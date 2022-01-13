НУР-СУЛТАН. 8 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой проведения онлайн-саммита ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня в ходе телефонного разговора президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Российской Федерации Владимира Путина Токаев выступил с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации", - сообщили в Акорде по итогам состоявшегося телефонного разговора главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента РФ Владимира Путина.

В ходе телефонного разговора двух президентов, Токаев предложил провести в ближайшее время саммит ОДКБ в онлайн-формате. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

Кроме того, президент РК выразил признательность российскому лидеру за поддержку в решении вопроса о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в восстановлении конституционного порядка и законности.

Глава государства проинформировал Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется, отметив, что "очаги террористических атак сохраняются". "Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью", - отмечается в сообщении.