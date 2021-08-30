В адрес президента Казахстана продолжают приходить телеграммы с соболезнованиями

Телеграммы поступили от президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, президента Республики Армения Армена Саркисяна, премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова.
В телеграммах выражены слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Телеграммы соболезнований продолжают поступать, добавили в пресс-службе Акорды.
Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов. Число погибших в результате ЧС достигло 12 человек.
Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.
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