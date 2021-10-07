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Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

06.10.2021, 18:38 9775
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами 11 государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Верительные грамоты вручили послы Объединенных Арабских Эмиратов - Мухаммед Саид Мухаммед Аль-Арики, Швейцарии - Дэвид Грихтинг, Ирландии - Брайан Макэлдафф, Мексики - Хосе Луис Мартинес Эрнандес, Новой Зеландии - Сиалей Аллегра ван Тур, Албании - Кастриот Робо, Гренады - Олег Фирер, Мавритании - Сид’Ахмед Аль Бекайе Хамади, Туниса - Тарак Бен Салем, Норвегии - Джон Микал Квистад, Никарагуа - Альба Асусена Торрес Мехия, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с официальным началом их миссии в нашей стране.
 

Вы представляете разные части света - Ближний Восток, Европу, Латинскую Америку и Карибский бассейн, Африку и Океанию. Будучи сторонником укрепления международного сотрудничества, Казахстан готов и впредь наращивать дружественные связи с вашими странами как в двустороннем, так и в многостороннем измерениях", - заявил глава государства.

 
Президент обратил внимание дипломатов на историческую веху - 30-летие Независимости нашей страны. Он подчеркнул, что современный Казахстан - это зрелое и состоявшееся государство, которое пользуется уважением за внутреннюю стабильность, эффективную модель единства в многообразии, динамичный экономический рост и сбалансированную внешнюю политику.
 
Касым-Жомарт Токаев остановился на подходах нашей страны к преодолению современных вызовов, в том числе последствий изменения климата. По его мнению, исключительную важность приобретает исполнение обещаний, которые будут приняты в рамках предстоящей глобальной Конференции в Глазго. В этой связи глава государства напомнил о планах Казахстана по достижению углеродной нейтральности.
 

В этом месяце мы запустим Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Доступ к зеленому финансированию и зеленым технологиям будет иметь решающее значение для ее реализации. Мы надеемся на налаживание сотрудничества со странами, которые вы представляете, включая ОАЭ, Швейцарию, Ирландию, Новую Зеландию и Норвегию", - сказал президент.

 
Касым-Жомарт Токаев также указал на важность обеспечения продовольственной и водной безопасности.
 

Казахстан является активным участником глобальной цепочки поставок продовольствия. Мы привержены экологизации и устойчивому развитию сельскохозяйственного сектора. Мы инициировали создание Исламской организации по продовольственной безопасности, в которую входят 36 стран и около 1,5 млрд человек, и в настоящее время председательствуем в данной Организации", – сказал он.

 
Глава государства подтвердил приверженность общему и неделимому евроатлантическому и евразийскому сообществу безопасности, провозглашенному в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года, приветствовав эффективное лидерство Албании на посту председателя ОБСЕ в 2020 году.
 
Касаясь вопросов обеспечения безопасности, президент назвал предотвращение конфликтов и поддержание мира в Азии одним из внешнеполитических приоритетов нашей страны. В этом контексте он отметил роль СВМДА в качестве жизнеспособной платформы для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности.
 
Касым-Жомарт Токаев также высказался о ситуации в Афганистане, призвав новые власти этой страны к выполнению обязательств по предотвращению любых проявлений насилия, контрабанды наркотиков и неконтролируемой миграции.
 
В продолжение глава государства проинформировал послов о вкладе Казахстана в международные усилия по стабилизации в Афганистане.
 

Мы прорабатываем вопрос поставки 5 тысяч тонн пшеничной муки на сумму 2,5 млн долларов в качестве гуманитарной помощи афганскому народу, и эта помощь будет постоянно предоставляться этой стране", - сообщил президент.

 
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал дипломатам успехов и передал слова приветствия главам их государств и правительств.
 

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    Токаев поздравил с днем рождения президента Таджикистана

    05.10.2021, 15:34 31402
    Токаев поздравил с днем рождения президента Таджикистана
    Фото: akorda.kz
    НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев сегодня провел телефонные переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Казахстанский президент поздравил своего коллегу с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского Таджикистана, сообщает Акорда
     
    Токаев особо отметил огромный личный вклад Эмомали Рахмона в укрепление казахско-таджикских отношений дружбы, доверия и стратегического партнерства.
     
    Президенты также обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
     
    Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за активную и плодотворную работу в ходе прошедших в Душанбе саммитов ОДКБ и ШОС. 
     
    Стороны договорились поддерживать активный политический диалог на высшем уровне и обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.
     

    Токаев принял делегацию Европейского союза

    05.10.2021, 13:34 36154
    Токаев принял делегацию Европейского союза
    Фото: Акорда
    НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Европейского союза по правам человека Имона Гилмора и специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы взаимодействия в рамках расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом. Также были рассмотрены вопросы региональной безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.
     
    Глава государства проинформировал делегацию ЕС о политических и экономических реформах в нашей стране, а также о мерах по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.
     
    Имон Гилмор, высоко оценив уровень политического и торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Европейского союза, подчеркнул своевременность и важность поддержания контактов для дальнейшего углубления партнерства.
     
    Спецпредставитель ЕС по правам человека высказал мнение, что предстоящий визит президента Казахстана в Брюссель станет важной вехой в развитии двусторонних отношений.
     
    Делегация ЕС приветствовала лидерство Казахстана в регионе в контексте стабилизации ситуации в Афганистане, особо отметив решения Касым-Жомарта Токаева о размещении офиса Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы и оказании помощи афганским студентам.
     
