В МИД Казахстана состоялась встреча с делегацией сената Франции
Фото: МИД РК
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провел встречу с делегацией комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам сената парламента Французской Республики во главе с Валери Буайе, членом группы дружбы "Франция - Центральная Азия" сената парламента Франции, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-французского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также взаимодействию по вопросам климатической повестки и продвижению инициатив, направленных на обеспечение экологической устойчивости.
Собеседники подчеркнули важность расширения межпарламентского диалога как эффективного инструмента укрепления двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную нацеленность на дальнейшее поступательное развитие казахско-французского стратегического партнерства.
Также в МИД РК сообщили, что в Душанбе состоялась церемония возложения венков к монументу воинам-казахстанцам, погибшим в 1995 году при выполнении задач по охране таджикско-афганской границы в составе сил СНГ. В мероприятии приняли участие дипломаты, военные и представители общественности. Участники почтили память 17 погибших военнослужащих, отметив их мужество и вклад в обеспечение безопасности, а также подчеркнули важность сохранения исторической памяти о совместной службе и подвиге казахстанских военных.
Посол РК в Таджикистане Валихан Туреханов отметил, что подвиг казахстанских воинов, проявивших мужество и стойкость при защите внешних рубежей СНГ, навсегда останется в памяти народа Казахстана. Он подчеркнул, что их самоотверженность и верность воинскому долгу являются примером истинного патриотизма, мужества и преданности Родине, а также указал на важность сохранения исторической памяти о героизме военнослужащих и передачи этих ценностей молодому поколению.
Казахский дипломат выразил искреннюю благодарность руководству Республики Таджикистан за постоянную поддержку в сохранении исторической памяти о подвиге казахстанских воинов и за содействие в организации памятных мероприятий.
Узбекистан является надежным стратегическим партнером Казахстана - Токаев
Ташкент. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе неформальной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подчеркнул, что для РК Узбекистан является надежным стратегическим партнером, сообщает Акорда.
С учетом нынешней нестабильной геополитической ситуации этот визит приобретает особое значение. Для Казахстана Узбекистан является надежным стратегическим партнером. В ходе визита мы обменяемся мнениями по наиболее актуальным вопросам, обсудим повестку двусторонних отношений. Между нашими странами нет каких-либо противоречий или разногласий. Подписанные соглашения и договоренности последовательно реализуются. Правительство Казахстана четко понимает необходимость безусловного выполнения взаимных обязательств. Соответствующая работа проводится под моим контролем", - сказал глава государства.
Президент отметил, что священная Бухара с историей, насчитывающей более 2,5 тысячи лет, является неотъемлемой частью мирового историко-культурного наследия.
Глава государства также подчеркнул, что исторически сложившиеся тесные связи служат незыблемым фундаментом подлинного стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Узбекистана.
Казахстан как ближайший союзник всецело поддерживает проводимые под Вашим мудрым руководством масштабные политические и экономические преобразования. Благодаря Вашему выверенному стратегическому курсу неуклонно повышается благосостояние народа, реализуются масштабные инфраструктурные и социальные проекты, которые получают хорошие оценки, рейтинги со стороны ведущих финансовых институтов, укрепляется международный авторитет страны. Уверен, Ваша последовательная политика, основанная на приоритете национальных интересов, будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию Узбекистана, равно как и всего региона", - отметил президент.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидера Узбекистана за поздравления по случаю принятия новой Конституции Казахстана. По его словам, Шавкат Мирзиёев первым из зарубежных лидеров поздравил Казахстан с этим историческим событием. Глава государства поддержал инициативу президента Узбекистана "Чистый воздух", отметив ее актуальность и для крупных городов Казахстана.
В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил, что встреча в Бухаре имеет большое значение для расширения многогранных связей между странами.
Ваш визит является еще одним ярким выражением того, что между двумя народами царит вековая дружба, тесное братство, стратегическое партнерство и союзнические отношения постоянно укрепляются. Уверен, что наша сегодняшняя откровенная и искренняя встреча послужит обогащению взаимовыгодного сотрудничества новым содержанием, достижению конкретных практических результатов и дальнейшему расширению регионального сотрудничества", - сказал президент Узбекистана.
