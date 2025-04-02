01.04.2025, 13:08 14076
Токаев ознакомил президента Словении с деятельностью МФЦ в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Словении Наташа Пирц-Мусар, находящаяся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр "Астана", сообщает Акорда.
Президентов ознакомили со структурой и основными направлениями деятельности финансового центра.
Объем привлеченных инвестиций через площадку центра достиг 14,4 млрд долларов. Из них:
- 7,1 млрд - портфельные инвестиции на бирже Astana International Exchange;
- 7,3 млрд - инвестиции участников МФЦА.
Всего в МФЦА зарегистрировано порядка 3700 компаний из более чем 80 стран мира.
Главам государств также рассказали о работе суда МФЦА - первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах прецедентного права, а также Международного арбитражного центра.
Напомним, вчера главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых приняли совместное заявление и провели брифинг для представителей СМИ.
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31.03.2025, 18:39 26141
Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана обсудили развитие двустороннего сотрудничества
Токаев и Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт
Фото: Акорда
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе телефонного разговора обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, сообщает Акорда.
Также отмечена важность эффективной реализации значительного потенциала в области экономической кооперации, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия.
Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт.
Ранее президенты Казахстана и Словении провели брифинг для представителей средств массовой информации по итогам прошедших переговоров в узком и расширенном составах.
31.03.2025, 14:45 31476
Визит президента Словении: о чем договорились Токаев и Пирц-Мусар
Фото: Акорда
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Словении провели брифинг для представителей средств массовой информации по итогам прошедших переговоров в узком и расширенном составах, сообщает Акорда.
Словения - важный партнер Казахстана в Европейском союзе, и отношения между странами укрепляются в духе дружбы и взаимного уважения. Ярким подтверждением этому является открытие посольства Казахстана в Любляне в прошлом году", - напомнил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, переговоры были содержательными и плодотворными.
Мы обсудили перспективы расширения казахско-словенского сотрудничества, достигли конкретных договоренностей и приняли совместное заявление. Кроме того, заключен ряд межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе в сферах здравоохранения, туризма и образования. Уверен, их эффективная реализация придаст новый импульс нашему взаимодействию", - рассказал президент.
Главы государств договорились о наращивании торгово-экономических и инвестиционных контактов. Сегодня Казахстан и Словения реализуют важные проекты в фармацевтике, возобновляемых источниках энергии, инженерии и телекоммуникациях. В стране успешно работают около 20 словенских компаний в этих областях. Глава государства отметил важность дальнейшего расширения масштабов экономического взаимодействия.
Отдельно главы государств рассмотрели возможности расширения транспортно-логистических связей. В частности, обсудили присоединение словенского морского порта "Лука Копер" к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора и достигли взаимопонимания по этому вопросу. Профильным ведомствам поручено принять конкретные меры по увеличению объемов взаимной торговли. Изучив передовой опыт словенской стороны в деле управления водными ресурсами, Казахстан выразил готовность к совместной работе в данной области.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.
Система образования Словении признана передовой на международном уровне. Поэтому мы рассчитываем на установление связей между университетами двух стран. Словенский Институт Йожефа Стефана заинтересован в налаживании партнерства с Назарбаев Университетом. Казахстан готов расширять сотрудничество с вузами и исследовательскими центрами Словении", - подчеркнул Токаев.
Также президенты обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки и отметили близость позиций двух стран.
В нынешней непростой геополитической ситуации мы с президентом Пирц-Мусар подтвердили приверженность мирному урегулированию международных конфликтов в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права. Мы также выразили заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия в рамках многосторонних структур. Благодарю словенскую сторону за поддержку инициативы по открытию в Алматы Регионального центра Организации Объединенных Наций по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Несомненно, сегодня состоялись продуктивные переговоры. Уверен, результаты этого визита выведут казахско-словенские отношения на качественно новый уровень. Совместными усилиями мы достигнем общих целей", - заявил глава Казахстана.
Наташа Пирц-Мусар заявила о готовности словенской стороны укреплять двустороннее сотрудничество по широкому спектру направлений.
Я убеждена в том, что сегодняшняя беседа и весь визит в целом открывают новую главу в истории отношений между Словенией и Казахстаном. Обе страны разделяют уважение к международному праву, устойчивому развитию и партнерству, которое основано на взаимопонимании и взаимном уважении. Я за это благодарна и считаю, что так будет и в будущем", - отметила президент Словении.
Напомним, сегодня главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых приняли совместное заявление.
31.03.2025, 12:26 34401
Прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достигли почти 200 миллионов долларов Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком формате с главой Словении Наташей Пирц-Мусар, сообщает Акорда.
Глава Казахстана подчеркнул, что визит президента Словении открывает исключительные перспективы для углубления и расширения казахско-словенского партнерства.
Мы намерены наладить более тесное сотрудничество с вашей страной, и я, как президент, буду делать все возможное для укрепления связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Мы рассматриваем Словению как одного из основных и очень важных партнеров Казахстана на Балканах. У нас есть возможность предложить вашим бизнесменам, а также правительству несколько привлекательных проектов", - отметил Токаев.
Сейчас прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достигли почти 200 миллионов долларов. 19 компаний со словенским капиталом успешно работают в Казахстане в таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, телекоммуникации и возобновляемая энергетика. Кроме того, Казахстан и Словения имеют большие возможности в сферах транспорта, логистики, цифровизации и инноваций, здравоохранения и туризма.
Президент Словении выразила искреннюю признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием, который был оказан ей и ее делегации.
