Ленинграда и другие преступления против человечности, совершенные нацистами в СССР в годы войны, были не чем иным, как актами геноцида народов Советского Союза. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает ТАСС.
Власти ФРГ последовательно и целенаправленно увиливают от признания очевидного для всего мирового сообщества исторического факта, что блокада Ленинграда и другие преступления против человечности, совершенные нацистами в СССР в годы вoйны, были не чем иным, как беспрецедентными по степени зверства актами геноцида народов Советского Союза. Официальный Берлин боится даже вслух произнести правду, и поэтому пытается из раза в раз укрыться за обтекаемыми формулировками о "страшных злодеяниях" и "страданиях". Мы все это уже слышали и читали неоднократно", - заявила дипломат.
Она заверила, что МИД Германии не удастся "просто замолчать вопрос о признании геноцида народов СССР".
Дипломат указала, что Берлин, комментируя вопросы о блокаде, постоянно ссылается на гуманитарный жест правительства ФРГ, в рамках которого в 2019 году были выделены 10 млн евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга.
Это решение само по себе, казалось бы, не может вызывать нареканий, если только не вспоминать о том, на каком фоне оно было принято властями Германии", - отметила Захарова.
Напомним, 27 января исполнился 81 год снятия блокады Ленинграда.
31.01.2025, 17:57 107571
Премьер-министр Казахстана: ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил, что Евразийский экономический союз доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс экономической интеграции и развития взаимной торговли, сообщает пресс-служба главы правительства.
При этом способность эффективно адаптироваться к внешним условиям на национальном уровне, а также в рамках ЕАЭС становится ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности наших экономик", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Кроме того, казахстанской стороной отмечен ряд приоритетных направлений для совместной работы в рамках Союза. Подчеркивается, что на сегодня правовая система ЕАЭС дает возможность странам-участницам экономического объединения вводить временные ветеринарные и фитосанитарные меры на ввоз определенной продукции.
Применение таких мер закрывает транзит через территорию установившего ограничения государства, тем самым запрещается доступ в страну назначения. Особо отмечена важность создания безбарьерной среды в торговых отношениях", - пояснили в пресс-службе.
Премьер-министр Казахстана также подчеркнул значимость формирования благоприятной бизнес-среды для обеспечения устойчивого экономического роста. На сегодня на территории Союза функционирует механизм оценки регулирующего и фактического воздействия. Помимо этого, предложено расширить применение механизма оценки фактического воздействия на международные договоры в рамках объединения для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.
Также акцентировано внимание на перспективах сотрудничества в туристической отрасли. Внесено предложение по усилению работы над созданием единого информационного ресурса о популярных маршрутах и достопримечательностях.
По итогам заседания участниками подписан ряд документов, нацеленных на укрепление экономического потенциала ЕАЭС, улучшение делового климата и реализацию совместных проектов.
Ранее сообщалось, что ВВП ЕАЭС демонстрирует устойчивый рост.
30.01.2025, 16:54 126621
Токаев прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции "Акорда" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, находящимся в Казахстане для участия в работе Евразийского межправительственного совета и цифрового форума Digital Almaty 2025, сообщает пресс-служба президента РК.
В ходе встречи президент Казахстана подтвердил свое намерение прилететь в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Также собеседники обсудили перспективы развития казахско-российского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе по линии Евразийского экономического союза.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Михаила Мишустина в укрепление уз дружбы и добрососедства между странами и отметил значимость реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Астану 27 ноября прошлого года.
Отношения между нашими странами находятся на подъеме и охватывают практически все сферы сотрудничества. Мы рассматриваем Ваш визит в Астану как важный этап реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей. В ходе визита Владимира Владимировича Путина в Казахстан успешно прошел региональный форум в Уфе. В этом году мы запланировали провести очередной форум теперь уже в Уральске, на территории Казахстана. Я думаю, что этот формат сотрудничества, безусловно, приносит полезные результаты", - подчеркнул президент.
В свою очередь Михаил Мишустин заявил о готовности продолжать практическую реализацию задач, поставленных главами двух государств.
Хотел бы, пользуясь возможностью, передать наилучшие слова пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина. Действительно, он был здесь с историческим государственным визитом в ноябре прошлого года. И Вы, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, приезжали в декабре в Россию, в Санкт-Петербург. Форум регионов для нас очень важен. Регионы России напрямую взаимодействуют со многими областями Казахстана. Это, как Вы сказали, очень важный формат, и мы будем продолжать всячески содействовать росту его эффективности. Казахстан - ближайший сосед и союзник Российской Федерации. Наши отношения построены на принципах дружбы и взаимного уважения", - отметил председатель правительства России.
Михаил Мишустин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о результатах переговоров правительственных делегаций Казахстана и России, отметив, что достигнутые договоренности по всему спектру двусторонней повестки послужат укреплению взаимовыгодного сотрудничества.
