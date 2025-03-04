03.03.2025, 14:56 43601
Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном составил $533 млн
Фото: primeminister.kz
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Баку. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках официального визита в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и передал ему теплые слова приветствия от главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба правительства.
Также Бектенов и премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в транспортно-логистической отрасли, развития культурно-гуманитарных связей.
В 2024 году товарооборот между двумя странами составил $533 млн. Казахстан готов нарастить поставки 130 видов несырьевых товаров в Азербайджан на сумму свыше $340 млн. Внимание уделено взаимодействию в транспортно-логистической сфере. За прошлый год объем перевозок грузов по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута вырос на 62% и достиг 4,5 млн тонн. Между железными дорогами двух стран завершена интеграция платформы Digital Trade Corridor. Стороны подтвердили намерение приложить все усилия для поднятия двустороннего товарооборота на более высокий уровень", - сообщили в пресс-службе.
По итогам встреч подписан ряд двусторонних документов.
Среди них документ по проектированию и строительству подводной оптоволоконной линии связи по маршруту Казахстан - Азербайджан. Проект имеет стратегическое значение для повышения качества и надежности связи, расширения передачи данных между Азией и Европой", - отметили в правительстве.
Стороны также обсудили взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере. Азербайджанская сторона высоко оценила вклад Казахстана в процесс восстановления Карабаха.
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28.02.2025, 18:32 126881
Встреча на космодроме: главы Минцифры и Роскосмоса обсудили совместные проекты
Особое внимание было уделено предстоящему празднованию 70-летия космодрома Байконур, которое состоится в этом году
Фото: МЦРИАП РК
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Байконур. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов провели встречу на космодроме Байконур, сообщает пресс-служба МЦРИАП.
В ходе встречи участники посетили объекты комплекса и ознакомились с ходом реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек", который является стратегическим направлением в развитии космической отрасли Казахстана и России. Он направлен на создание новой пусковой инфраструктуры, обеспечивающей запуск перспективных ракет-носителей.
Особое внимание было уделено предстоящему празднованию 70-летия космодрома Байконур, которое состоится в этом году. Обсуждались основные мероприятия, посвященные юбилею, и их организационные вопросы", - отметили в ведомстве.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства в сфере космических исследований и запусков, а также в реализации совместных проектов, направленных на развитие и использование космической инфраструктуры.
Напомним, сегодня утром с космодрома стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-30".
28.02.2025, 12:24 139091
Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Соглашение будет реализовано в конце марта - апреле этого года
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Тегеран. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Иранский парламент ратифицировал соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
По словам министра промышленности, рудников и торговли Мохаммада Атабака, торговое соглашение с ЕАЭС было ратифицировано парламентом Ирана и будет реализовано в конце марта - апреле этого года", - пишет агентство.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.
Напомним, 26 декабря Высший Евразийский экономический совет предоставил Ирану статус государства - наблюдателя при ЕАЭС.
27.02.2025, 13:07 175881
IACA нацелена на укрепление связей с Казахстаном - Харрис
Фото: Акорда
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с новым президентом Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Памелой Харрис, сообщает Акорда.
Глава Казахстана поздравил ее с избранием на ответственный пост и выразил уверенность, что ее опыт придаст новый импульс деятельности организации. Он также подчеркнул, что обеспечение верховенства закона и реформирование судебной системы играют ключевую роль в построении правового государства.
Мы проводим чрезвычайно важные реформы, направленные на продвижение закона и порядка в Казахстане. Мы убеждены, что верховенство закона должно быть воплощено в жизнь. Я считаю, что это очень важно для обеспечения стабильности и процветания нашей страны. Поэтому я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество Международной ассоциации с Казахстаном и нашей судебной системой", - сказал Токаев.
В свою очередь руководитель IАСА высоко оценила проводимые в нашей стране правовые реформы и выразила готовность к продолжению взаимодействия. По ее словам, разделение функций судебной администрации и Верховного суда является одним из наиболее эффективных решений в мировой практике. Памела Харрис отметила, что ассоциация нацелена на укрепление связей с Казахстаном, а также рассказала об активном участии представителей национальной судебной администрации в работе IАСА.
В ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты реформирования системы правосудия. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия между судебными органами, перспективам применения цифровых решений и искусственного интеллекта в судопроизводстве.
25.02.2025, 14:53 207506
Токаев обсудил с новым премьером Кыргызстана реализацию двусторонних проектов в водно-энергетической отрасли
Президент заявил о необходимости способствовать запуску индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев обсудили вопросы всестороннего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном, информирует Акорда.
Поздравив Адылбека Касымалиева с назначением главой кабмина Кыргызстана, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его первый официальный визит в Астану особенно важен для дальнейшего укрепления уз дружбы и союзничества между двумя братскими народами.
По словам президента, одной из главных задач правительств двух стран является контроль за полноценной реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. В частности, необходимо изыскать новые возможности по расширению объемов товарооборота, способствовать скорейшему запуску индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе, а также создать благоприятные условия для транзитно-транспортного сообщения.
В свою очередь Адылбек Касымалиев выразил благодарность за оказанное кыргызской делегации гостеприимство на казахской земле и передал наилучшие пожелания от главы Кыргызстана Садыра Жапарова.
Наш президент неизменно придает большое значение углублению дружеских, добрососедских отношений с братским Казахстаном. Благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встреч на высшем уровне, укрепляется сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах", - сказал руководитель правительства Кыргызстана.