На протяжении 33 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами не было ни одного нерешенного вопроса. Вы верно отметили, что это обеспечивает условия для того, чтобы расширять и углублять экономическое сотрудничество. Поэтому со мной приехала большая бизнес-делегация. Они уже начали обсуждать с казахскими коллегами перспективные направления партнерства. Экономический обмен растет, но все же, я думаю, мы можем добиться большего. Контакты между президентами и политиками - это всегда шаг вперед, потому что политики должны открывать двери для бизнеса", - сказала Наташа Пирц-Мусар.
В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки.
Дополнено 31.03.2025, 13.18
Президенты Казахстана и Словении провели переговоры в расширенном формате с участием официальных делегаций обеих стран.
Только что у нас состоялась очень содержательная беседа по многим вопросам, касающимся международной обстановки. Мы подтвердили нашу общую приверженность достижению положительных результатов в сфере взаимного сотрудничества. Мы приложим все усилия, чтобы добиться конкретных практических результатов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он назвал перспективные направления двустороннего сотрудничества, выразив приверженность созданию благоприятных условий для словенского бизнеса в Казахстане, включая прозрачность регулирования, защиту инвестиций и диверсификацию экономики.
Глава Казахстана отметил, что придает большое значение казахско-словенскому бизнес-форуму в Астане, который направлен на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных контактов двух стран.
Дополнено 31.03.2025, 13.28
По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление.
Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Словения в области образования и науки;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством экономики, туризма и спорта Республики Словения о сотрудничестве в области туризма;
- Меморандум о взаимопонимании между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Словении.
30.03.2025, 17:59 56616
Токаев и Эрдоган поздравили друг друга с праздником Ораза айт
Главы государств пожелали народам двух братских стран мира, благоденствия и процветания
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт.
Главы государств пожелали народам двух братских стран мира, благоденствия и процветания.
Собеседники подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства. Подчеркнута важность поддержания активного политического диалога на высшем уровне, который способствует продвижению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - сообщает Акорда.
Отметив важность продолжения тесного взаимодействия в многостороннем формате, главы государств также обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.
29.03.2025, 15:02 84306
Токаев провел неформальную встречу с Мирзиёевым Дополнено
Фото: Акорда
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурной сферах, сообщает Акорда.
Мы являемся союзниками, и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем Центрально-Азиатском регионе", - сказал Токаев.
Президент высоко оценил личный вклад Шавката Мирзиёева в дело сближения братских народов и продвижение общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития региона.
Глава Узбекистана отметил, что есть реальные результаты и успехи двустороннего сотрудничества в экономике. По его словам, первый квартал года завершился с ростом 5,4%.
Собеседники обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и водной сферах, а также в промышленной кооперации и туризме. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных контактов.
Отдельно были рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня. По итогам переговоров президенты подчеркнули твердую приверженность курсу на дальнейшее углубление казахско-узбекского стратегического партнерства.
Дополнено 29.03.2025, 20.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили выставку AlmatyFairai, сообщает Акорда.
На выставке, посвященной развитию искусственного интеллекта, главы государств ознакомились с передовыми решениями в области GovTech, FinTech, BigTech, Smart City, а также осмотрели специализированные зоны, в которых были представлены достижения IT-компаний, промышленные инновации и образовательные проекты.
Ранее президенты посетили горнолыжный кластер Алматы.
29.03.2025, 09:17 89271
Токаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясения
Фото: yktnews.com
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну и премьер-министру Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев с глубоким сожалением воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Мьянме. Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Мин Аун Хлайну и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Также глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават.
28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На севере Таиланда магнитуда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло 30-этажное строящееся здание. По предварительным данным, десять человек погибли и 16 пострадали, 101 считается пропавшими без вести. Толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода, пишет Reuters.
По последним данным, 694 человека погибли при землетрясении в Мьянме, 1670 человек пострадали, пишет РБК.
Отмечается, что власти Мьянмы попросили "любую страну, любую организацию" помочь с оказанием гуманитарной помощи и заявили, что "открыли все пути для иностранной помощи".
ООН направит 5 миллионов долларов США для оказания помощи стране и другим пострадавшим территориям. В организации подчеркнули, что природное бедствие усугубило "и без того тяжелую гуманитарную ситуацию" в Мьянме.
28.03.2025, 19:30 102271
Президент Казахстан и Генсек ООН обсудили актуальные вопросы сотрудничества
Гутерриш высоко оценил вклад Казахстана в укрепление глобальной безопасности и устойчивое развитие
Фото: Акорда
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обсудили актуальные вопросы сотрудничества между РК и ООН, сообщает Акорда.
В частности, президент отметил значимость единогласно принятой резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании в Алматы регионального центра по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Собеседники также обсудили дальнейшие шаги по институционализации регионального центра.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что в год 80-летия создания ООН, по-прежнему являющейся универсальной и безальтернативной организацией, важно направить усилия всех государств на соблюдение ее устава и общепризнанных принципов международного права.
В свою очередь Генеральный секретарь высоко оценил миротворческие усилия Казахстана и его вклад в укрепление глобальной безопасности и устойчивое развитие.
Ранее Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в ШОС.
28.03.2025, 15:07 100296
Токаев и Мирзиёев проведут неформальную встречу в Алматы
Фото: Акорда
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29 марта в Алматы состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Акорда.
В пресс-службе президента Казахстана рассказали, что в ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку.
Кроме того, президенты посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту.
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