Особое внимание было уделено дальнейшей реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. Также обсуждались актуальные вопросы научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
30.01.2025, 12:16 130146
Товарооборот Казахстана и России достиг $24,2 млрд
Фото: primeminister.kz
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель правительства России Михаил Мишустин провели двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых между Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным по увеличению объема двусторонней торговли, сообщает пресс-служба правительства.
Рассмотрены планы по расширению торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Внимание уделено реализации задач, нацеленных на укрепление взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, транспортной отрасли и других", - уточнили в пресс-службе.
Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана.
За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля достигла $24,2 млрд. В целях достижения договоренностей глав двух государств по доведению товарооборота до $30 млрд важным является расширение номенклатуры поставляемых товаров. Отмечены позитивные результаты реализации Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы и обозначена целесообразность разработки обновленной программы на предстоящий период", - добавили в пресс-службе.
Основные достижения сотрудничества:
- Товарооборот сельскохозяйственной продукции по итогам 10 месяцев 2024 года вырос на 5% и составил более $3,2 млрд.
- В области промышленной кооперации на сегодня реализовано 99 казахско-российских проектов на $18,6 млрд. Рассмотрены перспективы реализации новых совместных проектов в Казахстане.
- Высокими темпами развиваются транзитные перевозки через Казахстан. В этой связи внимание уделено развитию авто- и железнодорожной инфраструктур, а также открытию новых альтернативных маршрутов в сфере водного транспорта.
Благодаря совместным усилиям глав государств Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина наше двустороннее сотрудничество выведено на качественно новый уровень. Важная задача - обеспечить полноценную практическую реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Правительство Казахстана готово тесно взаимодействовать и развивать полноформатное сотрудничество по всем направлениям", - подчеркнул Олжас Бектенов.
В свою очередь Мишустин заявил, что Казахстан - стратегический партнер и союзник России.
Наши отношения основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В ходе государственного визита в Казахстан Владимира Путина были достигнуты важные договоренности о дальнейшем развитии наших отношений. Задача правительств - обеспечить четкое исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами", - отметил глава российского правительства.
По итогам переговоров стороны договорились укреплять стратегическое партнерство и продолжать совместную работу по всем направлениям.
29.01.2025, 11:39 144961
Премьер-министр России посетит Казахстан с рабочим визитом
В ходе визита Михаил Мишустин выступит на цифровом форуме Digital Almaty 2025
Фото: premier.gov.ru
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр России Михаил Мишустин 29-31 января посетит с рабочим визитом Республику Казахстан, сообщает пресс-служба главы российского правительства.
"В рамках российско-казахстанских переговоров в Астане планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено дальнейшему развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях", - говорится в сообщении.
Также Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, на котором будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств - членов ЕАЭС, функционирования евразийского рынка, макроэкономической ситуации и продвижения совместных проектов.
В ходе визита Михаил Мишустин выступит на цифровом форуме Digital Almaty 2025.
28.01.2025, 11:45 158036
Президент: Казахстану следует перейти на новый уровень сотрудничества с соседями - странами ЦА и ЕАЭС
Казахстан пользуется высоким доверием в мире и назван "средней державой"
Фото: eec.eaeunion.org
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства заявил, стране следует переходить на новый уровень сотрудничества с ближайшими соседями - странами Центральной Азии и Евразийского экономического союза, что позволит усилить конкурентные преимущества региона и РК, сообщает пресс-служба главы государства.
Правительству нужно выработать комплекс конкретных мер по развитию взаимовыгодных связей в промышленности, транспорте и логистике, IT-секторе, АПК и других сферах", - заявил лидер Казахстана.
Кроме того, отметил он, следует держать на особом контроле ход реализации крупных инвестиционных проектов с Китаем, Россией, США, странами ЕС, Ближнего Востока, Азии и многими другими государствами.
Казахстан пользуется высоким доверием в мире и назван "средней державой". Но этот высокий статус должен быть подкреплен конкретными результатами не только в политической сфере, а прежде всего практическими достижениями в области экономики, инвестиций, науки и технологий", - добавил президент.
Напомним, в 2024 году Токаев на встрече с секретарями Совбеза ЦА призвал противостоять разобщающим страны региона силам призвал.
27.01.2025, 15:00 148256
Токаев поздравил премьера Индии с Днем Республики
Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества двух стран
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю Дня Республики, сообщает Акорда.
Глава государства отметил значительный прогресс Индии в развитии демократии и ее достижения в социально-экономической и технологической сферах.
Токаев пожелал Нарендре Моди дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного народа Индии.
Подчеркнув особый характер казахско-индийских отношений, основанных на крепких узах дружбы и стратегического партнерства, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества двух стран.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?