В МИД Казахстана состоялась встреча с делегацией сената Франции

Фото: МИД РК

Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провел встречу с делегацией комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам сената парламента Французской Республики во главе с Валери Буайе, членом группы дружбы "Франция - Центральная Азия" сената парламента Франции, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.





В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-французского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также взаимодействию по вопросам климатической повестки и продвижению инициатив, направленных на обеспечение экологической устойчивости.





Собеседники подчеркнули важность расширения межпарламентского диалога как эффективного инструмента укрепления двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную нацеленность на дальнейшее поступательное развитие казахско-французского стратегического партнерства.





Также в МИД РК сообщили , что в Душанбе состоялась церемония возложения венков к монументу воинам-казахстанцам, погибшим в 1995 году при выполнении задач по охране таджикско-афганской границы в составе сил СНГ. В мероприятии приняли участие дипломаты, военные и представители общественности. Участники почтили память 17 погибших военнослужащих, отметив их мужество и вклад в обеспечение безопасности, а также подчеркнули важность сохранения исторической памяти о совместной службе и подвиге казахстанских военных.





Посол РК в Таджикистане Валихан Туреханов отметил, что подвиг казахстанских воинов, проявивших мужество и стойкость при защите внешних рубежей СНГ, навсегда останется в памяти народа Казахстана. Он подчеркнул, что их самоотверженность и верность воинскому долгу являются примером истинного патриотизма, мужества и преданности Родине, а также указал на важность сохранения исторической памяти о героизме военнослужащих и передачи этих ценностей молодому поколению.





Казахский дипломат выразил искреннюю благодарность руководству Республики Таджикистан за постоянную поддержку в сохранении исторической памяти о подвиге казахстанских воинов и за содействие в организации памятных мероприятий.