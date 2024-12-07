Токаев провел ряд встреч в рамках One Water Summit в Эр-Рияде

Президент РК встретился с президентом Франции и с наследным принцем Саудовской Аравии

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Эр-Рияд. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На полях One Water Summit в Эр-Рияде состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила пресс-служба Акорды.









Президент РК выразил благодарность Эмманюэлю Макрону за исключительное гостеприимство, оказанное делегации Казахстана в рамках недавнего госвизита во Францию.





Глава государства подчеркнул важность достигнутых в Париже договоренностей о выводе казахско-французских отношений на уровень упроченного стратегического партнерства.





Я глубоко удовлетворен итогами переговоров и подписанными соглашениями. Этот визит стал значимым шагом на пути к долгосрочному экономическому росту и укреплению связей между нашими странами. Отрадно, что уже спустя несколько недель мы видим конкретные результаты реализации ключевых соглашений в различных сферах", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





В свою очередь президент Франции отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув важность совместных усилий в таких сферах, как борьба с изменением климата и развитие "зеленой" экономики.





Стороны обсудили перспективы активизации сотрудничества в областях энергоэффективности, чистых технологий, управления водными ресурсами, инноваций, обмена данными и искусственного интеллекта.





В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом.









Президент поблагодарил Хранителя двух святынь - Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда за поддержку в проведении One Water Summit в Эр-Рияде. Глава государства выразил уверенность в том, что саммит, который проходит под председательством Казахстана и Франции, внесет значительный вклад в продвижение глобальной экологической повестки.





Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в этом году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям между Казахстаном и Саудовской Аравией. По его словам, за этот период страны наладили доверительный политический диалог, создали прочную правовую базу и реализовали ряд инвестиционных проектов.





В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, нефтегазовой промышленности, транспорта и логистики.





Наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд подчеркнул, что Казахстан является важным партнером Саудовской Аравии в Центральной Азии. Он указал на широкие возможности, открывающиеся для поступательного развития двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.





Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики.