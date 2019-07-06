Парламент Казахстана завершил четвертую сессии VI созыва

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе совместного заседания палат парламента председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подвел итоги работы депутатов в четвертой сессии, передает Kazakhstan Today.

В числе важнейших законов, принятых в течение сессии, Нигматулин назвал республиканский бюджет на 2019-2021 годы , в котором уделено внимание выполнению прежде всего социальных задач. Выделены необходимые средства на развитие аграрного сектора, индустриализацию, поддержку малого и среднего бизнеса, цифровизацию экономики и развитие социальной сферы, сообщила пресс-служба мажилиса.

Принят большой пакет законов для развития отдельных секторов экономики: о стандартизации, по вопросам транспорта. Сформирован новый путь развития сферы авиаперевозок в стране. В результате, начал работу отечественный лоукостер Fly Arystan

В целом в ходе сессии было рассмотрено 319 важных вопросов. Принято 83 законопроекта, из которых 82 уже подписаны главой государства и вступили в законную силу.

Каждый принятый закон прежде всего направлен на выполнение стратегических и социальных инициатив Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Каждый закон придал импульс развитию нашей страны и улучшению качества жизни населения. А самое главное, каждый принятый закон призван поддержать и защитить всех граждан. Все это - результат совместной работы депутатов обеих палат. И сенат, и мажилис внесли свой вклад, чтобы обозначенные приоритетные направления были эффективно реализованы", - отметил Нурлан Нигматулин.

По информации пресс-службы, в течение сессии парламентарии выстраивали совместную работу с правительством, другими государственными органами и с общественными организациями и населением. В частности, в парламенте проведено 20 правительственных часов, 3 парламентских слушания, 24 круглых стола, 29 выездных заседаний комитетов и 4 международных конференции. Помимо этого, депутатами парламента посещено более 2 тыс. населенных пунктов и проведено свыше 4 тыс. выездных встреч.

Депутатами обеих палат парламента за прошедшую сессию направлено 319 депутатских запросов. На имя же депутатов парламента за сессию поступило порядка 7 тыс. обращений граждан, все из которых были рассмотрены в соответствии с законодательством.

Вместе с тем председатель мажилиса акцентировал внимание и на ряд проблемных вопросов. В их числе - недостаточная эффективность планирования законопроектных работ правительства. Кроме того, все еще не соответствует высоким требованиям и качество законопроектов , поступающих из правительства. Председатель мажилиса обратил внимание и на несвоевременное предоставление правительством заключений на поправки депутатов. При этом Нурлан Нигматулин выразил надежду, что правительство обратит внимание на эти недостатки.

Также председатель мажилиса заверил, что и в дальнейшем парламент продолжит работу по реализации Послания народу Казахстана, социальных инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева и 10 важных направлений главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В настоящее время в портфеле парламента находятся 34 законопроекта. В их числе - республиканский бюджет на 2020-2022 годы, Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", новый Экологический кодекс, проект закона о статусе педагога.

Кроме того, в сентябре парламентариям предстоит провести важное международное мероприятие - Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", в котором примут участие представители парламентов более 60 стран и 16 парламентских организаций.

Данное мероприятие приурочено к 25-летию идеи Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева об Евразийской интеграции

Депутаты сессию завершили, однако работа продолжается. После закрытия сессии парламентарии выезжают в регионы для встреч с населением, заключили в пресс-службе.

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