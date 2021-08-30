В адрес президента Казахстана продолжают приходить телеграммы с соболезнованиями

НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - На имя Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы соболезнований от глав иностранных государств, правительств и международных организаций в связи с трагическими событиями в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшими гибель и ранение людей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Телеграммы поступили от президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, президента Республики Армения Армена Саркисяна, премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова.

В телеграммах выражены слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Телеграммы соболезнований продолжают поступать, добавили в пресс-службе Акорды.









Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов , произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.





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