Он заявил, что узбекский народ как самый близкий сосед и союзник всегда искренне радуется эффективным реформам Касым-Жомарта Токаева по построению справедливого Казахстана.
В ходе встречи собеседники подтвердили стратегический курс на углубление экономического партнерства. Достигнута договоренность об усилении взаимодействия правительств двух стран для достижения конкретных показателей в торговле и производстве. Акцентирована важность системной поддержки деловых кругов и стимулирования их деловой активности.
Главы государств обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в области добычи и переработки редкоземельных металлов, транзитно-транспортной, водно-энергетической сферах, а также IT-секторе. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных контактов и развитию туризма.
По итогам переговоров президенты условились принять дорожную карту между правительствами двух стран по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, во время неформальной встречи в Бухаре Шавкат Мирзиёев передал Касым-Жомарту Токаеву ряд архивных материалов. В частности, казахстанской стороне предоставлены копии найденных в Узбекистане ценных документов, чертежей и фотоматериалов 1920-1950-х годов, имеющих отношение к мавзолеям Ходжи Ахмеда Яссауи и Рабии Султан Бегим в Туркестане.
Данные материалы, многие из которых до настоящего времени не вводились в научный оборот, имеют большую культурную и историческую ценность", - отметили в Акорде.
Также в рамках визита в Узбекистан Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди. Главы государств осмотрели мемориальный комплекс, состоящий из медресе, двух мечетей и минарета. В присутствии президентов были прочитаны суры из Корана и произнесены молитвы за мир и процветание двух братских народов. Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев совместно посетили общенациональный хакатон по искусственному интеллекту, который проходит в Бухаре.
Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с деятельностью хлопково-текстильного кластера MERGANTEKS, который представляет собой вертикально интегрированное производство полного цикла - от переработки сырья до выпуска готовой текстильной продукции.
Напомним, вчера стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства в ходе неформальной встречи в Бухаре.
Токаев и Мирзиёев обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства в Бухаре
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства в ходе неформальной встречи Бухаре, сообщает Акорда.
Кроме того, главы государств планируют обсудить перспективы союзничества двух стран, а также актуальные вопросы региональной повестки.
Напомним, в прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Тогда главы государств подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы, а также обозначили высокую динамику развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, президенты подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного партнерства.
Казахстан и Армения укрепляют политический диалог и взаимовыгодное сотрудничество Дополнено
Ереван. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе официального визита в Ереван министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Глава внешнеполитического ведомства передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ваагну Хачатуряну.
Ермек Кошербаев отметил, что в Казахстане ценят личное внимание и вклад президента Армении в развитие казахско-армянских отношений. Выразил признательность за решение Ваагна Хачатуряна принять участие в региональном экологическом саммите, который состоится 22-23 апреля 2026 года в Астане.
Армения является важным и надежным партнером Казахстана, с которым нас связывают тесные всесторонние связи. Сегодня казахско-армянские связи развиваются поступательными темпами, конструктивным подходом и готовностью учитывать интересы друг друга. Этому способствует доверительный политический диалог на высшем уровне, активно развивающееся межпарламентское и межправительственное сотрудничество", - подчеркнул глава МИД Казахстана.
В свою очередь президент Армении отметил актуальность проведения регионального экологического саммита, организованного в Астане под эгидой ООН. Президент Армении сообщил, что полностью разделяет позицию Казахстана о необходимости объединить усилия мирового сообщества в поиске совместных ответов на экологические вызовы.
В заключение встречи президент подчеркнул, что Армения придает большое значение дальнейшему развитию и упрочению армяно-казахских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении.
Дополнено 09.04.2026, 20.56
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев также встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Глава внешнеполитического ведомства передал премьеру теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Благодаря усилиям лидеров двусторонние отношения между Казахстаном и Арменией вышли на качественно новый уровень. Налажен устойчивый политический диалог, поддерживаются регулярные контакты на высшем и высоком уровне, посредством межправкомисии координируется торгово-экономическое сотрудничество, активно развиваются культурно-гуманитарные и научно-образовательные связи", - отметил Ермек Кошербаев.
