Парламент Казахстана завершил четвертую сессии VI созыва

В числе важнейших законов, принятых в течение сессии, Нигматулин назвал республиканский бюджет на 2019-2021 годы, в котором уделено внимание выполнению прежде всего социальных задач. Выделены необходимые средства на развитие аграрного сектора, индустриализацию, поддержку малого и среднего бизнеса, цифровизацию экономики и развитие социальной сферы, сообщила пресс-служба мажилиса.
Также принят пакет социальных законов. Внесены поправки по вопросам занятости. Внедрение новой модели государственного объема бесплатной медицинской помощи урегулировано депутатами при принятии закона по вопросам здравоохранения. Впервые принят закон о кинематографии.
Принят большой пакет законов для развития отдельных секторов экономики: о стандартизации, по вопросам транспорта. Сформирован новый путь развития сферы авиаперевозок в стране. В результате, начал работу отечественный лоукостер Fly Arystan.
В целом в ходе сессии было рассмотрено 319 важных вопросов. Принято 83 законопроекта, из которых 82 уже подписаны главой государства и вступили в законную силу.
Каждый принятый закон прежде всего направлен на выполнение стратегических и социальных инициатив Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Каждый закон придал импульс развитию нашей страны и улучшению качества жизни населения. А самое главное, каждый принятый закон призван поддержать и защитить всех граждан. Все это - результат совместной работы депутатов обеих палат. И сенат, и мажилис внесли свой вклад, чтобы обозначенные приоритетные направления были эффективно реализованы", - отметил Нурлан Нигматулин.
По информации пресс-службы, в течение сессии парламентарии выстраивали совместную работу с правительством, другими государственными органами и с общественными организациями и населением. В частности, в парламенте проведено 20 правительственных часов, 3 парламентских слушания, 24 круглых стола, 29 выездных заседаний комитетов и 4 международных конференции. Помимо этого, депутатами парламента посещено более 2 тыс. населенных пунктов и проведено свыше 4 тыс. выездных встреч.
Депутатами обеих палат парламента за прошедшую сессию направлено 319 депутатских запросов. На имя же депутатов парламента за сессию поступило порядка 7 тыс. обращений граждан, все из которых были рассмотрены в соответствии с законодательством.
Вместе с тем председатель мажилиса акцентировал внимание и на ряд проблемных вопросов. В их числе - недостаточная эффективность планирования законопроектных работ правительства. Кроме того, все еще не соответствует высоким требованиям и качество законопроектов, поступающих из правительства. Председатель мажилиса обратил внимание и на несвоевременное предоставление правительством заключений на поправки депутатов. При этом Нурлан Нигматулин выразил надежду, что правительство обратит внимание на эти недостатки.
Также председатель мажилиса заверил, что и в дальнейшем парламент продолжит работу по реализации Послания народу Казахстана, социальных инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева и 10 важных направлений главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В настоящее время в портфеле парламента находятся 34 законопроекта. В их числе - республиканский бюджет на 2020-2022 годы, Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", новый Экологический кодекс, проект закона о статусе педагога.
Кроме того, в сентябре парламентариям предстоит провести важное международное мероприятие - Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", в котором примут участие представители парламентов более 60 стран и 16 парламентских организаций.
Данное мероприятие приурочено к 25-летию идеи Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева об Евразийской интеграции
Депутаты сессию завершили, однако работа продолжается. После закрытия сессии парламентарии выезжают в регионы для встреч с населением, заключили в пресс-службе.
Напомним, парламент Казахстана продлил сессию в связи с инициативами президента.
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