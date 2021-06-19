В Кыргызстане задержали бывшего первого вице-премьера

БИШКЕК. 18 ИЮНЯ - В Кыргызстане задержали бывшего первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Досудебным производством были установлены преступные действия бывшего первого вице-премьер-министра КР Тайырбека Сарпашева в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями канадской компании "Центерра", направленные на лоббирование интересов данной компании в ущерб экологической безопасности ледникам, расположенным на руднике "Кумтор", сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-центр ГКНБ.

Следствием установлено, что Тайырбек Сарпашев, занимая ответственные должности в правительстве, в интересах компании "Центерра" препятствовал разработке и принятию проекта закона "О ледниках", обеспечивающего их сохранность. Более того, Сарпашев внес на рассмотрение парламента дополнения в Водный кодекс, позволяющий ЗАО "Кумтор Голд Компани" вести разработку на ледниках Лысый и Давыдов, расположенных на руднике "Кумтор", что привело к их разрушению", - информирует ГКНБ.

Отмечается, что в ближайшее время Тайырбек Сарпашев будет уведомлен о подозрении в совершении преступления, а Первомайский районный суд Бишкека рассмотрит вопрос избрания меры пресечения на период следствия.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов - Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

По данным портала, 15 мая в офисах ЗАО "Кумтор Голд Компани" были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником "Кумтор".

Уголовные дела по "Кумтору" расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

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