Министр с удовлетворением констатировал, что новая геополитическая ситуация в регионе Южного Кавказа открыла новые возможности для экономик двух стран. В частности, в прошлом году был возобновлен экспорт казахстанского зерна в Армению по железнодорожному маршруту через территории России, Азербайджана и Грузии. В этой связи он подтвердил заинтересованность в долгосрочных поставках сельхозпродукции, в частности зерна и мяса в Армению.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений в транспортно-транзитной и торговой сферах в рамках эффективной реализации дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами Казахстана и Армении на 2026-2030 годы.
Глава МИД Казахстана также сообщил о мерах по налаживанию регулярного прямого авиасообщения между странами.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, отметив, что на данном треке сотрудничества Казахстан и Армения наработали положительный опыт совместной работы и сегодня позиции сторон схожи по многим вопросам.
В заключение встречи стороны подтвердили намерение совместными усилиями способствовать наращиванию межгосударственного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Главы МИД Казахстана и Армении определили новые направления и пути сотрудничества
Ереван. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе официального визита в Ереван провел переговоры с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.
Стороны обстоятельно рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления многопланового взаимовыгодного сотрудничества. Особое внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, а также вопросам транзитно-транспортного потенциала. Была подчеркнута важная роль деятельности межправительственной комиссии и казахско-армянского делового совета.
Важной задачей для нас является содействие качественному и количественному росту взаимного товарооборота. Этому может способствовать диверсификация торговли, создание возможностей на взаимной основе продвижения новых видов товаров на рынки наших стран", - сообщил Ермек Кошербаев.
Стороны отметили наличие хорошей основы для укрепления торговых связей, которую формируют свыше 100 предприятий с участием казахстанского капитала, зарегистрированных в Армении, и более 400 армянских компаний, работающих в Казахстане.
Кошербаев информировал своего визави о многообразном пакете преференций, предоставляемых инвесторам в Казахстане. Он высказал уверенность, что объединение потенциалов двух стран позволят значительно активизировать инвестиционное сотрудничество.
К многообещающим и взаимовыгодным направлениям было отнесено сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. В этой связи был отмечен успешный проект по созданию в Казахстане филиала армянского образовательного центра TUMO Astana. Глава МИД Казахстана также высказал заинтересованность в реализации совместных инициатив, направленных на развитие инновационной экосистемы и продвижение отечественных технологических решений.
В качестве новых и перспективных направлений партнерских связей были рассмотрены атомная энергетика, фармацевтика, высшее образование и здравоохранение.
Глава казахстанского внешнеполитического ведомства обратил внимание на инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по учреждению Международной организации по воде в системе ООН, нацеленной на развитие глобального взаимодействия в сфере эффективного управления водными ресурсами.
Стороны также обсудили вопросы, связанные с региональными транспортными коммуникациями, подчеркнув, что транзитно-логистическая связанность создает новые возможности для интеграции рынков Центральной Азии и Южного Кавказа. С удовлетворением была отмечена динамика решения вопросов по возобновлению прямых авиарейсов между городами Казахстана и Армении.
Собеседники сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обратив особое внимание на вопросы укрепления мира и стабильности в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Также было отмечено конструктивное взаимодействие в рамках международных организаций.
МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом для укрепления международных связей, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, посол Республики Казахстан в Республике Индия Азамат Ескараев провел встречу с генеральным директором департамента внешнеэкономических связей Министерства иностранных дел Индии Басиром Ахмедом. Было подчеркнуто, что связи между двумя странами выходят далеко за рамки формальной дипломатии и имеют глубокие исторические и культурные корни. Казахстан и Индия, являясь близкими партнерами в евразийском и азиатском пространстве, придают стратегическое значение двустороннему сотрудничеству.
Также посол Республики Казахстан в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев провел встречу с председателем Японской федерации бизнеса "Кейданрэн" Ешинобу Цуцуи.
