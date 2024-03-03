Дело Бишимбаева: экс-супруга сделала заявление  

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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман отреагировала на пост в Facebook, в котором говорится о попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.





На этой неделе, используя этот почти годовалый документ, нагло, безбожно и кощунственно оклеветали меня и мою маленькую дочку в своих, я полагаю, корыстных целях для дискредитации брата погибшей Салтанат. Причем интерпретировали даже не мои слова, а слова того, кто написал рапорт своему начальнику", - сказала Назым.





По рассказу Назым Кахарман, в марте 2023 года ее дочь и сын находились с Бишимбаевым. В одну из ночей дети стали свидетелями драки. О чем дочь и сообщила матери. На следующий день экс-супруга Бишимбаева вызвала полицию.





По ее словам, детей допросили. После чего был сделан вывод, что в отношении детей Айтым Амангельды не нарушил никакого закона. Со слов Назым Кахарман, Айтым Амангельды пришел в дом Куандыка Бишимбаева, потому что получил от Салтанат Нукеновой фотографии с ее побоями.













Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Позже стало известно, что экс-министра обвиняют в истязании и убийстве.





Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".





1 марта стала известна дата предварительного слушания по делу бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.



