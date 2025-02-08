Токаев и глава МИД Туркменистана обсудили реализацию договоренностей в энергетической и транспортной сферах

Президент отметил поступательное развитие казахско-туркменских отношений по всем направлениям в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства

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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Акорда.





Глава государства отметил поступательное развитие казахско-туркменских отношений по всем направлениям в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.





В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Туркменистан с началом Международного года мира и доверия, инициированного Ашхабадом, который совпал с 30-летней годовщиной позитивного нейтралитета страны.





Отметив важное значение миротворческих инициатив Туркменистана, президент Казахстана выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.





В ходе встречи было отмечено, что между двумя странами активно поддерживается высокая динамика экономического взаимодействия, в конструктивном ключе продвигаются актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.





Рашид Мередов в свою очередь подчеркнул, что казахско-туркменское сотрудничество носит стратегический характер и имеет прочные и долгосрочные перспективы. В этом ключе туркменская делегация подтвердила приверженность Ашхабада дальнейшему наращиванию сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей.





Собеседники обсудили ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.