Защиту прав мигрантов обсудил Токаев с главой Агентства ООН по миграции

Главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах

Фото: Акорда

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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Руанды Поль Кагаме провели переговоры в узком и расширенном составах, сообщает - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Руанды Поль Кагаме провели переговоры в узком и расширенном составах, сообщает Акорда





Токаев назвал визит Кагаме историческим и открывающим новую главу в отношениях двух стран.





Ваша экономика находится на подъеме, страна добилась впечатляющего экономического роста. Нам нужно наращивать контакты, поскольку Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по объему ВВП, по развитию IT-технологий, а также искусственного интеллекта. Это приоритетные направления для нашего взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому я придаю большое значение Вашему визиту", - заявил на встрече Токаев.





В свою очередь президент Руанды подчеркнул, что его страна будет рада изучить возможности для дальнейшей совместной работы.





Стороны обсудили перспективы развития казахско-руандийских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах и цифровизации, а также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.





На переговорах в расширенном формате глава Казахстана отметил, что с момента последнего визита Поля Кагаме в Казахстан в 2015 году обе страны достигли значительного прогресса в двусторонних отношениях.





Впечатляет экономический рост, превышающий 8 процентов. Это образец успешной модернизации. В этом контексте мы придаем большое значение развитию сотрудничества с Вашей страной. Казахстан готов воплотить наши устремления в практическую плоскость через реализацию конкретных проектов на взаимовыгодной основе. Уверен, что договоренности, достигнутые во время Вашего визита, выведут казахско-руандийские отношения на новый уровень", - заявил Токаев.





Президент Руанды отметил, что рад вновь быть в Астане.





Казахстан добился выдающихся успехов в национальном развитии, благодаря чему его конструктивная позиция пользуется признанием на мировой арене. Мы рады быть партнерами и друзьями с Вами и Вашей страной", - подчеркнул Кагаме.





В ходе переговоров главы государств определили ряд приоритетных направлений для дальнейшего взаимодействия, включая торговлю, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, информационные технологии, электронное правительство и финансы.





Сегодня Поль Кагаме также примет участие в Международном форуме "Астана".





Дополнено 28.05.2025, 14.00





Позже президенты Казахстана и Руанды провели брифинг для представителей СМИ. Журналистам сообщили, что в ходе встречи лидеры двух стран рассмотрели вопросы межпарламентской дипломатии, а также поддержали решение о создании совместных рабочих групп в сферах транспорта, логистики и торговли. Президент Казахстана считает, что это будет стимулировать развитие торгово-экономических отношений.





В ходе переговоров мы обсудили возможности создания международных коридоров и ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности. Мы рассмотрели пути транспортировки казахстанской сельскохозяйственной продукции на африканский континент. Наши страны накопили значительный опыт в области передовых технологий, искусственного интеллекта и космоса. Мы договорились о реализации совместных проектов в сфере цифровизации и кибербезопасности. Достигнуто соглашение о проведении совместных исследований космоса. Данный шаг будет способствовать повышению эффективности государственных услуг и бизнеса, что позволит нам усилить информационную безопасность", - подчеркнул президент.





Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Руанда заинтересованы в развитии сектора "зеленой" энергетики и эффективном использовании природных ресурсов. В этой связи две страны намерены реализовывать совместные проекты. Данные договоренности будут способствовать увеличению объемов торговли, а также придадут новый импульс инвестиционному сотрудничеству двух стран.





Сегодня установлены тесные контакты между международными финансовыми центрами Астаны и Кигали. Мы планируем и дальше укреплять взаимодействие на мировых финансовых рынках. Особое внимание было уделено борьбе с изменением климата и охране окружающей среды. Руанда обладает большим опытом в защите климата, благодаря чему вносит значительный вклад в глобальные проекты. В данном контексте мы отметили актуальность обмена опытом и обсудили пути объединения усилий по решению экологических проблем в рамках международных конвенций и соглашений", - сказал глава государства.





Еще одной темой переговоров стало сотрудничество в сферах культуры, образования и науки. В частности, президенты договорились о развитии академических связей, обмене студентами и проведении совместных научных исследований.





Высоко оценив многолетний опыт и авторитет президента Руанды в мировой политике, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обменялся с ним мнениями по ключевым геополитическим вопросам.





Мы придерживаемся близких позиций по международной повестке. Считаем, что все мировые кризисы должны решаться только дипломатическим путем. Мы выступаем за мирные переговоры. Вместе с тем мы условились координировать наши усилия в рамках международных организаций и поддерживать инициативы друг друга. Официальный визит Президента Кагаме в нашу страну имеет историческое значение. Мы подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений и расширении сотрудничества в различных областях. Результаты сегодняшних переговоров - яркое тому подтверждение. Теперь нам следует качественно реализовать данные договоренности", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.





В свою очередь Поль Кагаме сообщил, что страны стремятся обмениваться опытом, в том числе в областях торговли, технологий и сельского хозяйства.





Мы приветствуем соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Қазына" и Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board. Руанда может извлечь огромную пользу из казахстанских инноваций, особенно в области энергетики, горнодобывающей промышленности и переработки минералов", - подчеркнул президент Руанды.