Количество судебных дел с участием присяжных растет в Казахстане

Предложено также установить запрет на рекламу товаров, работ и услуг с использованием элементов товарного знака или названия некурительных табачных изделий и вейпов

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев рассказал, какое наказание получат продавцы вейпов после вступления закона в полную силу, передает корреспондент агентства.





При продаже и распространении некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, то есть вейпов, ароматизаторов и жидкостей предусмотрено наказание штрафом в размере до 200 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом до 50 суток", - рассказал Тимур Султангазиев.





Кроме того, ввоз перечисленных изделий предусматривает наказание в виде штрафа до 2 тыс. МРП, исправительных работ в этом же размере, либо привлечение к общественным работам сроком до 600 часов, либо ограничение свободы сроком до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без.





Сегодня в ходе заседания депутаты сената заявили о необходимости переработки определенных положений законопроекта о запрете оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, в связи с чем документ был возвращен в мажилис на доработку.





Замечания, в частности, касаются исключения из Кодекса об административных правонарушениях норм, регламентирующих ответственность за продажу, использование, спонсорство электронных систем потребления и жидкостей для них ввиду установления законом уголовной ответственности за оборот некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.





Предложено также установить запрет на рекламу товаров, работ и услуг с использованием элементов товарного знака или названия некурительных табачных изделий и вейпов, а также на проведение розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к некурительным табачным изделиям и вейпам.





В кулуарах сената председатель верхней палаты Маулен Ашимбаев прокомментировал предлагаемые доработки в проект закона.





Это нормальный процесс. Мы вносим изменения и дорабатываем их. По этому закону у нас нет концептуальных замечаний. Мы внесли ряд норм, которые устраняют пробелы, стыкуем некоторые нормы между собой и улучшаем этот закон", - сказал Ашимбаев.









Он также рассказал, почему было принято решение о полном запрете вейпов.





Мы должны запретить эти вейпы: продажу, производство, оборот. Это очень важное решение. Уже доказано и нет сомнений, что вейпы вредны для здоровья, поэтому законодательно приняли такое решение", - сказал спикер сената.





По его словам, если закон будет подписан и согласован с мажилисом, после его вступления в силу наступит уголовная ответственность за продажу вейпов.





Это уже не просто так замечание или штраф. Люди, которые продают, будут привлекаться (к уголовной ответственности. - Прим. ред.). Для потребителей есть административная ответственность", - добавил Маулен Ашимбаев.





Депутат сената Айнур Аргынбекова прокомментировала, что полный запрет оборота вейпов, нетабачных курительных изделий, ароматизаторов и жидкостей для них позволит полностью исключить потребление, особенно среди подростков и молодежи.





Необходимо отметить, что на сегодня ВОЗ опровергнуто заявление о снижении вреда для курильщиков при переходе с обычных сигарет на вейпы. На сегодня 33 страны в мире ввели полный запрет на оборот вейпов. В странах ЕАЭС на сегодня также обсуждается вопрос о полном запрете вейпов и некурительных табачных изделий", - пояснила она.