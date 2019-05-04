ЦИК зарегистрировала Токаева кандидатом в президенты РК

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - 3 мая 2019 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, в котором приняли участие представители ряда политических партий и государственных органов. На заседании был рассмотрен проект постановления "О регистрации Касым-Жомарт Кемелулы Токаева кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года", передает Kazakhstan Today.

С докладом о проекте постановления выступила секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Мустафина Сабила Сапаровна.

23 апреля 2019 года в Центральную избирательную комиссию были представлены документы К. Токаева о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан Общественным объединением "Партия "Nur Otan".

На основании данных документов, а также установления кандидатом свободного владения государственным языком постановлением Центральной избирательной комиссии от 25 апреля 2019 года №16/244 установлено соответствие кандидата в президенты Касым-Жомарт Кемелулы Токаева требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" и выданы подписные листы для сбора подписей граждан", - сообщила ЦИК.

Для регистрации кандидата в Центральную избирательную комиссию также были представлены следующие документы: справка органа государственных доходов о сдаче кандидатом в президенты Токаевым декларации о доходах и имуществе; медицинское заключение об отсутствии у кандидата в президенты Токаева заболеваний, препятствующих его регистрации; протоколы территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы Республики о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата в президенты Токаева.

Согласно данным протоколам доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты Токаева были собраны подписи 315 910 граждан во всех 17 регионах Казахстана, из них достоверными были признаны 313 653.

При этом, необходимое число достоверных подписей в поддержку кандидата в президенты Республики Казахстан, установленное постановлением Центральной избирательной комиссией от 15 апреля 2019 года № 13/237, составляет количество не менее 118 140 подписей.

Все документы, необходимые для регистрации Токаева кандидатом в президенты, предоставлены в Центральную избирательную комиссию и полностью соответствуют предъявленным к ним требованиям. На основании вышеизложенного принято постановление "О регистрации Касым-Жомарт Кемелулы Токаева кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года".





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