    Имон Гилмор и Тери Хакала сообщили президенту о том, что они будут представлять Брюссель на Гражданском форуме Центральная Азия - Европейский союз, который открывается в Алматы.
     

    В Nur Otan назвали ряд факторов, которые могут повлиять на дальнейший рост цен на продукты

    04.10.2021, 17:40 62371
    В Nur Otan назвали ряд факторов, которые могут повлиять на дальнейший рост цен на продукты
    Фото: Nur Otan
    НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Республиканском общественном совете по развитию аграрного сектора при партии Nur Otan высказались о подорожании основных продуктов питания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Как отметил председатель Аграрного совета, депутат мажилиса Берик Оспанов, партией Nur Otan неоднократно поднимались вопросы по обеспечению в регионах продовольственных запасов для недопущения дефицита и роста цен.
     

    Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сохраняется тенденция роста мировых цен на продовольственные товары. Так, в августе мировые цены выросли на 33% в сравнении с предыдущим годом. Сахар подорожал на 9,6%, растительные масла - на 6,7%, зерновые - на 3,4%, в том числе пшеница - на 8,8%. Все это также будет влиять на увеличение цен на внутреннем рынке Казахстана, так как импорт сельхозпродукции в страну только за прошлый год составил более $4 млрд", - сказал Берик Оспанов.

     
    С начала года цены на социально-значимые продукты питания выросли на 9,6%. Наибольший рост отмечен в Нур-Султане (11,3%), Кызылординской (11,2%) и Жамбылской (10,7%) областях. При этом снижения цен на продукты питания с начала года не наблюдалось ни в одном из регионов.
     
    Из продовольственных товаров больше всего подорожали морковь - на 40,7%, масло подсолнечное - на 29,4%, капуста - на 25,7%, картофель - на 21,2%, лук - на 19,5% и сахар на 13%, несмотря на увеличение объема его производства за 8 месяцев в 3 раза.
     

    Анализ показывает, что ежегодный рост цен на картофель и морковь формируется в основном в период межсезонья (март - июль) и в редких случаях в зимний период - в зависимости от завершения уборочной кампании. Вместе с тем на сегодня имеется ряд факторов, которые могут повлиять на дальнейший рост цен на овощи (картофель, морковь, лук, свекла, капуста). Это возросшие транспортные расходы, сложившиеся летом текущего года экстремально засушливые условия в ряде регионов, рост оплаты аренды и другие. В случае непринятия конкретных мер цены могут вырасти до начала сезонных сроков. Предположительно, до конца текущего года", - подчеркнул он. 

     
    При этом, по словам Берика Оспанова, реализуемые Министерством сельского хозяйства и местными исполнительными органами меры, такие как установление пороговых значений и предельно допустимых розничных цен, организация продуктовых ярмарок, кредитование торговых сетей, ни в одном регионе не удерживают инфляцию на уровне или ниже установленного порога. Также не на должном уровне организована работа по формированию стабилизационных фондов в регионах. 
     

    По данным регионов, обеспеченность имеющимися запасами продтоваров (по фактическому потреблению) составляет всего от нескольких дней до недели. К примеру, по состоянию на 20 сентября в Актюбинской и Жамбылской областях остались запасы только по нескольким видам социально-значимых продовольственных товаров (мука, рис), а в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях в стабфондах запасы продовольственных товаров отсутствуют. Наименьшие объемы финансирования для формирования стабфондов предусмотрены в Северо-Казахстанской (146,6 млн тенге), Кызылординской (83,5 млн тенге) и Восточно-Казахстанской областях (23,6 млн тенге)", - сообщил председатель совета.

     
    Вместе с тем закупаемые прежде объемы продовольствия в стабфонды будут недостаточны в предстоящем периоде, заявил нуротановец. В связи с этим в целях минимизации спекулятивного роста цен необходимо должным образом реагировать на аналогичные попытки повышения цен, которые наблюдались весной 2021 года. 
     
    Так, в настоящее время перекупщиками на рынках формируется очень высокая торговая наценка. Например, сегодня сельхозпроизводители реализуют картофель и морковь по цене 70-80 и 110 тенге соответственно, а на рынках цена доходит до 155 и 205 тенге (например, в Актау - картофель 189 тенге, морковь 287 тенге). 
     

    Такие факты свидетельствуют о слабой организации форвардных закупок продукции непосредственно у хозяйств. Так, по информации крупных сельхозпредприятий, на направленные летом 2020 года в региональные СПК письма с предложением о заключении договоров хранения сельхозпродукции по фиксированной цене не были получены ответы. В результате в июне цены на картофель достигли в среднем по республике 217 тенге за килограмм, а в отдельных регионах - 290 тенге за килограмм", - возмутился Берик Оспанов.

     
    В этой связи Республиканским общественным советом по развитию аграрного сектора при партии Nur Otan дан ряд рекомендаций Министерству сельского хозяйства и председателям филиалов партии Nur Otan - акимам регионов, в том числе определить необходимый перечень и объем продовольственных товаров, достаточный для недопущения роста цен, принять меры по обеспечению достаточных резервов продовольствия в региональных стабилизационных фондах путем закупа продукции непосредственно у товаропроизводителей по низким ценам для последующей стабилизации рынка и др. 
     
    Региональным и территориальным общественным советам по развитию аграрного сектора при партии Nur Otan в срок до 8 октября поручено рассмотреть вопрос недопущения роста цен на социально-значимые продукты питания и насыщения внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами.
     
    Сообщается, что информацию о принятых мерах необходимо представить в Центральный аппарат партии в срок до 1 ноября 2021 года.
     

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