Он заверил, что все задачи, поставленные главами государств, детально прорабатываются с казахстанскими коллегами.
Особое внимание в ходе встречи было уделено реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействию в водно-энергетической отрасли.
Ранее сообщалось, что объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном достиг $1,6 млрд.
25.02.2025, 14:09 208431
Токаев и Новак обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества Казахстана и России
Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель председателя правительства России Александр Новак обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, информирует Акорда.
В ходе встречи президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами.
Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики.
Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана с Россией в 2024 году увеличился на 2,7%, составив 27,8 млрд долларов.
21.02.2025, 21:14 262926
Торжественный прием в честь Дня защитника Отечества прошел в Астане
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В честь Дня защитника Отечества посольство России в Казахстане организовало торжественный прием в Астане, передает корреспондент агентства.
Мы высоко ценим союзнические отношения с Республикой Казахстан, основанные на сохранении и умножении заложенных традиций многовековой дружбы народов двух стран. Наши отношения успешно развиваются в политической, экономической, социально-гуманитарной, а также военной и военно-технической сферах", - выступил атташе по вопросам обороны при посольстве России Геннадий Сулимук.
Дипломат напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Мы будем вместе акцентировать важность осмысления грандиозного подвига, совершенного нашими предками на полях сражений и в тылу. Вместе чествовать фронтовиков и тружеников тыла, проводить совместные мероприятия, в том числе с участием российской и казахстанской молодежи. Очень важно не позволить очернить нашу общую Великую историю, изменить или "забыть" уроки той войны", - отметил Геннадий Сулимук.
По его словам, российская сторона приветствует наращивание возможностей казахстанских вооруженных сил, их нацеленность на борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной преступностью, нелегальной миграцией и другими современными вызовами и угрозами.
Высоко оцениваем коллективные действия по организации миротворческих операций и реагированию на кризисные ситуации в зоне ответственности ОДКБ. Отмечаем эффективность председательства Астаны в этой Организации в 2024 году и, признавая ее важную роль в обеспечении региональной стабильности, поддерживаем стремление к дальнейшему укреплению нашего военно-политического союза", - подчеркнул дипломат.
Также с приветственным словом выступил заместитель министра обороны Республики Казахстан Шайх-Хасан Жазыкбаев.
Мы всегда должны помнить, что свобода и мир не даются легко. На плечах защитников Отечества лежит огромная ответственность, и их подвиг остается в наших сердцах, в памяти будущих поколений. ... Армия это гарант суверенитета и целостности страны, оплот единства и уверенности народа в завтрашнем дне", - сказал замминистра обороны Казахстана.
В ходе приема троим гражданам Казахстана были вручены медали Минобороны России "За укрепление боевого содружества"
В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.
Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота. В новейшей истории его смысл расширился. В России по сложившейся традиции День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Свое нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей истории он ведет с начала XX века.
21.02.2025, 12:40 268501
Посол России в Казахстане возложил цветы к Монументу защитникам Отечества
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Астане состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу защитникам Отечества "Отан коргаушылар", передает корреспондент агентства.
Я хочу подчеркнуть, что этот год и сегодняшняя дата особые. Во-первых, 2025 год провозглашен президентом РФ Владимиром Путиным Годом защитника Отечества в России, во-вторых, этот год юбилейный - мы отмечаем 80-летие Великой Победы. И я уверен, что мы здесь вместе с нашими казахстанскими друзьями, союзниками по достоинству отметим обе эти даты", - выступил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
Как отметил посол, 9 мая на Парад Победы на Красной площади приглашены лидеры многих иностранных государств. Особое гостеприимство праздничная Москва окажет президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, руководителю страны, которая является ближайшим союзником России.
В церемонии также приняли участие атташе по вопросам обороны при посольстве России в Астане Геннадий Сулимук, представители Министерства обороны РК, сотрудники российских загранучреждений в Астане и члены их семей, соотечественники.
В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.
Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота. В новейшей истории его смысл расширился. В России по сложившейся традиции День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Свое нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей истории он ведет с начала XX века.
19.02.2025, 19:13 258886
Президент Казахстана наградил короля Иордании орденом "Алтын Қыран"
Фото: Акорда
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил королю Иордании Абдалле II аль-Хусейну высшую государственную награду РК - орден "Алтын Қыран", сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении президент отметил прочные партнерские отношения между Казахстаном и Иорданией и значительный личный вклад короля Абдаллы в укрепление казахско-иорданских связей.
Благодаря неизменной поддержке вашего величества мы углубили наше сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, от экономического и инвестиционного взаимодействия до культурных и образовательных обменов. Будучи выдающимся государственным деятелем, защитником мира и образцом мудрости, вы продолжаете вдохновлять многих во всем мире. Народ Казахстана относится к вам с глубочайшим уважением. Мы гордимся тем, что Иордания является для нас не только партнером, но и настоящим другом. Под вашим мудрым руководством Иордания играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности, межконфессионального диалога и продвижении гуманитарной деятельности. Эти ценности перекликаются с приверженностью Казахстана миру, толерантности и дипломатии. Во многом благодаря вашим неустанным усилиям и неизменной личной поддержке мы смотрим в будущее нашего сотрудничества с большим оптимизмом и новыми надеждами, - подчеркнул президент, награждая главу Иордании.
Король Абдалла II аль-Хусейн выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн приняли совместное заявление. Также в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд документов.
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