В ходе встречи посол пригласил японские компании к реализации совместных инвестиционных проектов, ознакомив с экспортными возможностями Казахстана и перспективными направлениями для сотрудничества. Были презентованы условия ведения бизнеса в специальных экономических зонах Казахстана, а также возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута как эффективного и надежного логистического коридора между Европой и Азией.
Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в Армению
Ереван. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 8-9 апреля с официальным визитом в Армении находится министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Вчера главу казахстанского внешнеполитического ведомства в Ереване встретил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
9 апреля в МИД Армении состоится встреча в формате тет-а-тет министров иностранных дел, за которой последует встреча в расширенном формате", - проинформировали в МИД Армении.
В составе казахстанской делегации также министр транспорта Нурлан Сауранбаев.
Товарооборот между Казахстаном и Арменией в 2025 году составил $69,2 млн. В том числе экспорт составил $49 млн, импорт - $20,2 млн.
Праздничные концерты состоялись в честь 30-летия дипломатических отношений Казахстана и Алжира
Алжир. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алжире прошли торжественные мероприятия в честь 30-летия установления дипломатических отношений с Казахстаном, включая совместный концерт казахской группы Forte Trio и Государственного симфонического оркестра Алжира, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В мероприятиях приняли участие официальные лица, деятели культуры, представители деловых кругов, дипломатического корпуса, друзья Казахстана, а также ведущие алжирские СМИ.
Посол Казахстана Ануарбек Ахметов отметил укрепление дружеских связей и высокий уровень доверия между странами, подчеркнув важность обмена письмами глав внешнеполитических ведомств в честь юбилея. Государственный секретарь МИД Алжира Софиан Шаиб подтвердил взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества, а представители культурной сферы подчеркнули значимость обмена в укреплении дружбы народов.
В рамках программы прошли концерты в крупнейших городах страны и выставка казахстанского искусства в Опере Алжира. Мероприятия получили широкий резонанс в СМИ и среди блогеров, продемонстрировав потенциал культурной дипломатии между Казахстаном и Алжиром.
Казахстан и Азербайджан планируют увеличить товарооборот до миллиарда долларов - МИД
Баку. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Азербайджанскую Республику провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности рассмотрены приоритетные направления политического, торгово-экономического, энергетического, транзитно-транспортного и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Как было отмечено в ходе встречи, ключевое внимание в двусторонних отношениях уделяется развитию торгово-экономического сотрудничества. Ресурсы экономик обладают потенциалом для увеличения объемов взаимной торговли, в том числе за счет взаимных инвестиций и промышленной кооперации.
Главы внешнеполитических ведомств подробно рассмотрели ход практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Отмечалось, что благодаря предпринимаемым мерам объем взаимной торговли за последние пять лет вырос в 5 раз, составив в 2025 году 470,7 млн долларов, вместе с тем министры условились содействовать увеличению данного показателя до 1 млрд долларов.
Стороны обсудили ход реализации флагманских инфраструктурных проектов - Транскаспийского международного транспортного маршрута и прокладки волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.
Особое внимание было уделено сотрудничеству в области транзита на мировые рынки казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана, сферах сельского хозяйства, промышленной кооперации и телекоммуникаций. В этой связи была подчеркнута возрастающая роль Казахско-Азербайджанского фонда прямых инвестиций.
Собеседники также выразили удовлетворенность развитием культурно-гуманитарных связей, отметив состоявшиеся с большим успехом дни культуры Азербайджана в Казахстане и Казахстана в Азербайджане. Высокая оценка дана активизации взаимодействия в сфере образования, и в частности проходящим в настоящий момент ответным дням высшего образования Казахстана в Азербайджане. Положительная динамика наблюдается и в туристической сфере: между городами двух стран еженедельно выполняется порядка 30 авиарейсов.
В ходе встречи министры "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, подтвердили приверженность дальнейшему тесному сотрудничеству в рамках многосторонних структур, включая ООН, ОТГ, СВМДА, СНГ, ОИС, Каспийский саммит.
Ранее Кошербаев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?