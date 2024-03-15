Дело Бишимбаева: в Генпрокуратуре прокомментировали возможность подкупа присяжных   

Фото: пресс-служба суда Астаны

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Асет Чиндалиев рассказал, существует ли вероятность подкупа присяжных по делу Кундыка Бишимбаева, передает корреспондент агентства.





Над Бишимбаевым будет объективный суд", - заявил Чиндалиев.









Напомним, 12 марта стало известно, что суд одобрил ходатайство стороны Куандыка Бишимбаева о проведении главного судебного разбирательства с участием присяжных.





Если присяжный был заинтересован (в оправдании Бишимбаева. - Прим. ред.), то за это есть соответствующая ответственность. Если такие факты выявятся, то коллегию присяжных могут распустить", - добавил замгенпрокурора.





Кроме того, журналисты спросили его, почему в зал заседания суда не запускали представителей СМИ.





Понимаете, в суде должен обеспечиваться порядок. Это же не какое-то ток-шоу, это суд. Вам гласность обеспечивается. Все, что есть в суде, - показывается", - ответил Асет Чиндалиев.





СМИ, которые планировали присутствовать в процессе, рассказали, что в зал заседания их не пустили, объяснив это отсутствием свободных мест. Журналисты утверждают, что возможность разместить прессу была.





Это дело имеет большой общественный резонанс. Любое слово, сказанное неосторожно, может повлечь ответственность. Я вас призываю, чтобы таких фактов не было", - дополнил замгенпрокурора.





Ранее Генпрокуратура делала заявление по делу Куандыка Бишимбаева. Казахстанцам напомнили об ответственности за вмешательство в деятельность суда и распространение заведомо ложных сведений.





Чиндалиев уточнил, что журналисты могут публиковать все, что происходит в процессе заседания. Информации о фактах распространения ложных сведений по делу Бишимбаева пока нет.





В кулуарах мажилиса спикер нижней палаты парламента Ерлан Кошанов сказал, что не может поделиться личными впечатлениями от прошедшего суда, так как это может вызвать давление на суд. Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев тоже отказался давать оценку действиям суда, потому что это "не входит в его полномочия".





Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".





Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.





О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.



